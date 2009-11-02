Микротеатр в кубе

Получите незабываемые впечатления от просмотра фильмов у себя дома с микротеатром Philips MCD107 с воспроизведением DVD, VCD, CD и других форматов, а также с встроенным прямым портом USB для воспроизведения музыки с портативных устройств и просмотра фотографий. Компактный дизайн отлично смотрится в любом интерьере.