Ключевые слова для поиска

  • Высоты истинного развлечения Высоты истинного развлечения Высоты истинного развлечения

    Микротеатр DVD

    MCD709/12

    Высоты истинного развлечения

    Погрузитесь в удовольствие от музыки и фильмов с микротеатром DVD MCD709. Его превосходная конструкция спроектирована в соответствии с самыми современными аудио- и видеотехнологиями. Полное погружение в динамичный и впечатляющий мир развлечений - прямо у вас в гостиной!

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    Микротеатр DVD

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    Высоты истинного развлечения

    Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

    Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

    Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

    Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

    Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

    12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

    Алюминиевый корпус: отличный дизайн и высокое качество

    Корпус из литого алюминия легок и может выдерживать более высокие внешние температуры. Помимо отличных антикоррозионных характеристик, корпус прочен и надежен.

    Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

    Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

    Позолоченный разъем акустической системы обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к корпусу динамика, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.

    High-end дизайн компонентов и подставки

    High-end дизайн компонентов и подставки

    Компонентная микросистема поставляется с подставкой на четырех треугольных ножках. Ее использование обеспечивает отсутствие искажений звучания, вызванных вибрацией, перегревом или электромагнитными помехами от усилителя и устройства загрузки дисков. В результате повышается качество звучания.

    Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

    Высококачественный пульт ДУ для удобства использования

    В этом пульте ДУ удачно сочетаются размеры и вес. Плоский и эргономичный дизайн. Мягкое резиновое покрытие на задней панели пульта для удобства его использования.

    Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот

    Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха — особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

    Корпус АС из настоящего розового дерева обеспечивает отличное звучание

    Корпус акустической системы изготовлен из настоящего розового дерева. Его прочность и плотность придают отличные акустические характеристики звучанию. При изготовлении ряд операций производится вручную, что позволяет гарантировать высочайшее качество отделки.

    Неодимовый ленточный динамик ВЧ — впечатляющая точность воспроизведения

    Неодимовый ленточный динамик ВЧ — это монопольный динамик ВЧ, излучающий динамичный и четкий звук фронтально. Он обычно используется в системах высокого класса для воспроизведения звука с отменной точностью. Конструкция обычных конических и куполообразных динамиков ВЧ основана на принципе направленной движущейся катушки, в то время как неодимовый ленточный динамик ВЧ излучает высокие частоты в соответствии с полной 180-градусной диаграммой направленности. Это кардинально увеличивает широту звукового спектра в области ВЧ и расширяет зону наилучшего восприятия, воспроизводя кристально чистый и естественный звук с широким охватом даже в компактных аудиосистемах.

    Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

    Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.

    • Звук

      Выходная мощность
      Полная мощность 380 Вт RMS

    • Подключения

      Вход Aux
      2x(Л/П)/ RCA

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      40

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      35 кг

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель композитного видеосигнала (Y)
    • Кабель управления
    • Антенна FM/MW диапазонов
    Badge-D2C

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