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  • Объемный звук на стене Объемный звук на стене Объемный звук на стене

    Микротеатр DVD

    MCD988/12

    Объемный звук на стене

    MCD988, оснащенный Philips Moving Surround Sound обеспечивает зрителю при просмотре кинофильмов максимальное удовольствие . Динамики Dolby Virtual Speakers так передают звук, что зритель у себя в комнате наслаждается точно теми же ощущениями, что и в кинотеатре.

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    Микротеатр DVD

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    Объемный звук на стене

    оснащен акустическими системами Dolby Virtual

    Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на стену

    Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на стену

    Благодаря стильному тонкому корпусу и продуманному дизайну аудиосистема Philips будет идеально сочетаться с интерьером вашей квартиры. Аудиосистема надежно крепится на подставке и будет отлично смотреться на любой полке или в шкафу, а настенный кронштейн обеспечивает такую же подвижность, как и отдельная подставка.

    Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Воспроизведение дисков DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

    Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX® можно наслаждаться видео в формате DivX®. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов

    Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

    Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

    Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

    Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

    Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

    1080i HDMI с видеопреобразованием до высокой четкости

    1080i HDMI с видеопреобразованием до высокой четкости

    Термин HDMI означает Мультимедийный Интерфейс Высокой Четкости. Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI (Цифровым видеоинтерфейсом).

    Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

    Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

    Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

    АС Dolby Virtual для кинематографического качества звука

    АС Dolby Virtual — это усовершенствованная технология аудио виртуализации, которая обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук из 2-х акустических систем. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно повторяют акустические характеристики, которые встречаются в идеальной 5.1-канальной среде. Воспроизведение DVD улучшено благодаря расширению 2-канальной среды. В сочетании с обработкой Dolby Pro Logic II любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, провода или подставки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

    Звук от Philips Moving Surround Sound для потрясающего впечатления

    Улучшенный с помощью технологии Dolby Virtual звук Moving Surround Sound усиливает впечатления от прослушивания аудио или просмотра видео с помощью добавления "визуального" параметра. Теперь пользователи могут оценить качество объемного звука, поскольку они могут также "видеть" движение. Фактически, верхние динамики с металлическими головками оснащены электроприводом, так что они действительно "движутся", чтобы воссоздать ощущение объемного звука. Сочетание движущихся динамиков создает эффект "направленного к слушателю звука" и существенно расширяет зону звучания.

    • Звук

      Выходная мощность
      Общая мощность 400 Вт RMS

    • Подключения

      Вход Aux
      Линейный вход: 3,5 мм

    • Тюнер/прием/передача

      Сохранение радиостанций
      20

    • Аксессуары

      Инструкция по эксплуатации
      16 языков

    • Размеры

      Вес, включая упаковку
      20 кг

    • Изображение/дисплей

      ЦАП
      12 бит, 108 МГц

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Антенна FM
    • Гарантийный буклет
    • Краткое руководство пользователя
    • Аудио/видео кабель
    • Винты для настенного монтажа — 2 шт.
    Badge-D2C

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