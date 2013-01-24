Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

PicoPix

Адаптер питания

PPA6200/EU
Общая оценка / 5
  • Отобразите свою жизнь Отобразите свою жизнь Отобразите свою жизнь
    -{discount-value}

    PicoPix Адаптер питания

    PPA6200/EU
    Общая оценка / 5

    Отобразите свою жизнь

    Адаптер питания PicoPix Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PicoPix Адаптер питания

    Отобразите свою жизнь

    Адаптер питания PicoPix Узнать обо всех преимуществах

    Отобразите свою жизнь

    Адаптер питания PicoPix Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PicoPix Адаптер питания

    Отобразите свою жизнь

    Адаптер питания PicoPix Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все accessories

      Отобразите свою жизнь

      • 5 В/2 А, евровилка*

      Технические характеристики

      • Размеры

        размеры в упаковке (ШxГxВ)
        193 x 131 x 39 мм
        размеры без упаковки (ШxГxВ)
        38 x 38,5 x 71 мм

      • Вес

        упакованный
        85 г
        без упаковки
        51,8 г

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • совместимость с PPX2230 и PPX2330