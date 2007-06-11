Другие продукты в комплекте
- Композитный видеокабель (Y)
- Кабель управления
- Международный гарантийный талон
- FM-антенна
MCD728/12
Объемный звук можно и видеть, и ощущать
Микротеатр DVD Philips MCD 728 с движущимися АС и Dolby Virtual Speaker не может не затронуть ваших чувств и не вызвать восхищения. Слушайте и наслаждайтесь эффектами 5.1 Surround Sound от АС с металлическими головками с электроприводом в этой шикарной и мощной системе.Узнать обо всех преимуществах
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Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.
Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.
Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.
Термин HDMI означает Мультимедийный Интерфейс Высокой Четкости. Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI (Цифровым видеоинтерфейсом).
Компонентная микросистема поставляется с подставкой на четырех треугольных ножках. Ее использование обеспечивает отсутствие искажений звучания, вызванных вибрацией, перегревом или электромагнитными помехами от усилителя и устройства загрузки дисков. В результате повышается качество звучания.
12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.
АС Dolby Virtual — это усовершенствованная технология аудио виртуализации, которая обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук из 2-х акустических систем. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно повторяют акустические характеристики, которые встречаются в идеальной 5.1-канальной среде. Воспроизведение DVD улучшено благодаря расширению 2-канальной среды. В сочетании с обработкой Dolby Pro Logic II любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, провода или подставки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.
Улучшенный с помощью технологии Dolby Virtual звук Moving Surround Sound усиливает впечатления от прослушивания аудио или просмотра видео с помощью добавления "визуального" параметра. Теперь пользователи могут оценить качество объемного звука, поскольку они могут также "видеть" движение. Фактически, верхние динамики с металлическими головками оснащены электроприводом, так что они действительно "движутся", чтобы воссоздать ощущение объемного звука. Сочетание движущихся динамиков создает эффект "направленного к слушателю звука" и существенно расширяет зону звучания.
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Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.
Звук
Тюнер/прием/передача
Аксессуары
Размеры
Изображение/дисплей
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