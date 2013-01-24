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Отобразите свою жизнь
Подключите PicoPix к телеприставке PicoPix и наслаждайтесь бесплатным вещанием цифровых телеканалов на большом экране. Телеприставка PicoPix оснащена стерео АС 2x2 Вт для улучшенного звучания и встроенным аккумулятором для увеличения времени воспроизведения до 2 часов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Подключите PicoPix к телеприставке PicoPix и наслаждайтесь бесплатным вещанием цифровых телеканалов на большом экране. Телеприставка PicoPix оснащена стерео АС 2x2 Вт для улучшенного звучания и встроенным аккумулятором для увеличения времени воспроизведения до 2 часов. Узнать обо всех преимуществах
Отобразите свою жизнь
Подключите PicoPix к телеприставке PicoPix и наслаждайтесь бесплатным вещанием цифровых телеканалов на большом экране. Телеприставка PicoPix оснащена стерео АС 2x2 Вт для улучшенного звучания и встроенным аккумулятором для увеличения времени воспроизведения до 2 часов. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Отобразите свою жизнь
Подключите PicoPix к телеприставке PicoPix и наслаждайтесь бесплатным вещанием цифровых телеканалов на большом экране. Телеприставка PicoPix оснащена стерео АС 2x2 Вт для улучшенного звучания и встроенным аккумулятором для увеличения времени воспроизведения до 2 часов. Узнать обо всех преимуществах
Наслаждайтесь превосходным звуком при просмотре видео и прослушивании музыки. Высококачественные встроенные АС мощностью 2x2 Вт воспроизводят превосходный звук и позволяют регулировать громкость.
Система PicoPix Sound Station оснащена встроенным аккумулятором, который обеспечивает длительное питание устройства. Одна зарядка обеспечивает до 3 дополнительных часов непрерывного воспроизведения видео, фотографий и музыки. Благодаря этому система PicoPix Sound Station станет превосходным дополнением к вашему карманному проектору.
Куда бы вы ни отправились, вы всегда сможете насладиться любимыми телепередачами благодаря проектору PicoPix 3610. Подключите антенну и просматривайте цифровые телеканалы бесплатно на большом экране прямо в парке, на пляже или в любом другом месте.
Звук
Подключение
Питание
Размеры
Вес
Температурный диапазон
Относительная влажность
Стандартное содержимое упаковки