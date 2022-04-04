До 100 % больше яркости*

Лампы головного освещения Philips Ultinon Pro3021 предлагают на 100 % увеличенный обзор*. В то время как некоторые светодиодные лампы других производителей характеризуются низким качеством, поскольку показатели их яркости и светового потока не соответствуют заявленным, эти лампы предлагают оптимальную эффективность и качество света. Однородный световой луч обеспечивает лучший обзор, не ослепляя встречных водителей, а высокая яркость позволяет своевременно видеть все препятствия на дороге. Для оптимального положения луча важно правильно закрепить лампу в корпусе фары, поэтому не пропускайте этот этап.