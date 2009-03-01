Воспроизведение музыки с ПК/Mac без проводов

Слушайте музыку со своего ПК/Mac через аудиосистему сетевого музыкального проигрывателя Streamium! С помощью соединения UPnP, позволяющего подключать любые устройства, поддерживающие этот стандарт для приема и передачи музыки, можно получить доступ к музыкальной коллекции, выбрать или найти нужный файл на компьютере. Просто выберите песни в проигрывателе Streamium, используя пульт ДУ. Наслаждайтесь любимой музыкой в новом качестве без проводов и усилий. Запатентованная технология Philips FullSound позволяет наслаждаться качеством формата CD при прослушивании файлов MP3, а технология LivingSound обеспечивает глубокое, насыщенное стереозвучание.