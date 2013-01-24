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- M1 Fidelio
- Fidelio M1
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Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
Благодаря широким возможностям подключения по Bluetooth® 4.0 модель Philips Fidelio M1BT — идеальное решение для прослушивания музыки дома или в дороге. Элементы управления, расположенные на чашках наушников, позволят с легкостью переключаться между музыкой и телефонными вызовами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
Благодаря широким возможностям подключения по Bluetooth® 4.0 модель Philips Fidelio M1BT — идеальное решение для прослушивания музыки дома или в дороге. Элементы управления, расположенные на чашках наушников, позволят с легкостью переключаться между музыкой и телефонными вызовами. Узнать обо всех преимуществах
Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
Благодаря широким возможностям подключения по Bluetooth® 4.0 модель Philips Fidelio M1BT — идеальное решение для прослушивания музыки дома или в дороге. Элементы управления, расположенные на чашках наушников, позволят с легкостью переключаться между музыкой и телефонными вызовами. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Высокая четкость, превосходное качество. Где бы вы ни были.
Благодаря широким возможностям подключения по Bluetooth® 4.0 модель Philips Fidelio M1BT — идеальное решение для прослушивания музыки дома или в дороге. Элементы управления, расположенные на чашках наушников, позволят с легкостью переключаться между музыкой и телефонными вызовами. Узнать обо всех преимуществах
Каждый динамик тщательно настроен и протестирован, чтобы наушники обеспечивали сбалансированное и естественное звучание. В этих 40-мм излучателях используются мощные неодимовые магниты, которые воспроизводят чистый звук высокой четкости в широком динамическом диапазоне с мельчайшими деталями.
Алюминиевые чашки были выбраны из-за их способности снижать нежелательную вибрацию и резонанс. Двухслойная конструкция повышает прочность и эффективно поглощает вибрацию, что повышает точность воспроизведения.
Закрытая акустическая конструкция исключает утечку звука и сохраняет все нюансы музыки. В результате басы звучат более насыщенно.
Fidelio M1 изготовлены их тщательно отобранных материалов и обеспечивают комфорт при длительном прослушивании и превосходное качество звука. Дышащие амбушюры из пеноматериала с памятью формы распределяют давление и рассеивают тепло, благодаря чему наушники Fidelio M1 невероятно приятно носить и слушать.
Удобно расположенные на чашке наушников кнопки позволяют легко переключаться между музыкой и звонками. С их помощью можно выбирать дорожку, менять громкость, включать и останавливать воспроизведение, принимать и завершать звонки, а также управлять громкостью вызова.
Излучатели расположены под углом, соответствующим естественному положению уха. Звук направляется прямо в ушной канал, не отражаясь от наружного уха, благодаря чему сокращается окрашивание звука, обеспечивается реалистичность звучания и дополнительный комфорт.
Оголовье наушников Fidelio M1, сделанное из мягкой натуральной кожи тонкой выделки, обеспечивает комфорт и удобную посадку.
В комплект входит съемный аудиокабель 1,2 м, с помощью которого можно подключить наушники напрямую к устройству. Слушайте любимую музыку, даже если батарея полностью разряжена.
Современная технология Bluetooth® 4.0 гарантирует превосходный звук и удовольствие от прослушивания.
Закрытая акустическая конструкция, продуманный дизайн и запоминающие форму амбушюры из пеноматериала — все это обеспечивает чистоту звучания без фонового шума.
Наушники Fidelio Bluetooth® M1 оснащены двумя встроенными микрофонами. Один передает ваш голос, а второй — измеряет уровень окружающих шумов и подстраивает передачу голоса для оптимального качества связи.
Звук
Подключения
Аксессуары
Совместимость с iPhone
Совместимость с iPod
Совместима с iPad
Внешняя упаковка
Размеры упаковки
Габариты изделия