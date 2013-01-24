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LED Professional Work Light

Гибридная рабочая LED-лампа из алюминия CBH52

LPL73X1
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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    LED Professional Work Light Гибридная рабочая LED-лампа из алюминия CBH52

    LPL73X1

    Качественный свет для качественной работы

    Лампа Philips CBH52 для работы под капотом поддерживает проводной и беспроводной режим работы и предлагает пользователям 3 уровня освещения со светоотдачей до 1200 лм, а также ширину светового луча 120°, поворотный модуль освещения 360° и телескопическое крепление длиной до 2,08 метра. Универсальная и адаптируемая лампа для диагностики автомобилей и грузовиков. Узнать обо всех преимуществах

    LED Professional Work Light Гибридная рабочая LED-лампа из алюминия CBH52

    Качественный свет для качественной работы

    Лампа Philips CBH52 для работы под капотом поддерживает проводной и беспроводной режим работы и предлагает пользователям 3 уровня освещения со светоотдачей до 1200 лм, а также ширину светового луча 120°, поворотный модуль освещения 360° и телескопическое крепление длиной до 2,08 метра. Универсальная и адаптируемая лампа для диагностики автомобилей и грузовиков. Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Лампа Philips CBH52 для работы под капотом поддерживает проводной и беспроводной режим работы и предлагает пользователям 3 уровня освещения со светоотдачей до 1200 лм, а также ширину светового луча 120°, поворотный модуль освещения 360° и телескопическое крепление длиной до 2,08 метра. Универсальная и адаптируемая лампа для диагностики автомобилей и грузовиков. Узнать обо всех преимуществах

    LED Professional Work Light Гибридная рабочая LED-лампа из алюминия CBH52

    Качественный свет для качественной работы

    Лампа Philips CBH52 для работы под капотом поддерживает проводной и беспроводной режим работы и предлагает пользователям 3 уровня освещения со светоотдачей до 1200 лм, а также ширину светового луча 120°, поворотный модуль освещения 360° и телескопическое крепление длиной до 2,08 метра. Универсальная и адаптируемая лампа для диагностики автомобилей и грузовиков. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный свет для качественной работы

      Гибридная LED-лампа для работы под капотом в проводном и беспроводном режимах

      • 32 высококачественных светодиода LUXEON
      • Два режима: проводной и беспроводной
      • 1200 лм и угол освещения 120°
      • Раздвигается до 2,08 метра

      32 светодиода LUXEON высочайшего качества

      Гибридная профессиональная лампа Philips CBH52 для работы под капотом оснащена 32 мощными светодиодами Lumileds LUXEON, которые обеспечивают яркий широкий луч белого света в любых условиях. Это световое решение создано для эффективной работы, а свет температурой 6000 К снижает нагрузку на глаза.

      Три режима освещения

      В лампе Philips CBH52 предусмотрены три удобных режима мощности. Режим Boost обеспечивает мощность до 1200 люмен, чтобы вы могли замечать даже мельчайшие неисправности. Сбалансированный режим яркостью 900 люмен позволяет видеть все необходимое и с комфортом работать на протяжении нескольких часов. А для длительного использования лампы или работы в беспроводном режиме используется режим Eco. Сниженная светоотдача 500 люмен позволяет работать с достаточно ярким светом высокого качества на протяжении целых 5 часов.

      Телескопическое выдвижное крепление

      Лампа Philips CBH52 оснащена двумя встроенными телескопическими крюками, которые можно выдвигать в обе стороны и поворачивать на 360°. Крюки с широким зевом покрытые мягкой резиной легко крепятся к капоту автомобиля без риска поцарапать окраску.

      Сдвигаемый модуль освещения

      Благодаря уникальному дизайну Philips CBH52 модуль освещения можно передвигать вдоль крепления для подсветки нужной области. При перемещении модуля не требуется менять угол направления лампы.

      Универсальное выдвижное крепление

      Лампа для работы под капотом Philips CBH52 оснащена креплением, которое выдвигается с 1,1 до 2,08 метра, что позволяет использовать ее в любом месте: под капотом, под крышей или под дверцей багажника автомобиля, микроавтобуса или грузовика — это максимально универсальное световое решение.

      Угол освещения шириной 120°

      Сверхширокий угол освещения лампы Philips CBH52 в 120° улучшает обзор. Широкий световой луч равномерно распределен по зоне освещения, что обеспечивает оптимальный общий обзор и детальную подсветку.

      Надежный 5-метровый кабель

      На случай длительного использования лампа Philips CBH52 оснащена длинным и прочным 5-метровым кабелем (100–240 В) для обеспечения постоянного освещения во время работы. Как и сама лампа, кабель рассчитан на сложные условия эксплуатации в мастерской и воздействие таких химических веществ как углеводороды.

      Долгая беспроводная работа благодаря аккумулятору

      Необходимо перемещаться по автомастерской во время работы? Это не проблема. Просто отсоедините кабель от лампы Philips CBH52. Аккумулятор с увеличенным ресурсом обеспечивает до 9 часов непрерывной беспроводной работы в режиме Eco (500 люмен).

      Прочный алюминиевый корпус

      Прочный алюминиевый корпус Philips CBH52 соответствует международному классу защиты от механических воздействий IK07 и рассчитан на эксплуатацию в экстремальных условиях. Ведь даже самые аккуратные работники иногда роняют инструменты.

      Индикатор заряда аккумулятора

      Отслеживайте текущий заряд аккумулятора. На Philips CBH52 доступен индикатор заряда аккумулятора, который позволяет оценить время работы лампы до полной разрядки. Отсутствие энергии больше не застанет вас врасплох! На индикаторе также отображается время, необходимое для полной зарядки.

      Водо- и пыленепроницаемость

      Philips CBH52 соответствует международному классу брызго- и пылезащиты IP54. Эта лампа, изготовленная с соблюдением строгих производственных стандартов с несколькими этапами герметизации, защищена от брызг воды и проникновения пыли.

      Технические характеристики

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL73X1
        Код для заказа
        00521231

      • Электрические характеристики

        Емкость аккумулятора
        5200  мА-ч
        мощность в ваттах
        10  Вт
        напряжение
        3,6 (аккумулятор)  В
        Время работы аккумулятора (Eco)
        до 4 ч (900 лм) или 5 ч (500 лм)
        Тип элемента питания
        Литий-ионный аккумулятор
        Тип кабеля для зарядки
        Кабель с адаптером
        Тип вилки питания
        Выход 8,4 В, 2 А
        Время зарядки батареи
        3,2 часа
        Источник питания
        3,6 В, 5200 мА·ч
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        до 3 ч (1200 лм)

      • Световые характеристики

        Цветовая температура
        5800  K
        Интенсивность света (точечный луч)
        n/a (не применимо)
        Световой поток (точечный луч)
        Н/Д
        Интенсивность света (режим boost)
        1100 люкс на расстоянии 0,5 м
        Интенсивность света (режим Eco)
        850 и 550 люкс на расстоянии 0,5 м
        Срок службы светодиода
        >10 000 часов
        Угол освещения
        120°
        Световой поток (режим Eco)
        900 и 500 люмен
        Световая отдача
        1200 люмен
        Угол луча (точечный луч)
        n/a (не применимо)

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        1677  г
        Высота
        28,5  см
        Длина
        119  см
        Ширина
        25  см

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018005212
        EAN3
        8719018005229

      • Информация об упакованном продукте

        Длина кабеля
        5  м
        Диаметр
        Н/Д  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с элементами питания)
        940  г
        Вес (с кабелем)
        1355  г
        Вес (без кабеля)
        940  г
        Размер
        Стандартная лампа
        Высота
        11,8 см
        Длина
        116 (в сложенном виде), 208 (в раздвинутом виде)
        Ширина
        6 см
        Вес (без элементов питания)
        Н/Д

      • Описание продукта

        Крючок
        поворотный, выдвижной в 2 стороны
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP54
        Магнит
        нет
        Материалы и отделка
        Листовой алюминий
        Количество светодиодов
        32 светодиода LUXEON
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        Оголовье
        n/a (не применимо)
        Использовать при температуре
        от 0 °C до 40 °C
        Линейка продукции
        CBH
        Точечный луч
        Н/Д
        УФ-детектор утечки
        нет

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Инспекционный фонарь для капота
        Ожидаемые преимущества
        • Видеть лучше
        • Качественная работа

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