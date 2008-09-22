Ключевые слова для поиска

1

Кабель HDMI

MWV2432T/10
Общая оценка / 5
  • Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения Гарантия надежного подключения
    -{discount-value}

    Кабель HDMI

    MWV2432T/10
    Общая оценка / 5

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель HDMI

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Кабель HDMI

    Гарантия надежного подключения

    Данный кабель обеспечит надежное аудио/видео подключение компонентов. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Прочее

      Гарантия надежного подключения

      благодаря кабелю HDMI

      • 1,5 м

      Никелированные разъемы для надежного подключения

      Никелированные разъемы позволяют получить устойчивое соединение кабеля и разъема для надежного подключения.

      Проводник из сверхчистой меди для надежности передачи сигнала

      Этот медный проводник обеспечивает высокую точность передачи сигнала с минимальным сопротивлением.

      Нескользящая эргономичная ручка для простоты использования

      Нескользящая ручка делает установку комплектующих эргономичной и удобной.

      Литой штекер для качественного соединения

      Литые штекеры обеспечивают качественное соединение комплектующих и дополнительную прочность

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка

      Гибкая полихлорвиниловая оболочка обеспечивает защиту сердечника кабеля. Служит также для дополнительной прочности и простоты установки.

      Резиновый кабельный зажим

      Резиновый кабельный зажим обеспечивает безопасное и в то же время гибкое соединение между устройством и разъемом.

      На петельке для подвешивания

      Изделия на петельке используют минимальное количество упаковки и могут располагаться по разному.

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        6,65  кг
        Высота
        28,5  см
        Длина
        33,5  см
        Вес нетто
        6,24  кг
        Вес упаковки
        0.41  кг
        Ширина
        17,5  см
        EAN
        87 12581 41326 2
        Количество потребительских упаковок
        48

      • Размеры упаковки

        Глубина
        2,5  см
        Вес брутто
        0,14  кг
        Высота
        21,1  см
        Вес нетто
        0,13  кг
        Вес упаковки
        0,01  кг
        Ширина
        6,1  см
        EAN
        87 12581 41325 5
        Количество изделий в комплекте
        1
        Тип упаковки
        Блистер

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.