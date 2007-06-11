Объемный звук можно и видеть, и ощущать

Микротеатр DVD Philips MCD 728 с движущимися АС и Dolby Virtual Speaker не может не затронуть ваших чувств и не вызвать восхищения. Слушайте и наслаждайтесь эффектами 5.1 Surround Sound от АС с металлическими головками с электроприводом в этой шикарной и мощной системе.