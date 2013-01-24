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LED Professional Work Light

Аккумуляторный налобный фонарь HL22M

LPL74X1
  • Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы Качественный свет для качественной работы
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    LED Professional Work Light Аккумуляторный налобный фонарь HL22M

    LPL74X1

    Качественный свет для качественной работы

    Легкий аккумуляторный налобный фонарь Philips HL22M обеспечит яркое белое освещение нужной области. Этот универсальный и удобный инструмент имеет регулировку мощности, два предустановленных режима — 150 и 300 люмен — а также функцию вспышки и датчик движения. Узнать обо всех преимуществах

    LED Professional Work Light Аккумуляторный налобный фонарь HL22M

    Качественный свет для качественной работы

    Легкий аккумуляторный налобный фонарь Philips HL22M обеспечит яркое белое освещение нужной области. Этот универсальный и удобный инструмент имеет регулировку мощности, два предустановленных режима — 150 и 300 люмен — а также функцию вспышки и датчик движения. Узнать обо всех преимуществах

    Качественный свет для качественной работы

    Легкий аккумуляторный налобный фонарь Philips HL22M обеспечит яркое белое освещение нужной области. Этот универсальный и удобный инструмент имеет регулировку мощности, два предустановленных режима — 150 и 300 люмен — а также функцию вспышки и датчик движения. Узнать обо всех преимуществах

    LED Professional Work Light Аккумуляторный налобный фонарь HL22M

    Качественный свет для качественной работы

    Легкий аккумуляторный налобный фонарь Philips HL22M обеспечит яркое белое освещение нужной области. Этот универсальный и удобный инструмент имеет регулировку мощности, два предустановленных режима — 150 и 300 люмен — а также функцию вспышки и датчик движения. Узнать обо всех преимуществах

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      Качественный свет для качественной работы

      Налобный светодиодный фонарь с аккумулятором и датчиком движения

      • Яркость до 300 люмен
      • Датчик движения
      • Перезаряжаемый
      • Ударопрочный корпус

      Яркий белый свет 6500 К

      Philips HL22M обеспечивает мощный белый свет с углом освещения 110°. Он способен освещать объекты на расстоянии до 70 метров благодаря светоотдаче до 300 люмен в режиме Boost. Световая температура 6500 К делает свет более комфортным и снижает нагрузку на глаза при продолжительной работе.

      50–300 люмен

      С помощью бокового регулятора можно точно регулировать светоотдачу в диапазоне от 50 до 300 люмен. Эта уникальная функция Philips HL22M обеспечивает максимально точное освещение, в каких бы условиях вы ни работали.

      Два предустановленных режима

      Нужная интенсивность света устанавливается поворотом бокового регулятора или включением одного из двух предустановленных режимов. Нажмите кнопку "M" один раз для включения сбалансированного режима со световым потоком 150 люмен. Нажмите кнопку дважды, чтобы включить режим Boost в 300 люмен. Третье нажатие активирует встроенную функцию вспышки.

      Режим с датчиком движения

      Налобный фонарь Philips HL22M оснащен датчиком движения, который позволяет управлять освещением с помощью движений рукой перед датчиком. Чтобы переключиться в этот режим, включите фонарь, а затем нажмите и удерживайте кнопку датчика движения, пока не загорится синий индикатор в верхнем левом углу фонаря. Теперь фонарем можно управлять, не прикасаясь к нему.

      Поворотный модуль освещения

      Налобный фонарь Philips HL22M оснащен поворотным на 45° модулем освещения, позволяющим точно направлять свет в нужную зону.

      Быстрая зарядка и длительная работа от аккумулятора

      Полная зарядка налобного фонаря Philips HL22M занимает менее трех часов. Фонарь можно использовать непрерывно весь день, так как заряда аккумулятора хватает на 3–12 часов. Рекомендуется заряжать фонарь ночью, чтобы обеспечить его эффективную работу на следующий день.

      Зарядка от micro USB

      Налобный фонарь Philips HL22M можно заряжать с помощью кабеля microUSB (входит в комплект поставки).

      Комфортное оголовье

      Фонарь Philips HL22M оснащен нескользящим эластичным оголовьем, которое обеспечивает комфортную посадку фонаря. Оголовье легко регулируется и поставляется с насадками разного цвета, которые помогают владельцам найти свой фонарь, если используется сразу несколько налобных фонарей.

      Ударопрочный корпус класса IK07

      Мы оснастили фонарь Philips HL22M резиновым покрытием для удобного хвата и повышения прочности. Налобный фонарь Philips HL22M соответствует степени защиты от механических воздействий IK07 и способен выдержать самые сложные условия эксплуатации.

      Защита от брызг воды и пыли IP67

      Philips HL22M соответствует международному классу брызго- и пылезащиты IP67. Этот налобный фонарь, изготовленный с соблюдением строгих производственных стандартов с несколькими этапами герметизации, защищен от брызг воды и проникновения пыли.

      Технические характеристики

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        LPL74X1
        Код для заказа
        00824431

      • Электрические характеристики

        Емкость аккумулятора
        1400  мА-ч
        мощность в ваттах
        3  Вт
        Время работы аккумулятора (Eco)
        до 6 ч при 150 лм, 12 ч при 50 лм
        Тип элемента питания
        Литий-ионный аккумулятор
        Тип кабеля для зарядки
        Кабель microUSB 1 м
        Тип вилки питания
        Не входит в комплект
        Время зарядки батареи
        2,8 часа
        Источник питания
        3,7 В, 1400 мА·ч
        напряжение
        3,7 В (аккумулятор)
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        до 3 ч при 300 лм

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        110°  градусов
        Цветовая температура
        6500  K
        Срок службы светодиода
        >10 000  часов
        Интенсивность света (режим boost)
        450 люкс на расстоянии 0,5 м
        Интенсивность света (режим Eco)
        220 и 70 люкс на расстоянии 0,5 м
        Световой поток (режим Eco)
        150 и 50 люмен
        Световая отдача
        300 люмен

      • Информация об упаковке

        Вес брутто одного изделия
        1300  г
        Высота
        10,7  см
        Длина
        19,8  см
        Ширина
        17  см

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018008244
        EAN3
        8719018008251

      • Информация об упакованном продукте

        Высота
        4,8  см
        Длина
        9,5  см
        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с кабелем)
        170  г
        Ширина
        9,5  см
        Вес (без элементов питания)
        115  г
        Размер
        Компактный
        Длина кабеля
        1 м

      • Описание продукта

        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP67
        Магнит
        нет
        Материалы и отделка
        Резина
        Использовать при температуре
        0–50 °C  °C
        Ориентационное освещение
        Налобный фонарь с поворотным на 45° модулем освещения
        Устойчивость к воздействию:
        • жир
        • масло
        • растворители
        Технология
        Светодиодная
        Линейка продукции
        Налобный фонарь
        Оголовье
        Нескользящее эластичное оголовье

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Налобный фонарь с датчиком движения
        Ожидаемые преимущества
        • Видеть лучше
        • Качественная работа

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