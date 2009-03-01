Ключевые слова для поиска

  • Освободите музыку Освободите музыку Освободите музыку

    Streamium Сетевой музыкальный проигрыватель

    NP2900/12

    Освободите музыку

    Сетевой музыкальный проигрыватель Philips Streamium NP2900 со встроенными динамиками позволяет использовать беспроводной доступ к музыкальным файлам и интернет-радио на вашем компьютере и погрузиться в звук превосходного качества благодаря технологиям LivingSound и FullSound.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Streamium Сетевой музыкальный проигрыватель

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Освободите музыку

    Наслаждайтесь музыкой на компьютере и в Интернете — без проводов

    • Бесплатное интернет-радио
    • Полноцветный дисплей
    Большой экран и пульт управления

    Большой экран и пульт управления

    Легкая навигация по всей музыкальной коллекции. На большом ЖК-дисплее с диагональю 10,2 см (4") отображаются крупные иконки и увеличенный текст. С помощью удобного пульта ДУ можно просмотреть тысячи песен или сразу найти одну композицию за считаные секунды, комфортно расположившись в кресле с пультом в руках.

    Воспроизведение музыки с ПК/Mac без проводов

    Воспроизведение музыки с ПК/Mac без проводов

    Слушайте музыку со своего ПК/Mac через аудиосистему сетевого музыкального проигрывателя Streamium! С помощью соединения UPnP, позволяющего подключать любые устройства, поддерживающие этот стандарт для приема и передачи музыки, можно получить доступ к музыкальной коллекции, выбрать или найти нужный файл на компьютере. Просто выберите песни в проигрывателе Streamium, используя пульт ДУ. Наслаждайтесь любимой музыкой в новом качестве без проводов и усилий. Запатентованная технология Philips FullSound позволяет наслаждаться качеством формата CD при прослушивании файлов MP3, а технология LivingSound обеспечивает глубокое, насыщенное стереозвучание.

    Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

    Глубокое, насыщенное стереозвучание благодаря технологии LivingSound

    Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.

    Тысячи бесплатных интернет-радиостанций

    Тысячи бесплатных интернет-радиостанций

    С помощью Streamium можно слушать тысячи бесплатных интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК.

    30 Вт RMS

    30 Вт RMS

    Максимальная выходная мощность в 30 Вт RMS наполняет комнату звуками любимой музыки.

    система с четырьмя динамиками обеспечивает превосходное звучание

    система с четырьмя динамиками обеспечивает превосходное звучание

    Четыре динамика (два спереди и два по бокам) точно расположены под определенными углами для обеспечения звука максимального качества, благодаря запатентованной технологии LivingSound от Philips. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.

    Простой и удобный интерфейс с возможностью отображения обложек альбомов

    Простой и удобный интерфейс с возможностью отображения обложек альбомов

    Простой и удобный пользовательский интерфейс GoGear оснащен усовершенствованной технологией навигации. Вы несомненно оцените быстрое перемещение по меню и простое управление, которые в полной мере позволяют насладиться мультимедийными возможностями устройства. Предустановленные функции (например, функция отображения обложки, которая позволяет просматривать обложки альбомов, внедренные в музыкальный файл) делают прослушивание еще более приятным, как в старые добрые времена, когда вы слушали CD или виниловые грампластинки, рассматривая их обложки.

    Быстрый доступ благодаря алфавитно-цифровому поиску

    Быстрый доступ благодаря алфавитно-цифровому поиску

    Функция алфавитно-цифрового поиска с помощью клавиатуры пульта ДУ позволяет выполнить поиск любимого исполнителя, дорожки или альбома всего за пару секунд. Просто нажмите Search на пульте ДУ и введите несколько первых букв или цифр из названия желаемого альбома, дорожки или имени исполнителя, на экране отобразится наиболее подходящее по критериям поиска название или имя. Больше не нужно терять время на просмотр всей коллекции или списка воспроизведения.

    Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3

    Технология FullSound™ — естественное звучание музыки в формате MP3

    Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.

    • Громкоговорители

      Встроенные АС
      4

    • Аксессуары

      Краткое руководство
      Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский
      Инструкция по эксплуатации
      Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, голландский, норвежский, шведский, финский, португальский, датский, русский (на компакт-диске)

    • Размеры

      Размеры прибора (Ш x Г x В)
      346,5 x 69 x 99 мм

    • Аудиовоспроизведение

      Скорость передачи данных для MP3
      8—320 кбит/с и переменный битрейт

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Настенный кронштейн
    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    • Для некоторых функций требуется поддержка широкополосного доступа в Интернет
    • Некоторые службы доступны не во всех регионах

    Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

    Я понимаю

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.