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PEN20S

Портативный фонарь

LPL67X1
  • Компактный фонарь с качественным чипом LUXEON® и аккумулятором Компактный фонарь с качественным чипом LUXEON® и аккумулятором Компактный фонарь с качественным чипом LUXEON® и аккумулятором
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    PEN20S Портативный фонарь

    LPL67X1

    Компактный фонарь с качественным чипом LUXEON® и аккумулятором

    Компактный фонарь Philips Penlight PEN20S идеально подходит для быстрого осмотра. Его 4 высококачественных светодиода обеспечивают яркий естественный белый свет температурой 6000 K и яркостью 200 лм (100 лм направленного света). Заряжается через USB и дает свободу вашим рукам. Узнать обо всех преимуществах

    PEN20S Портативный фонарь

    Компактный фонарь с качественным чипом LUXEON® и аккумулятором

    Компактный фонарь Philips Penlight PEN20S идеально подходит для быстрого осмотра. Его 4 высококачественных светодиода обеспечивают яркий естественный белый свет температурой 6000 K и яркостью 200 лм (100 лм направленного света). Заряжается через USB и дает свободу вашим рукам. Узнать обо всех преимуществах

    Компактный фонарь с качественным чипом LUXEON® и аккумулятором

    Компактный фонарь Philips Penlight PEN20S идеально подходит для быстрого осмотра. Его 4 высококачественных светодиода обеспечивают яркий естественный белый свет температурой 6000 K и яркостью 200 лм (100 лм направленного света). Заряжается через USB и дает свободу вашим рукам. Узнать обо всех преимуществах

    PEN20S Портативный фонарь

    Компактный фонарь с качественным чипом LUXEON® и аккумулятором

    Компактный фонарь Philips Penlight PEN20S идеально подходит для быстрого осмотра. Его 4 высококачественных светодиода обеспечивают яркий естественный белый свет температурой 6000 K и яркостью 200 лм (100 лм направленного света). Заряжается через USB и дает свободу вашим рукам. Узнать обо всех преимуществах

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      Компактный фонарь с качественным чипом LUXEON® и аккумулятором

      Компактная лампа, обеспечивающая яркое естественное освещение

      • 200 лм (Boost) / 100 лм (Eco)
      • Особый дизайн для использования без рук
      • Направленный луч яркостью 100 лм
      • Время работы от аккумулятора до 4 ч

      Комфортная работа без нагрузки на глаза

      Philips PEN20S обеспечивает естественный белый свет 6000 К, снижающий нагрузку на глаза для комфортного осмотра.

      Выбирайте режим Eco 100 лм или режим Boost высокой яркости 200 лм

      Philips PEN20S имеет два уровня яркости для основного луча света. Для ежедневного использования и длительной работы от аккумулятора используйте режим Eco с яркостью 100 люмен. В режиме Boost устройство меньше времени работает от аккумулятора, но светит с яркостью 200 лм. Это позволяет выбирать режим в соответствии с выполняемой задачей.

      Яркое освещение рабочего места

      Фонарь Philips PEN20S обеспечивает универсальный световой луч 80°, который идеально подходит для освещения рабочей области перед вами. Для быстрого осмотра доступен режим направленного луча яркостью 100 люмен. Вместе эти функции обеспечивают полную видимость во время работы.

      Прочный источник света, предназначенный для эксплуатации в экстремальных условиях

      В пылу работы легко уронить и повредить используемое оборудование. Именно поэтому так важно, чтобы инструменты были достаточно прочными. Фонарь Philips PEN20S защищен от пыли и влаги (уровень защиты IP54). Он также имеет уровень защиты от механических воздействий IK07 и выдержит падение с высоты до 1,5 метров.

      До 4 часов непрерывной работы от аккумулятора

      Фонарь Philips PEN20S оснащен современным аккумулятором. В режиме Eco вам в течение 4 часов непрерывного использования будет доступен яркий световой луч яркостью 100 лм (такое же время работы в режиме направленного луча 100 лм). В режиме Boost вам в течение 2 часов непрерывного использования будет доступен яркий световой луч яркостью 200 лм. Полная зарядка аккумулятора занимает всего 2 часа при использовании интерфейса microUSB. Кабель USB входит в комплект поставки, а устройство совместимо с большинством зарядных устройств USB, доступных на рынке.

      Удобное световое решение: освободите руки для эффективной работы

      Благодаря встроенному поворотному креплению 80° вы можете легко подвесить Philips PEN20S в любом месте во время работы. А если вы осматриваете мотор автомобиля, вы можете с помощью магнита PEN20S разместить фонарь в нужном месте и работать обеими руками при полной видимости рабочей области.

      Технические характеристики

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL67X1
        Код для заказа
        05261231

      • Электрические характеристики

        Емкость аккумулятора
        1200  мА-ч
        мощность в ваттах
        1,8  Вт
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        До 2 часов
        напряжение
        3,2  В
        Время работы аккумулятора (Eco)
        До 4 часов
        Тип элемента питания
        Литий-железо-фосфатный аккумулятор
        Тип кабеля для зарядки
        Перезаряжаемый
        Тип вилки питания
        Нет вилки, microUSB
        Время зарядки батареи
        Менее 2 ч
        Источник питания
        • Элемент питания
        • Литий-железо-фосфатный аккумулятор 3,2 В, 1200 мА-ч

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        6000  K
        Световой поток (точечный луч)
        100 лм
        Срок службы светодиода
        10 000 ч
        Световой поток (режим Eco)
        100 лм
        Угол луча (точечный луч)
        60°
        Угол освещения
        80°
        Световая отдача
        • 150–300 лм  лм
        • 200  лм

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        816  г
        Высота
        10,3  см
        Длина
        20,5  см
        Ширина
        12,3  см

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018052612
        EAN3
        8719018052629

      • Информация об упакованном продукте

        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с элементами питания)
        92  г
        Вес (с кабелем)
        104  г
        Размер
        • Стандартная лампа
        • Компактный
        Длина кабеля
        50 см microUSB
        Диаметр
        n/a (не применимо)
        Вес (без элементов питания)
        n/a (не применимо)
        Вес (без кабеля)
        92 г
        Высота
        18,7  см
        Длина
        5,3  см
        Ширина
        2,8  см

      • Описание продукта

        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP54
        Магнит
        Да
        Материалы и отделка
        АБС-пластик
        Устойчивость к воздействию:
        • масло
        • жир
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        УФ-детектор утечки
        нет
        Количество светодиодов
        4+1
        Рабочая температура
        от 0 °C до 40 °C
        Ориентационное освещение
        Поворотный держатель лампы (80°)
        Линейка продукции
        PEN
        Крючок
        Поворотное магнитное крепление (80°)
        Свободные руки
        Крюк, магниты
        Оголовье
        нет

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Инспекционный фонарь с аккумулятором
        Ожидаемые преимущества
        • Видеть лучше
        • Качественная работа

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