Другие продукты в комплекте
- Кабель композитного видеосигнала (Y)
- Кабель управления
- Антенна FM/MW диапазонов
- Гарантийный буклет
- Краткое руководство пользователя
MCD908/12
Звук Hi-Fi в компактном устройстве
Шикарный и компактный микротеатр Philips DVD MCD908 с лампами класса Hi-Fi станет лучшим компаньоном для вашего плоского ТВ. Сделайте комнату похожей на кинотеатр с аудиофильным качеством звука и смотрите фильмы высоко разрешения и фотографии JPEG.Узнать обо всех преимуществах
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Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.
Благодаря ламповым усилителям Нi-Fi класса можно наслаждаться звучанием высочайшего качества, присущем аудиосистемам класса премиум, которые удовлетворяют требованиям самых взыскательных меломанов. Аналоговая суть ламповых усилителей создает звучание, более приятное для нашей нелинейной слуховой системы. Звук от лампового усилителя характеризуется низкой степенью искажения и всегда привлекателен благодаря чистому, четкому, теплому и реалистичному звучанию.
Приготовьтесь к потрясающему звучанию благодаря сочетанию шелковой средне-высокочастотной куполообразной акустической системы с ленточным динамиком Ultrasonic. Шелковая АС обеспечивает теплое звучание, а ленточный тончайший динамик создает четкий и динамичный звук. В результате получается гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне... такого же мягкого, как шелк.
Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.
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Позолоченный разъем АС обеспечивает лучшую по сравнению с обычными защелкивающимися разъемами передачу аудиосигнала. Этот разъем также минимизирует потери при передаче сигнала от усилителя к акустической системе, что обеспечивает звучание максимально приближенное к естественному.
12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.
Термин HDMI означает "Мультимедийный интерфейс высокой четкости". Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI.
Использование этого эргономичного пульта ДУ доставляет удовольствие благодаря идеальному сочетанию миниатюрного размера и простоты в использовании. Его плоские металлические кнопки удачно контрастируют с кожаной задней панелью. Помимо этого, стильная, прецизионно обработанная клавиатура обеспечивает качественное применение. Ощутите роскошь настоящего дизайна и четкого управления.
Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.
Неодимовый ленточный динамик ВЧ — это монопольный динамик ВЧ, излучающий динамичный и четкий звук фронтально. Он обычно используется в системах высокого класса для воспроизведения звука с отменной точностью. Конструкция обычных конических и куполообразных динамиков ВЧ основана на принципе направленной движущейся катушки, в то время как неодимовый ленточный динамик ВЧ излучает высокие частоты в соответствии с полной 180-градусной диаграммой направленности. Это кардинально увеличивает широту звукового спектра в области ВЧ и расширяет зону наилучшего восприятия, воспроизводя кристально чистый и естественный звук с широким охватом даже в компактных аудиосистемах.
Общая выходная мощность системы составляет 150 Вт RMS. RMS расшифровывается как Root Mean Square и означает среднеквадратичную мощность. В ней обычно измеряется мощность звука, то есть электрическая мощность, передаваемая с усилителя на акустическую систему. Эта мощность измеряется в ваттах. Производимая мощность звука складывается из количества переданной электрической мощности и чувствительности акустической системы. Чем больше ватт, тем выше мощность звука, производимого акустической системой.
Звук
Подключения
Тюнер/прием/передача
Размеры
Изображение/дисплей
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