LUM11012U3022X2
Двигайтесь вперед со светодиодным освещением
Светодиодные лампы для автомобильных фар Philips** созданы для максимальной эффективности, комфортного освещения и надежной производительности. Они предлагают удобную установку и долговечность, поэтому станут прекрасным выбором для тех, кто хочет сменить галогенные лампы на светодиодные.Узнать обо всех преимуществах
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Для придания своему автомобилю элегантного внешнего вида установите в него светодиодные лампы головного освещения Philips Ultinon Pro3022 LED. Мощные светодиодные чипы обеспечивают цветовую температуру 6000 К для максимально комфортного обзора дороги. Вы будете замечать препятствия быстрее и водить увереннее, а также не ослеплять других водителей. Лампы Philips Ultinon Pro3022 LED — это эффективность и стиль.
Лучшие светодиодные лампы отличаются максимальной долговечностью. Лампы Philips Ultinon Pro3022 имеют прочную конструкцию с двойной системой охлаждения — активная система охлаждения AirCool в сочетании с алюминиевым радиатором, который отводит тепло от важных компонентов лампы. Срок службы светодиодных ламп может достигать 2000 часов, что в 4 раза выше, чем у заменяемых галогенных ламп***.
Оптимальный размер светодиодной лампы является ключевым фактором, поскольку в некоторых фарах есть не так много места для установки лампы. Другие светодиодные лампы на рынке поставляются с внешним блоком управления, однако Philips Ultinon Pro3022 LED оснащены встроенным блоком управления, который обеспечивает быструю и удобную установку. Компактный корпус лампы позволяет устанавливать ее в широкий ряд автомобилей при помощи специалиста. Следуйте пошаговым инструкциям здесь****.
Лампы головного освещения Philips Ultinon Pro3022 предлагают на 100 % увеличенный обзор*. В то время как некоторые светодиодные лампы других производителей характеризуются низким качеством, поскольку показатели их яркости и светового потока не соответствуют заявленным, эти лампы предлагают оптимальную эффективность и качество света. Однородный световой луч обеспечивает лучший обзор, не ослепляя встречных водителей, а высокая яркость позволяет своевременно видеть все препятствия на дороге. Для оптимального положения луча важно правильно закрепить лампу в корпусе фары, поэтому не пропускайте этот этап.
Установка светодиодных ламп в некоторые автомобили может быть связана с рядом проблем. Поэтому мы разработали удобные аксессуары Philips, такие как адаптеры-кольца Philips и адаптер CANbus, которые позволяют водителям устанавливать светодиодные лампы в широкий ряд автомобилей. Узнайте, необходимы ли аксессуары Philips LED для установки светодиодных ламп в ваш автомобиль. Больше информации об аксессуарах Philips см. здесь*****.
Высокотехнологичные системы автомобильного освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями, что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества.
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Световые характеристики
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