Ключевые слова для поиска

  • Звук Hi-Fi в компактном устройстве Звук Hi-Fi в компактном устройстве Звук Hi-Fi в компактном устройстве

    Микротеатр DVD

    MCD908/12

    Звук Hi-Fi в компактном устройстве

    Шикарный и компактный микротеатр Philips DVD MCD908 с лампами класса Hi-Fi станет лучшим компаньоном для вашего плоского ТВ. Сделайте комнату похожей на кинотеатр с аудиофильным качеством звука и смотрите фильмы высоко разрешения и фотографии JPEG.

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    Микротеатр DVD

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    Звук Hi-Fi в компактном устройстве

    • Серия Heritage
    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    Качественные ламповые усилители Hi-Fi обеспечивают очень чистое и реалистичное звучание

    Качественные ламповые усилители Hi-Fi обеспечивают очень чистое и реалистичное звучание

    Благодаря ламповым усилителям Нi-Fi класса можно наслаждаться звучанием высочайшего качества, присущем аудиосистемам класса премиум, которые удовлетворяют требованиям самых взыскательных меломанов. Аналоговая суть ламповых усилителей создает звучание, более приятное для нашей нелинейной слуховой системы. Звук от лампового усилителя характеризуется низкой степенью искажения и всегда привлекателен благодаря чистому, четкому, теплому и реалистичному звучанию.

    Куполообразные акустические системы средних частот и НЧ-динамик для кристального звучания

    Куполообразные акустические системы средних частот и НЧ-динамик для кристального звучания

    Приготовьтесь к потрясающему звучанию благодаря сочетанию шелковой средне-высокочастотной куполообразной акустической системы с ленточным динамиком Ultrasonic. Шелковая АС обеспечивает теплое звучание, а ленточный тончайший динамик создает четкий и динамичный звук. В результате получается гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне... такого же мягкого, как шелк.

    Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

    Качественный корпус из алюминия и акустические системы из натурального дерева

    Качественный корпус из алюминия и акустические системы из натурального дерева

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    Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

    Позолоченный разъем АС для идеальной передачи сигнала

    Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.

    Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

    Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения

    12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

    Выход HDMI для цифрового видео высокой четкости и цифрового аудио

    Выход HDMI для цифрового видео высокой четкости и цифрового аудио

    Термин HDMI означает "Мультимедийный интерфейс высокой четкости". Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI.

    Пульт ДУ с кожаным и металлическим покрытием панелей и плоскими кнопками

    Пульт ДУ с кожаным и металлическим покрытием панелей и плоскими кнопками

    Использование этого эргономичного пульта ДУ доставляет удовольствие благодаря идеальному сочетанию миниатюрного размера и простоты в использовании. Его плоские металлические кнопки удачно контрастируют с кожаной задней панелью. Помимо этого, стильная, прецизионно обработанная клавиатура обеспечивает качественное применение. Ощутите роскошь настоящего дизайна и четкого управления.

    Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

    Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.

    Неодимовый ленточный динамик ВЧ — впечатляющая точность воспроизведения

    Неодимовый ленточный динамик ВЧ — это монопольный динамик ВЧ, излучающий динамичный и четкий звук фронтально. Он обычно используется в системах высокого класса для воспроизведения звука с отменной точностью. Конструкция обычных конических и куполообразных динамиков ВЧ основана на принципе направленной движущейся катушки, в то время как неодимовый ленточный динамик ВЧ излучает высокие частоты в соответствии с полной 180-градусной диаграммой направленности. Это кардинально увеличивает широту звукового спектра в области ВЧ и расширяет зону наилучшего восприятия, воспроизводя кристально чистый и естественный звук с широким охватом даже в компактных аудиосистемах.

    Общая выходная мощность 150 Вт RMS

    Общая выходная мощность системы составляет 150 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.

    • Звук

      Выходная мощность
      Мощ. RMS 2x75 Вт, муз. мощ. 2x150 Вт

    • Подключения

      Вход Aux
      1x(Л/П)/ RCA

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      40

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      23 кг

    • Изображение/дисплей

      ЦАП
      12 бит, 108 МГц

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Кабель композитного видеосигнала (Y)
    • Кабель управления
    • Антенна FM/MW диапазонов
    • Гарантийный буклет
    • Краткое руководство пользователя
    Badge-D2C

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