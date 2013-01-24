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RCH10S

Компактная беспроводная профессиональная лампа

LPL66X1
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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    RCH10S Компактная беспроводная профессиональная лампа

    LPL66X1

    Качественный свет для качественной работы

    Компактный фонарь Philips RCH10S с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах

    RCH10S Компактная беспроводная профессиональная лампа

    Качественный свет для качественной работы

    Компактный фонарь Philips RCH10S с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Компактный фонарь Philips RCH10S с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах

    RCH10S Компактная беспроводная профессиональная лампа

    Качественный свет для качественной работы

    Компактный фонарь Philips RCH10S с питанием от аккумулятора — это идеальное решение для проведения быстрого осмотра, а также более длительных ремонтных работ. Он излучает световой луч с шириной угла 120°, который не образует теней, а благодаря поворачивающемуся на 360° крючку и надежному магнитному креплению вы всегда сможете освободить руки для максимально эффективной работы. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный свет для качественной работы

      Компактная беспроводная профессиональная лампа

      • 200 лм (Boost) / 100 лм (Eco)
      • Особый дизайн для использования без рук
      • До 6 ч работы от аккумулятора
      • Прочный инспекционный фонарь

      Комфортная работа без нагрузки на глаза

      Philips RCH10S обеспечивает естественный белый свет 6000 К, снижающий нагрузку на глаза для комфортного осмотра.

      Выбирайте режим Eco 100 лм или режим Boost высокой яркости 200 лм

      Philips RCH10S имеет два уровня яркости для основного луча света. Для ежедневного использования и длительной работы от аккумулятора используйте режим Eco с яркостью 100 люмен. В режиме Boost устройство меньше времени работает от аккумулятора, но светит с яркостью 200 лм. Это позволяет выбирать режим в соответствии с выполняемой задачей.

      Освещение для всей рабочей области

      Фонарь Philips RCH10S обеспечивает широкий световой луч 120°, который идеально подходит для освещения всей рабочей области перед вами.

      Прочный источник света, предназначенный для эксплуатации в экстремальных условиях

      В пылу работы легко уронить и повредить используемое оборудование. Именно поэтому так важно, чтобы инструменты были достаточно прочными. Фонарь Philips RCH105 защищен от пыли и влаги (уровень защиты IP54). Он также имеет уровень защиты от механических воздействий IK07 и выдержит падение с высоты до 1,5 метров.

      До 6 часов непрерывной работы от аккумулятора

      Беспроводной LED-фонарь Philips RCH10S создан с учетом постоянной готовности к работе. Он оснащен энергоемким литий-ионным аккумулятором, что позволяет полностью заряжать Philips RCH10S всего за 3 часа, обеспечивая максимально эффективное использование устройства. Работайте до 6 часов в режиме Eco и до 3 часов в режиме Boost. Поворотная крышка делает процесс зарядки Philips RCH10S гораздо проще.

      Удобное световое решение: освободите руки для эффективной работы

      Источник света для эффективной работы свободными руками. Наш фонарь Philips RCH10S поставляется с мощным магнитом в нижней части и поворотным крюком 360°, обеспечивающими удобное крепление для эффективной работы.

      Технические характеристики

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL66X1
        Код для заказа
        05205631

      • Электрические характеристики

        Емкость аккумулятора
        1500  мА-ч
        Источник питания
        Элемент питания
        мощность в ваттах
        3  Вт
        напряжение
        3,2  В
        Время работы аккумулятора (Eco)
        До 6 часов
        Тип элемента питания
        Литий-железо-фосфатный аккумулятор
        Тип кабеля для зарядки
        Перезаряжаемый
        Тип вилки питания
        Вилка + microUSB
        Время зарядки батареи
        Менее 3 ч
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        До 3 часов

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        6000  K
        Интенсивность света (точечный луч)
        n/a (не применимо)
        Световая отдача
        • 150–300 лм  лм
        • 200  лм
        Световой поток (точечный луч)
        n/a (не применимо)
        Срок службы светодиода
        10 000 часов
        Угол освещения
        120°
        Световой поток (режим Eco)
        100 лм
        Угол луча (точечный луч)
        n/a (не применимо)

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        2752  г
        Высота
        26,2  см
        Длина
        35  см
        Ширина
        10,5  см

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018052056
        EAN3
        8719018052063

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        32  см
        Длина
        6,5  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с элементами питания)
        235  г
        Вес (с кабелем)
        247  г
        Ширина
        4,5  см
        Размер
        • Компактный
        • Стандартная лампа
        Длина кабеля
        50 см microUSB
        Диаметр
        n/a (не применимо)
        Вес (без элементов питания)
        n/a (не применимо)
        Вес (без кабеля)
        235 г

      • Описание продукта

        Крючок
        Выдвижной крюк на 360°
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP54
        Магнит
        Да
        Материалы и отделка
        АБС-пластик с резиновым покрытием
        Ориентационное освещение
        Вращающееся на 360° основание
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        Линейка продукции
        RCH
        Свободные руки
        Крюк, магниты
        Количество светодиодов
        20 (COB)
        Рабочая температура
        от 0 °C до 40 °C
        Точечный луч
        n/a (не применимо)
        Оголовье
        НЕТ
        УФ-детектор утечки
        НЕТ

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Инспекционный фонарь с аккумулятором
        Ожидаемые преимущества
        • Видеть лучше
        • Качественная работа

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