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    Микротеатр DVD

    MCD196/58

    Смотрите фильмы в отличном качестве

    Погрузитесь в мир аудио и видео с MCD196. Этот микротеатр, отличающийся компактностью и классическим дизайном, обеспечивает динамическое звучание и четкое изображение, которые позволят вам наслаждаться своей любимой музыкой и фильмами именно так, как вам нравится.

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    Микротеатр DVD

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    большой звук маленького устройства

    • Воспроизведение DVD
    • компактный размер
    Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). CD-RW — сокращение для обозначения компакт-дисков, поддерживающих возможность повторной записи CD-дисков.

    Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

    Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

    Аудиосистема Philips оснащена цифровым тюнером, что открывает дополнительные возможности для прослушивания музыки. Просто настройте любимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку предустановки для запоминания частоты. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро включить любимую радиостанцию, не настраивая ее вручную каждый раз.

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Функции таймера включения и отключения

    Функции таймера включения и отключения

    Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Кассетная дека с автостопом

    Кассетная дека с автостопом

    0

    Простой в использовании пульт ДУ в комплекте

    Простой в использовании пульт ДУ в комплекте

    Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

    Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

    • Звук

      Выходная мощность
      2x5 Вт RMS, 400 Вт PMPO

    • Подключения

      Вход Aux
      3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      40

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Английский, русский

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      5,8 кг

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель композитного видеосигнала (Y)
    • Антенна FM/MW диапазонов
    • Гарантийный буклет
    Badge-D2C

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