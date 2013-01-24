Победите темноту с помощью яркого естественного света

Philips RCH25 с высококачественными светодиодами от Lumileds обеспечивает более яркий белый свет, чем у аналогичных моделей. Режим Boost позволяет увеличить яркость широкого светового луча до 500 лм, поэтому вам будет видна каждая деталь. Для длительного непрерывного использования и экономии заряда аккумулятора можно снизить яркость до 50 лм: тогда фонарь будет работать до 10 часов подряд. Естественное освещение с цветовой температурой 6000 К также снижает нагрузку на глаза во время работы.