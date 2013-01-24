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RCH5S

Компактный фонарь с диммером

LPL62X1
  • Компактный, но мощный светодиодный прожектор с диммером Компактный, но мощный светодиодный прожектор с диммером Компактный, но мощный светодиодный прожектор с диммером
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    RCH5S Компактный фонарь с диммером

    LPL62X1

    Компактный, но мощный светодиодный прожектор с диммером

    Высококачественный светодиодный фонарь Philips RCH5S с аккумулятором легко помещается в карман, но обеспечивает яркое освещение. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость света с 300 до 30 лм. Этот фонарь устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах

    RCH5S Компактный фонарь с диммером

    Компактный, но мощный светодиодный прожектор с диммером

    Высококачественный светодиодный фонарь Philips RCH5S с аккумулятором легко помещается в карман, но обеспечивает яркое освещение. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость света с 300 до 30 лм. Этот фонарь устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах

    Компактный, но мощный светодиодный прожектор с диммером

    Высококачественный светодиодный фонарь Philips RCH5S с аккумулятором легко помещается в карман, но обеспечивает яркое освещение. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость света с 300 до 30 лм. Этот фонарь устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах

    RCH5S Компактный фонарь с диммером

    Компактный, но мощный светодиодный прожектор с диммером

    Высококачественный светодиодный фонарь Philips RCH5S с аккумулятором легко помещается в карман, но обеспечивает яркое освещение. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость света с 300 до 30 лм. Этот фонарь устойчив к ударам и воздействию влаги. Узнать обо всех преимуществах

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      Компактный, но мощный светодиодный прожектор с диммером

      Компактный дизайн для быстрого осмотра

      • 300 лм/3 Вт
      • Защита от ударов и влаги
      • Работа: 1,5 ч (12 ч/низкая яркость)
      • Высококачественный светодиод Lumileds

      Высококачественные светодиоды с яркостью до 300 лм

      Philips RCH5S с высококачественными светодиодами обеспечивает яркое освещение и оснащен диммером. Режим Boost позволяет увеличить яркость широкого светового луча до 300 лм, поэтому вам будет видна каждая деталь. Для длительного непрерывного использования и экономии заряда аккумулятора можно снизить яркость до 30 лм: тогда фонарь будет работать до 12 часов подряд. Естественное освещение с цветовой температурой 6000 К также снижает нагрузку на глаза во время работы.

      Интеллектуальный диммер для регулировки яркости от 300 до 30 лм

      Для разных задач требуется разная яркость света. Прожектор Philips RCH5S с интеллектуальным диммером позволяет легко отрегулировать яркость с 300 лм до 30 лм при изменении окружающего освещения, для снижения нагрузки на глаза или даже для экономии заряда аккумулятора. В чем основное преимущество диммера? Он запоминает последнюю настройку яркости, поэтому после перерыва в работе вам не придется снова настраивать прожектор.

      Мощный светодиодный фонарь с акцентным освещением 120 лм

      RCH5S оснащен мощной акцентной лампой, которая помогает освещать труднодоступные места. Белый свет яркостью до 120 лм позволит видеть каждую деталь во время работы.

      Широкий угол светового луча (120°) для освещения всей рабочей поверхности

      Philips RCH5S обеспечивает световой луч с углом 120°, который идеально подходит для освещения всей рабочей зоны. Яркий свет равномерно распределяется по большой площади для комфортной работы.

      Усовершенствованный аккумулятор для долгой работы

      Светодиодный инспекционный фонарь RCH5S оснащен усовершенствованным аккумулятором. В режиме «Эко» аккумулятор обеспечивает до 12 часов работы, что значительно дольше, чем у аналогичных моделей на рынке. Полная зарядка занимает не более 2,5 часов, так что фонарь легко снова приготовить к работе.

      Индикатор показывает уровень заряда аккумулятора

      Вам больше не придется беспокоиться о внезапной разрядке фонаря, поскольку на передней стороне корпуса Philips RCH5S имеется индикатор заряда, который подскажет, сколько времени у вас есть до полной разрядки аккумулятора.

      Максимальная безопасность с фонарем, который практически невозможно разбить

      Корпус фонарь для мастерских Philips RCH5S прорезинен для удобства использования и надежного сцепления с ладонью. Впрочем, полностью защитить фонарь от падения невозможно, поэтому этот фонарь обладает классом ударопрочности IK09 (в 5 раз эффективнее класса IK07 у аналогичных моделей). В ходе испытаний на защиту от повреждений фонарь 25 раз роняли на все 6 поверхностей с высоты 1,5 м (приблизительно уровень плеч). RCH5S выдержал все испытания.

      Защита от брызг и погружения в воду

      Инспекционный фонарь Philips RCH5S можно использовать в самых разных целях в помещениях и на улице, поскольку он обладает классом защиты от влаги IP68. Он будет работать, даже если на него пролить жидкость или уронить его в воду. Большинство аналогичных моделей для мастерских обладают уровнем защиты IP54, который соответствует защите лишь от несильных водяных струй, например от дождя.

      Надежная зарядная станция

      В комплект Philips RCH5S входит удобная зарядная станция для эффективной зарядки аккумулятора (быстрее, чем по большинству протоколов USB), совместимая и с моделью фонаря RCH25. Иными словами, для экономии места в мастерской одну станцию можно использовать для зарядки нескольких фонарей.

      Компактный корпус легко помещается в кармане.

      Уникальный компактный дизайн карманного светодиодного инспекционного фонаря RCH5S позволяет использовать его для самых разных задач.

      Фонарь поворачивается на 180° для направленного света

      Благодаря возможности поворота основания на 180° можно легко отрегулировать направление светового луча.

      Надежные встроенные магниты позволяют не держать прибор в руках

      Некоторые виды работ требуют использования обеих рук, но благодаря надежному встроенному магниту сзади основания фонаря можно легко закрепить прибор на любой металлической поверхности неподалеку. Ну а возможность поворота на 180° обеспечивает максимальное удобство во время работы.

      Технические характеристики

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL62X1
        Код для заказа
        5163931

      • Электрические характеристики

        Источник питания
        Зарядная станция
        мощность в ваттах
        3  Вт
        напряжение
        3,7  В
        Тип кабеля для зарядки
        Перезаряжаемый
        Тип вилки питания
        Micro USB
        Емкость аккумулятора
        1200  мА-ч
        Время зарядки батареи
        около 2,5 часов
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        До 1,5 часов
        Время работы аккумулятора (Eco)
        До 12 часов
        Тип элемента питания
        Литий-ионный аккумулятор
        Источник питания
        Литий-полимерный PL 703450

      • Световые характеристики

        Световая отдача
        • 300 люмен
        • 300/30 лм
        Угол освещения
        120°  градусов
        Угол луча (точечный луч)
        60°
        Срок службы светодиода
        10000  часов
        Интенсивность света (режим boost)
        500 люкс на расстоянии 0,5 м
        Интенсивность света (режим Eco)
        50 люкс на расстоянии 0,5 м
        Интенсивность света (указка)
        550 люкс на расстоянии 0,5 м
        Световой поток (режим Eco)
        30 лм
        Световой поток (точечный луч)
        120 люмен
        Цветовая температура
        6000  K

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        2960  г
        Высота
        21,5  см
        Длина [см]
        33 см
        Ширина [см]
        17 см

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018051639
        EAN3
        8719018051646

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        15  см
        Длина
        10,2  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с элементами питания)
        460  г
        Ширина
        9,7  см
        Размер
        Стандартная лампа
        Длина кабеля
        120 см
        Диаметр
        n/a (не применимо)
        Вес (без элементов питания)
        n/a (не применимо)
        Вес (без кабеля)
        n/a (не применимо)
        Вес (с кабелем)
        n/a (не применимо)

      • Описание продукта

        Класс ударопрочности (IK)
        IK09
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP68
        Технология
        Светодиодная
        Свободные руки
        • Выдвижные крюки на 360°
        • Прочное магнитное крепление
        Оголовье
        n/a (не применимо)
        Крючок
        Выдвижной крюк на 360°
        Магнит
        Да
        Материалы и отделка
        АБС-пластик с резиновым покрытием
        Количество светодиодов
        4+1
        Рабочая температура
        От -10 °C до 40 °C
        Ориентационное освещение
        Вращающееся на 180° основание
        Точечный луч
        n/a (не применимо)
        Линейка продукции
        RCH
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        УФ-детектор утечки
        нет

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Инспекционный фонарь с аккумулятором
        Ожидаемые преимущества
        • Видеть лучше
        • Качественная работа

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