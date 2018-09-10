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    Hand light RCH25

    LPL63X1

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    Простое управление

    Качественный светодиодный фонарь Philips RCH25 с аккумулятором обеспечивает яркое освещение. Интеллектуальный диммер позволяет регулировать яркость света с 500 до 50 лм. Этот универсальный фонарь для рабочих задач устойчив к ударам и воздействию влаги.

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    Hand light RCH25

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    Простое управление

    Беспроводной фонарь с диммером и зарядной станцией

    • Фонарь 500 лм/5 Вт
    • Защита от ударов и влаги
    • Работа: 3,5 ч (10 ч/низкая яркость)
    • Высококачественный светодиод Lumileds

    Победите темноту с помощью яркого естественного света

    Philips RCH25 с высококачественными светодиодами от Lumileds обеспечивает более яркий белый свет, чем у аналогичных моделей. Режим Boost позволяет увеличить яркость широкого светового луча до 500 лм, поэтому вам будет видна каждая деталь. Для длительного непрерывного использования и экономии заряда аккумулятора можно снизить яркость до 50 лм: тогда фонарь будет работать до 10 часов подряд. Естественное освещение с цветовой температурой 6000 К также снижает нагрузку на глаза во время работы.

    Интеллектуальный диммер для регулировки яркости от 500 до 50 лм

    Для разных задач требуется разная яркость света. Прожектор Philips RCH25 с интеллектуальным диммером позволяет легко отрегулировать яркость с 500 лм до 50 лм при изменении окружающего освещения, для снижения нагрузки на глаза или даже для экономии заряда аккумулятора. В чем основное преимущество диммера? Он запоминает последнюю настройку яркости, поэтому после перерыва в работе вам не придется снова настраивать прожектор.

    Непревзойденный светодиодный светильник акцентного освещения 300 лм

    В отличие от аналогичных ручных фонарей для мастерских RCH25 обеспечивает самое мощное на рынке акцентное освещение. Белый свет яркостью до 300 лм позволит видеть каждую деталь во время работы.

    Широкий угол светового луча (120°) для освещения всей рабочей поверхности

    Philips RCH25 обеспечивает световой луч с углом 120°, который идеально подходит для освещения всей рабочей зоны. Яркий свет равномерно распределяется по большой площади для комфортной работы.

    Усовершенствованный аккумулятор для долгой работы

    Светодиодный нспекционный фонарь RCH25 оснащен усовершенствованным аккумулятором. В режиме «Эко» аккумулятор обеспечивает до 10 часов работы, что значительно дольше, чем у аналогичных моделей на рынке. Полная зарядка занимает не более 3,5 часов, так что фонарь легко снова приготовить к работе.

    Индикатор показывает уровень заряда аккумулятора

    Вам больше не придется беспокоиться о внезапной разрядке фонаря, поскольку на передней стороне корпуса Philips RCH25 имеется индикатор заряда, который подскажет, сколько времени у вас есть до полной разрядки аккумулятора.

    Максимальная безопасность с фонарем, который практически невозможно разбить

    Корпус фонарь для мастерских Philips RCH25 полностью прорезинен для удобства использования и надежного сцепления с ладонью. Впрочем, полностью защитить фонарь от падения невозможно, поэтому этот фонарь обладает классом ударопрочности IK09 (в 5 раз эффективнее класса IK07 у аналогичных моделей). В ходе испытаний на защиту от повреждений фонарь 25 раз роняли на все 6 поверхностей с высоты 1,5 м (приблизительно уровень плеч). RCH25 выдержал все испытания.

    Защита от брызг и погружения в воду

    Инспекционный фонарь Philips RCH25 можно использовать в самых разных целях в помещениях и на улице, поскольку он обладает классом защиты от влаги IP68. Он будет работать, даже если на него пролить жидкость или уронить его в воду. Большинство аналогичных моделей для мастерских обладают уровнем защиты IP54, который соответствует защите лишь от несильных водяных струй, например от дождя.

    Надежная зарядная станция

    В комплект Philips RCH25 входит удобная зарядная станция для эффективной зарядки аккумулятора (быстрее, чем по большинству протоколов USB), совместимая и с моделью фонаря RCH5S. Иными словами, для экономии места в мастерской одну станцию можно использовать для зарядки нескольких фонарей.

    Фонарь поворачивается на 180° для направленного света

    Благодаря возможности поворота основания на 180° можно легко отрегулировать направление светового луча.

    Надежные встроенные магниты позволяют не держать прибор в руках

    Некоторые виды работ требуют использования обеих рук, но благодаря надежному встроенному магниту сзади основания фонаря можно легко закрепить прибор на любой металлической поверхности неподалеку. Ну а возможность поворота на 180° обеспечивает максимальное удобство во время работы.

    • Информация для заказа

      Регистрация заказа
      LPL63X1
      Код для заказа
      5165331

    • Электрические характеристики

      Емкость аккумулятора
      2600  мА-ч
      Источник питания
      Зарядная станция
      мощность в ваттах
      5  Вт
      Время работы аккумулятора (форсированный режим)
      До 3,5 часов
      напряжение
      3,7  В
      Время работы аккумулятора (Eco)
      до 10 часов
      Тип элемента питания
      Литий-ионный аккумулятор
      Тип кабеля для зарядки
      Перезаряжаемый
      Тип вилки питания
      Micro USB
      Время зарядки батареи
      около 3,5 часов
      Источник питания
      Литий-ионный аккумулятор 18 650

    • Световые характеристики

      Цветовая температура
      6000  K
      Световой поток (точечный луч)
      300 люмен
      Интенсивность света (режим boost)
      750 люкс на расстоянии 0,5 м
      Интенсивность света (режим Eco)
      80 люкс на расстоянии 0,5 м
      Срок службы светодиода
      10 000 часов
      Угол освещения
      120°
      Световой поток (экорежим)
      50 лм
      Световая отдача
      500/50 лм
      Угол луча (точечный луч)
      90°
      Интенсивность света (указка)
      950 люкс на расстоянии 0,5 м

    • Информация об упаковке

      Вес брутто одного изделия
      4560  г
      Высота [см]
      31,5
      Длина [см]
      29,5
      Ширина [см]
      22,5

    • Информация об упаковке

      EAN1
      8719018051653
      EAN3
      8719018051660

    • Информация об упакованном продукте

      Высота
      27,5  см
      Длина
      10,2  см
      Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
      6
      Вес (с элементами питания)
      700  г
      Размер
      Стандартная лампа
      Длина кабеля
      120 см
      Ширина [см]
      9,7 см
      Диаметр
      n/a (не применимо)
      Вес (без элементов питания)
      n/a (не применимо)
      Вес (без кабеля)
      n/a (не применимо)
      Вес (с кабелем)
      n/a (не применимо)

    • Описание продукта

      Крючок
      Выдвижной крюк на 360°
      Класс ударопрочности (IK)
      IK09
      Степень защиты корпуса (IP)
      IP68
      Магнит
      Да
      Материалы и отделка
      АБС-пластик с резиновым покрытием
      Ориентационное освещение
      Вращающееся на 180° основание
      Устойчивость к воздействию:
      • жир
      • масло
      • растворители
      Технология
      Светодиодная
      Оголовье
      n/a (не применимо)
      Линейка продукции
      RCH
      Свободные руки
      • Выдвижные крюки на 360°
      • Прочное магнитное крепление
      Количество светодиодов
      6+1
      Рабочая температура
      От -10 °C до 40 °C
      Точечный луч
      n/a (не применимо)
      УФ-детектор утечки
      нет

    • Особенности изделия

      Характеристики изделия
      Инспекционный фонарь с аккумулятором
      Ожидаемые преимущества
      • Видеть лучше
      • Качественная работа

    Badge-D2C

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