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- Настенный кронштейн
NP2900/12
Освободите музыку
Сетевой музыкальный проигрыватель Philips Streamium NP2900 со встроенными динамиками позволяет использовать беспроводной доступ к музыкальным файлам и интернет-радио на вашем компьютере и погрузиться в звук превосходного качества благодаря технологиям LivingSound и FullSound.Узнать обо всех преимуществах
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Легкая навигация по всей музыкальной коллекции. На большом ЖК-дисплее с диагональю 10,2 см (4") отображаются крупные иконки и увеличенный текст. С помощью удобного пульта ДУ можно просмотреть тысячи песен или сразу найти одну композицию за считаные секунды, комфортно расположившись в кресле с пультом в руках.
Слушайте музыку со своего ПК/Mac через аудиосистему сетевого музыкального проигрывателя Streamium! С помощью соединения UPnP, позволяющего подключать любые устройства, поддерживающие этот стандарт для приема и передачи музыки, можно получить доступ к музыкальной коллекции, выбрать или найти нужный файл на компьютере. Просто выберите песни в проигрывателе Streamium, используя пульт ДУ. Наслаждайтесь любимой музыкой в новом качестве без проводов и усилий. Запатентованная технология Philips FullSound позволяет наслаждаться качеством формата CD при прослушивании файлов MP3, а технология LivingSound обеспечивает глубокое, насыщенное стереозвучание.
Запатентованная технология LivingSound увеличивает зону наилучшего восприятия и позволяет ощутить погружение в звук на большем пространстве. Эта технология комбинирует несколько различных процессов воспроизведения звука и восстанавливает насыщенность и пространственную детальность стереопанорамы, которая часто теряется при прослушивании на стереосистемах. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.
С помощью Streamium можно слушать тысячи бесплатных интернет-радиостанций. Теперь вы можете быть в курсе последних музыкальных тенденций по всему миру. Подключите Streamium к сети Интернет и слушайте свои любимые передачи через аудиосистему, не включая ПК.
Максимальная выходная мощность в 30 Вт RMS наполняет комнату звуками любимой музыки.
Четыре динамика (два спереди и два по бокам) точно расположены под определенными углами для обеспечения звука максимального качества, благодаря запатентованной технологии LivingSound от Philips. Полученный эффект позволяет значительно увеличить зону наилучшего восприятия. Музыка прекрасно звучит во всей комнате. Теперь вы можете наслаждаться оптимальным стереозвучанием в более широком пространстве.
Простой и удобный пользовательский интерфейс GoGear оснащен усовершенствованной технологией навигации. Вы несомненно оцените быстрое перемещение по меню и простое управление, которые в полной мере позволяют насладиться мультимедийными возможностями устройства. Предустановленные функции (например, функция отображения обложки, которая позволяет просматривать обложки альбомов, внедренные в музыкальный файл) делают прослушивание еще более приятным, как в старые добрые времена, когда вы слушали CD или виниловые грампластинки, рассматривая их обложки.
Функция алфавитно-цифрового поиска с помощью клавиатуры пульта ДУ позволяет выполнить поиск любимого исполнителя, дорожки или альбома всего за пару секунд. Просто нажмите Search на пульте ДУ и введите несколько первых букв или цифр из названия желаемого альбома, дорожки или имени исполнителя, на экране отобразится наиболее подходящее по критериям поиска название или имя. Больше не нужно терять время на просмотр всей коллекции или списка воспроизведения.
Инновационная технология Philips FullSound восстанавливает все детали сжатой музыкальной записи в формате MP3, в значительной степени обогащая и улучшая звучание и устраняя даже малейшие искажения. Основанная на алгоритме заключительной обработки звука технология FullSound сочетает в себе богатый опыт Philips в области воспроизведения музыки с мощным процессором обработки цифровых сигналов (DSP) последнего поколения. В результате — более насыщенные и глубокие басы, усиленный вокал, чистота звучания и богатая детализация. Старые добрые музыкальные композиции в новом звучании — это трепет души и движение тела.
Громкоговорители
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
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