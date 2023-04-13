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Xperion 6000

Налобный фонарь

LUMX60HEADX1
  • Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей Созданы с учетом ваших потребностей
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    Xperion 6000 Налобный фонарь

    LUMX60HEADX1

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Налобный фонарь Philips Xperion 6000 освещает пространство перед вами сверхшироким световым лучом яркостью 300 лм, в то время как режим точного луча 120 лм позволяет осматривать конкретные детали. Дополнительный датчик движения делает его универсальным и удобным в применении инструментом. Узнать обо всех преимуществах

    Xperion 6000 Налобный фонарь

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Налобный фонарь Philips Xperion 6000 освещает пространство перед вами сверхшироким световым лучом яркостью 300 лм, в то время как режим точного луча 120 лм позволяет осматривать конкретные детали. Дополнительный датчик движения делает его универсальным и удобным в применении инструментом. Узнать обо всех преимуществах

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Налобный фонарь Philips Xperion 6000 освещает пространство перед вами сверхшироким световым лучом яркостью 300 лм, в то время как режим точного луча 120 лм позволяет осматривать конкретные детали. Дополнительный датчик движения делает его универсальным и удобным в применении инструментом. Узнать обо всех преимуществах

    Xperion 6000 Налобный фонарь

    Созданы с учетом ваших потребностей

    Налобный фонарь Philips Xperion 6000 освещает пространство перед вами сверхшироким световым лучом яркостью 300 лм, в то время как режим точного луча 120 лм позволяет осматривать конкретные детали. Дополнительный датчик движения делает его универсальным и удобным в применении инструментом. Узнать обо всех преимуществах

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      Созданы с учетом ваших потребностей

      Двухрежимный светодиодный налобный фонарь с датчиком движения

      • 300 лм, с панорамным лучом
      • Поворотный, точный луч, 120 лм
      • Датчик движения
      • Качественный мягкий ремешок

      Поворотный модуль освещения

      Налобный фонарь Philips Xperion 6000 оснащен поворотным на 60° модулем точечного освещения, позволяющим точно направлять свет в нужную зону.

      Режим с датчиком движения

      Налобный фонарь Philips Xperion 6000 оснащен датчиком движения, который позволяет управлять освещением с помощью движений рукой перед датчиком. Чтобы переключиться в этот режим, включите фонарь, а затем нажмите и удерживайте кнопку датчика движения, пока не загорится синий индикатор. Теперь фонарем можно управлять, не прикасаясь к нему.

      Быстрая зарядка и длительная работа от аккумулятора

      Полная зарядка налобного фонаря Philips Xperion 6000 занимает менее 2,5 часа. Аккумулятор устройства обеспечивает от 2,5 до 4,5 часа работы, что позволяет использовать налобный фонарь без перерыва на протяжении всего дня. Заряжайте фонарь ночью для эффективной работы на следующий день.

      Комфортное оголовье

      Налобный фонарь Philips Xperion 6000 имеет нескользящий эластичный ремешок-оголовье, который обеспечит комфорт при ношении. Ремешок можно легко отрегулировать.

      Ударопрочный корпус класса IK07

      Налобный фонарь Philips Xperion 6000 отличается надежностью — он соответствует международному стандарту по защите от механических воздействий (класс защиты IK07) и предназначен для использования даже в самых неблагоприятных условиях.

      Продлите гарантию до 3 лет при регистрации

      Получите стандартную 2-летнюю гарантию Philips и 1 дополнительный год*.

      Панорамный светодиодный луч 220°

      Налобный фонарь Philips Xperion 6000 излучает яркий белый свет с панорамным углом луча 220°. Он освещает пространство на 70 метров вперед лучом яркостью 300 лм. Цветовая температура 6000 К не нагружает глаза и повышает комфорт при длительной работе с устройством.

      Защита от брызг воды и пыли IP65

      Налобный фонарь Philips Xperion 6000 имеет класс пыле- и влагостойкости IP65. Он изготовлен с соблюдением строгих производственных стандартов герметичности и защищен от попадания в него пыли и брызг воды.

      • Особенности изделия

        Характеристики изделия
        Панорамный луч света 220°
        Ожидаемые преимущества
        Созданы с учетом ваших потребностей

      • Описание продукта

        Свободные руки
        Обнаружение движения
        Оголовье
        Да
        Крючок
        нет
        Класс ударопрочности (IK)
        IK07
        Магнит
        нет
        Материалы и отделка
        Надежная ручка из прочного ABS-пластика
        Использовать при температуре
        От -10 °C до 40 °C
        Ориентационное освещение
        Поворотный модуль точного света 60°
        Точечный луч
        Да
        Линейка продукции
        Xperion 6000
        УФ-детектор утечки
        нет
        Степень защиты корпуса (IP)
        IP65
        Устойчивость к воздействию:
        Смазка, масло, растворители

      • Световые характеристики

        Угол освещения
        220  градусов
        Цветовая температура
        6000  K
        Угол луча (точечный луч)
        15  градусов
        Световой поток (точечный луч)
        120 люмен
        Световой поток (экорежим)
        150 люмен
        Световой поток (форсированный режим)
        300 люмен

      • Электрические характеристики

        напряжение
        3,7  В
        Источник питания
        Аккумулятор
        Емкость аккумулятора
        1200  mAh
        Время работы аккумулятора (форсированный режим)
        До 2,5 часа
        Время работы аккумулятора (Eco)
        До 4 часов
        Тип элемента питания
        Литий-железо-фосфатный аккумулятор
        Тип вилки питания
        Не входит в комплект
        Тип кабеля для зарядки
        USB-C
        Время зарядки батареи
        До 2,5 часа
        мощность в ваттах
        2 Вт
        Время работы от аккумулятора (точечный луч)
        До 4,5 часов

      • Информация для заказа

        Регистрация заказа
        X60HEADX1
        Код для заказа
        02173131

      • Информация об упаковке

        EAN1
        8719018021731
        EAN3
        8719018021748

      • Информация об упакованном продукте

        Количество ламп в упаковке/минимальный заказ
        6
        Вес (с элементами питания)
        80  г
        Длина кабеля
        Кабель USB type-C 100 см

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          • Можно получить на веб-странице расширенной гарантии Philips
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