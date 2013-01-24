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Звук высокой четкости на портативном устройстве
Портативная беспроводная АС Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта АС позволит вам наслаждаться музыкой с удобством. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук высокой четкости на портативном устройстве
Портативная беспроводная АС Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта АС позволит вам наслаждаться музыкой с удобством. Узнать обо всех преимуществах
Звук высокой четкости на портативном устройстве
Портативная беспроводная АС Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта АС позволит вам наслаждаться музыкой с удобством. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Звук высокой четкости на портативном устройстве
Портативная беспроводная АС Philips Fidelio отличается высоким качеством воспроизведения. Она дарит великолепное, чистое и динамичное звучание и идеально подходит для использования дома или в дороге. Благодаря беспроводной передаче звука через Bluetooth эта АС позволит вам наслаждаться музыкой с удобством. Узнать обо всех преимуществах
Благодаря использованию ВЧ-динамиков с мягким куполом воспроизведение высоких частот предельно чистое и детальное. Эта технология была разработана компанией Philips в 1960-х годах, и с тех пор она используется в большинстве высококачественных систем. Открытое объемное звучание также во многом достигается благодаря этим ВЧ-динамикам, которые отличаются низким уровнем направленности и искажения. В отличие от систем, в которых используются только широкополосные излучатели, эти динамики воспроизводят объемный и естественный звук, одинаковый в любой зоне прослушивания.
Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.
Эта портативная АС оснащена портом USB, с помощью которого можно передавать энергию аккумулятора АС на мобильное устройство, например смартфон, с низким зарядом дома или в пути.
Слегка коснитесь АС, и на ней отобразится уровень заряда аккумулятора.
Несмотря на небольшой акустический объем, звучание басов невероятно сильное и глубокое, позволяющее насладиться прослушиванием музыки любого жанра. Это достигается за счет использования двух мощных НЧ-динамиков и одного пассивного излучателя с большой площадью на каждый канал — и все это в очень жестком корпусе, который не теряет энергии басов. Благодаря большой подвижной массе пассивного излучателя систему можно настроить на воспроизведение очень низких частот до 80 Гц, предотвращая возникновение турбулентности, характерной для портативных конструкций. Наслаждайтесь ритмом музыки без потери качества звучания.
Наши инженеры-акустики упорно работали над улучшением разделительного фильтра, чтобы обеспечить максимально естественное звучание в самых различных акустических средах. От небольших комнат до открытого пространства, от низкого до максимального уровня громкости, голоса воспроизводятся чистыми и естественными, а звук — мягким и нераздражающим даже при прослушивании с большой громкостью. Таким образом, вы можете наслаждаться любимой музыкой часами без устали.
Высокопроизводительный усилитель и восемь высокоэффективных преобразователей обеспечивают отличную тонокомпенсацию и динамические характеристики. Для этого уникального продукта были подобраны специальные ВЧ и НЧ-динамики высокой мощности, способствующие воспроизведению динамичного и впечатляющего звука на всех частотах. Слушайте живую, динамичную и просто приятную музыку в любой обстановке.
Совместимость
Громкоговорители
Аксессуары
Подключения
Размеры
Питание