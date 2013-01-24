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Philips Fidelio

Наушники Bluetooth

M1BTBL/00
Fidelio
Общая оценка / 5
3 награды
Fidelio
  • Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были. Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были. Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
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    Philips Fidelio Наушники Bluetooth

    M1BTBL/00
    Общая оценка / 5
    3 награды

    Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

    Благодаря широким возможностям подключения по Bluetooth® 4.0 модель Philips Fidelio M1BT — идеальное решение для прослушивания музыки дома или в дороге. Элементы управления, расположенные на чашках наушников, позволят с легкостью переключаться между музыкой и телефонными вызовами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Philips Fidelio Наушники Bluetooth

    Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

    Благодаря широким возможностям подключения по Bluetooth® 4.0 модель Philips Fidelio M1BT — идеальное решение для прослушивания музыки дома или в дороге. Элементы управления, расположенные на чашках наушников, позволят с легкостью переключаться между музыкой и телефонными вызовами. Узнать обо всех преимуществах

    Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

    Благодаря широким возможностям подключения по Bluetooth® 4.0 модель Philips Fidelio M1BT — идеальное решение для прослушивания музыки дома или в дороге. Элементы управления, расположенные на чашках наушников, позволят с легкостью переключаться между музыкой и телефонными вызовами. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Philips Fidelio Наушники Bluetooth

    Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

    Благодаря широким возможностям подключения по Bluetooth® 4.0 модель Philips Fidelio M1BT — идеальное решение для прослушивания музыки дома или в дороге. Элементы управления, расположенные на чашках наушников, позволят с легкостью переключаться между музыкой и телефонными вызовами. Узнать обо всех преимуществах

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      Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.

      • 40-мм излучатели, закрытая конструкция
      • Накладные
      • Уникальные подушечки из пеноматериала
      • Компактно складываются
      40-мм излучатели высокой четкости с неодимовыми магнитами и специальными отверстиями

      40-мм излучатели высокой четкости с неодимовыми магнитами и специальными отверстиями

      Каждый динамик тщательно настроен и протестирован, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное и естественное звучание. В этих 40-мм излучателях используются мощные неодимовые магниты, которые воспроизводят чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне с мельчайшими деталями.

      Тщательно протестированные излучатели для сбалансированного звука

      Тщательно протестированные излучатели для сбалансированного звука

      Алюминиевые чашки были выбраны из-за их способности снижать нежелательную вибрацию и резонанс. Двухслойная конструкция повышает прочность и эффективно поглощает вибрацию, что повышает точность воспроизведения.

      Закрытая конструкция для отличной звукоизоляции

      Закрытая конструкция для отличной звукоизоляции

      Закрытая акустическая конструкция исключает утечку звука и сохраняет все нюансы музыки. В результате басы звучат более насыщенно.

      Уникальные подушечки из пеноматериала для эргономичной посадки

      Уникальные подушечки из пеноматериала для эргономичной посадки

      Fidelio M1 изготовлены их тщательно отобранных материалов и обеспечивают комфорт при длительном прослушивании и превосходное качество звука. Дышащие амбушюры из пеноматериала с памятью формы распределяют давление и рассеивают тепло, благодаря чему наушники Fidelio M1 невероятно приятно носить и слушать.

      Кнопки на чашке наушников для управления музыкой и вызовами

      Кнопки на чашке наушников для управления музыкой и вызовами

      Удобно расположенные на чашке наушников кнопки позволяют легко переключаться между музыкой и звонками. С их помощью можно выбирать дорожку, менять громкость, включать и останавливать воспроизведение, принимать и завершать звонки, а также управлять громкостью вызова.

      Динамики расположены под углом, соответствующим естественному положению уха, для большей четкости звука

      Динамики расположены под углом, соответствующим естественному положению уха, для большей четкости звука

      Излучатели расположены под углом, соответствующим естественному положению уха. Звук направляется прямо в ушной канал, не отражаясь от наружного уха, благодаря чему сокращается окрашивание звука, обеспечивается реалистичность звучания и дополнительный комфорт.

      Оголовье из качественной натуральной кожи — комфортно и стильно

      Оголовье из качественной натуральной кожи — комфортно и стильно

      Оголовье наушников Fidelio M1, сделанное из мягкой натуральной кожи тонкой выделки, обеспечивает комфорт и удобную посадку.

      USB-кабель для зарядки длиной 1 м

      USB-кабель для зарядки длиной 1 м

      Аудиокабель 1,2 м на случай, если разрядится аккумулятор

      В комплект входит съемный аудиокабель 1,2 м, с помощью которого можно подключить наушники напрямую к устройству. Слушайте любимую музыку, даже если батарея полностью разряжена.

      Bluetooth® 4.0

      Современная технология Bluetooth® 4.0 гарантирует превосходный звук и удовольствие от прослушивания.

      Качественная шумоизоляционная конструкция

      Закрытая акустическая конструкция, продуманный дизайн и запоминающие форму амбушюры из пеноматериала — все это обеспечивает чистоту звучания без фонового шума.

      Два встроенных микрофона для улучшенного качества связи

      Наушники Fidelio Bluetooth® M1 оснащены двумя встроенными микрофонами. Один передает ваш голос, а второй — измеряет уровень окружающих шумов и подстраивает передачу голоса для оптимального качества связи.

      Технические характеристики

      • Звук

        Диапазон частот
        7—23 500  Гц
        Сопротивление
        16 Ом
        Чувствительность
        107  дБ
        Диаметр излучателя
        40  миллиметра
        Максимальная входная мощность
        150  мВт
        Искажения
        КНИ < 0,1 %
        WBCV
        100 мВ
        Акустическая система
        Закрытая

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Бескислородный кабель (1,1 м)

      • Аксессуары

        Чехол для хранения
        Да
        Аудиокабель
        3,5 мм

      • Совместимость с iPhone

        Совместим с
        • iPhone 3GS
        • iPhone 4
        • iPhone 4S

      • Совместимость с iPod

        Совместим с
        • iPod classic 120 ГБ
        • iPod classic 160 ГБ
        • iPod nano 5-го поколения
        • iPod nano 6-го поколения
        • iPod touch 3-го поколения
        • iPod touch 4-го поколения
        • iPod shuffle 3-го поколения
        • iPod shuffle 4-го поколения

      • Совместима с iPad

        Совместим с
        • iPad
        • iPad 2

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        3,197  фунта
        Вес брутто
        1,45  кг
        GTIN
        1 87 12581 69381 4
        высота
        18,5  см
        высота
        7,3  (дюймы)
        Длина
        8,6  (дюймы)
        Длина
        21,8  см
        Вес нетто
        1,257  фунта
        Вес нетто
        0,57  кг
        Количество потребительских упаковок
        2
        Вес упаковки
        1,940  фунта
        Вес упаковки
        0,88  кг
        ширина
        18,5  см
        ширина
        7,3  (дюймы)

      • Размеры упаковки

        Глубина
        8,3  см
        Глубина
        3,3  (дюймы)
        EAN
        87 12581 69381 7
        Вес брутто
        0,66  кг
        Вес брутто
        1,455  фунта
        высота
        20,2  см
        высота
        8,0  (дюймы)
        Вес нетто
        0,285  кг
        Вес нетто
        0,628  фунта
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вес упаковки
        0,375  кг
        Вес упаковки
        0,827  фунта
        Тип размещения на полке
        Оба
        ширина
        16,8  см
        ширина
        6,6  (дюймы)

      • Габариты изделия

        Глубина
        2,8  (дюймы)
        Глубина
        7  см
        высота
        18  см
        высота
        7,1  (дюймы)
        Вес
        0,18  кг
        Вес
        0,397  фунта
        ширина
        5,9  (дюймы)
        ширина
        15  см

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • M1 Fidelio
      • Fidelio M1

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