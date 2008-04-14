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  • Сверхплоский настенный кинотеатр Сверхплоский настенный кинотеатр Сверхплоский настенный кинотеатр

    Микротеатр

    MCD289/58

    Сверхплоский настенный кинотеатр

    Усильте впечатления от фильмов и музыки с помощью MCD289. Воспользуйтесь простой и беспроблемной установкой через цифровой беспроводной сабвуфер. Воспроизведение DVD, DivX и прямо через USB. Возможность настольного или настенного размещения.

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    Микротеатр

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    Сверхплоский настенный кинотеатр

    благодаря беспроводному сабвуферу

    Цифровой беспроводной сабвуфер для глубокого звучания низких частот

    Цифровой беспроводной сабвуфер для глубокого звучания низких частот

    Цифровой беспроводной сабвуфер обеспечивают более эффективное воспроизведение низких частот. В результате — мощное воспроизведение глубоких басов с минимальным искажением.

    Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

    Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

    Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

    Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

    Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

    Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

    12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

    Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на стену

    Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на стену

    Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.

    Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

    Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

    Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

    Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

    Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными аудиовидеоусилителями. Эта высокая эффективность реализована в мощном усилителе с малой площадью основания.

    Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

    Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

    • Звук

      Выходная мощность
      2x20 Вт RMS+ 60 Вт
      Выходная мощность (среднеквадр.)
      Полная мощность 100 Вт (RMS)

    • Подключения

      Вход Aux
      Линейный вход: 3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      20

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Англ., Рус.

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      7,5 кг

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Антенна FM
    • Аудио/видео кабель
    • Гарантийный талон (действ. во всем мире)
    • Шнур питания сети переменного тока
    • Компонентный видеокабель (R/G/B)
    Badge-D2C

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