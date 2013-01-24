Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

Благодаря широким возможностям подключения по Bluetooth® 4.0 модель Philips Fidelio M1BT — идеальное решение для прослушивания музыки дома или в дороге. Элементы управления, расположенные на чашках наушников, позволят с легкостью переключаться между музыкой и телефонными вызовами. Узнать обо всех преимуществах