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  • Объемный звук можно и видеть, и ощущать Объемный звук можно и видеть, и ощущать Объемный звук можно и видеть, и ощущать

    Микротеатр DVD

    MCD728/12

    Объемный звук можно и видеть, и ощущать

    Микротеатр DVD Philips MCD 728 с движущимися АС и Dolby Virtual Speaker не может не затронуть ваших чувств и не вызвать восхищения. Слушайте и наслаждайтесь эффектами 5.1 Surround Sound от АС с металлическими головками с электроприводом в этой шикарной и мощной системе.

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    Микротеатр DVD

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    Объемный звук можно и видеть, и ощущать

    • HDMI
    • 2,1
    • движущийся динамик
    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

    Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

    Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

    Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

    HDMI 1080i с повышением качества видео до высокого разрешения

    HDMI 1080i с повышением качества видео до высокого разрешения

    Термин HDMI означает Мультимедийный Интерфейс Высокой Четкости. Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI (Цифровым видеоинтерфейсом).

    High-end дизайн компонентов и подставки

    High-end дизайн компонентов и подставки

    Компонентная микросистема поставляется с подставкой на четырех треугольных ножках. Ее использование обеспечивает отсутствие искажений звучания, вызванных вибрацией, перегревом или электромагнитными помехами от усилителя и устройства загрузки дисков. В результате повышается качество звучания.

    Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

    Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

    12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

    АС Dolby Virtual для кинематографического качества звука

    АС Dolby Virtual — это усовершенствованная технология аудио виртуализации, которая обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук из 2-х акустических систем. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно повторяют акустические характеристики, которые встречаются в идеальной 5.1-канальной среде. Воспроизведение DVD улучшено благодаря расширению 2-канальной среды. В сочетании с обработкой Dolby Pro Logic II любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, провода или подставки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

    Звук от Philips Moving Surround Sound для потрясающего впечатления

    Улучшенный с помощью технологии Dolby Virtual звук Moving Surround Sound усиливает впечатления от прослушивания аудио или просмотра видео с помощью добавления "визуального" параметра. Теперь пользователи могут оценить качество объемного звука, поскольку они могут также "видеть" движение. Фактически, верхние динамики с металлическими головками оснащены электроприводом, так что они действительно "движутся", чтобы воссоздать ощущение объемного звука. Сочетание движущихся динамиков создает эффект "направленного к слушателю звука" и существенно расширяет зону звучания.

    АС с глянцевым черным корпусом — отличный дизайн и высокое качество

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    Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

    Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.

    • Звук

      Выходная мощность
      Общая мощность 400 Вт RMS

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      20

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Англ.., нем., гол., фр., исп., ит.
      Инструкция по эксплуатации
      16 языков

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      20,5 кг

    • Изображение/дисплей

      ЦАП
      12 бит, 108 МГц

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Композитный видеокабель (Y)
    • Кабель управления
    • Международный гарантийный талон
    • FM-антенна
    Badge-D2C

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