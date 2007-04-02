Другие продукты в комплекте
- Пульт дистанционного управления
- Адаптер
- AV-кабель
- Батарея
- Автомобильный комплект
PET704/00
Развлечения, путешествующие с вами
Устройтесь поудобней, расслабьтесь и смотрите фильмы в дороге на плеере PET704 с 7-и дюймовым ЖК TFT дисплеем. Смотрите любимые фильмы на DVD, слушайте музыку на MP3-CD и CD или просматривайте фотографии формата JPEG в любом месте и в любое время.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря ЖК-дисплею высокой четкости изображение на экране словно оживает, поражая натуральной цветопередачей и богатой детализацией при просмотре фотографий, любимых фильмов и прослушивании музыкальных файлов.
Благодаря встроенным стереодинамикам можно свободно прослушивать музыку с высоким качеством воспроизведения в любых условиях. Просто отсоедините наушники и наслаждайтесь удобством и качественным звучанием музыки в любое время и в любом месте.
DVD-плеер совместим с большинством DVD и CD-дисков, доступных в продаже. В плеере реализована поддержка следующих форматов: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD. DVD+/-R — сокращение для обозначения устройства чтения DVD-дисков, которое поддерживает два общепринятых формата, используемых для записи DVD-дисков. Также DVD+/-RW поддерживает оба формата, используемых для повторной записи DVD-дисков. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного превосходит качество дисков VCD (особенно резкость изображения из-за более высокого разрешения).
Устройство оснащено двумя разъемами для наушников, что позволяет слушать музыку вдвоем. Прихватите с собой пару комплектов наушников, устройтесь поудобнее и слушайте вместе!
Смотрите фильмы и цифровые фотографии вместе с родными и друзьями. Формат изображения 16:9 - это общепринятый стандарт цифрового телевидения с высокой четкостью изображения. Формат изображения 16:9 обеспечивает великолепное отображение игр и видео без черных полос в верхней и нижней части и без ухудшения изображения, которое появляется при его растяжении по размеру экрана.
Возможности мультиформатного воспроизведения позволяют просматривать фотографии на ходу и воспроизводить диски большинства форматов, обеспечивая максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.
MP3 — это революционная технология сжатия, с помощью которой большие цифровые музыкальные файлы могут быть сжаты в 10 раз без существенного ухудшения качества их звучания. На одном компакт-диске может содержаться до 10 часов музыки
Помимо автомобильного адаптера в комплекте для использования в автомобиле можно также использовать портативный плеер для просмотра фильмов дома, просто подключив его к телевизору. Устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром любимых DVD, управляя функцией воспроизведения с помощью пульта ДУ.
Встроенный компактный аккумулятор обеспечивает длительную работу. До 2,5 часов непрерывного просмотра фильма от одной зарядки.
Звук
Подключения
Комфорт
Аксессуары
Размеры
Аудиовоспроизведение
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