Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

PicoPix

Телеприставка с DVB-T

PPA7301/EU
Общая оценка / 5
  • Отобразите свою жизнь Отобразите свою жизнь Отобразите свою жизнь
    -{discount-value}

    PicoPix Телеприставка с DVB-T

    PPA7301/EU
    Общая оценка / 5

    Отобразите свою жизнь

    Подключите PicoPix к телеприставке PicoPix и наслаждайтесь бесплатным вещанием цифровых телеканалов на большом экране. Телеприставка PicoPix оснащена стерео АС 2x2 Вт для улучшенного звучания и встроенным аккумулятором для увеличения времени воспроизведения до 2 часов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PicoPix Телеприставка с DVB-T

    Отобразите свою жизнь

    Подключите PicoPix к телеприставке PicoPix и наслаждайтесь бесплатным вещанием цифровых телеканалов на большом экране. Телеприставка PicoPix оснащена стерео АС 2x2 Вт для улучшенного звучания и встроенным аккумулятором для увеличения времени воспроизведения до 2 часов. Узнать обо всех преимуществах

    Отобразите свою жизнь

    Подключите PicoPix к телеприставке PicoPix и наслаждайтесь бесплатным вещанием цифровых телеканалов на большом экране. Телеприставка PicoPix оснащена стерео АС 2x2 Вт для улучшенного звучания и встроенным аккумулятором для увеличения времени воспроизведения до 2 часов. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    PicoPix Телеприставка с DVB-T

    Отобразите свою жизнь

    Подключите PicoPix к телеприставке PicoPix и наслаждайтесь бесплатным вещанием цифровых телеканалов на большом экране. Телеприставка PicoPix оснащена стерео АС 2x2 Вт для улучшенного звучания и встроенным аккумулятором для увеличения времени воспроизведения до 2 часов. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все accessories

      Отобразите свою жизнь

      • Звуковая

      Стерео АС премиум-класса воспроизводит великолепный звук

      Наслаждайтесь превосходным звуком при просмотре видео и прослушивании музыки. Высококачественные встроенные АС мощностью 2x2 Вт воспроизводят превосходный звук и позволяют регулировать громкость.

      Время воспроизведения до 3 часов благодаря дополнительному аккумулятору.

      Система PicoPix Sound Station оснащена встроенным аккумулятором, который обеспечивает длительное питание устройства. Одна зарядка обеспечивает до 3 дополнительных часов непрерывного воспроизведения видео, фотографий и музыки. Благодаря этому система PicoPix Sound Station станет превосходным дополнением к вашему карманному проектору.

      Доступ к бесплатному вещанию цифровых телеканалов, где бы вы ни были

      Куда бы вы ни отправились, вы всегда сможете насладиться любимыми телепередачами благодаря проектору PicoPix 3610. Подключите антенну и просматривайте цифровые телеканалы бесплатно на большом экране прямо в парке, на пляже или в любом другом месте.

      Технические характеристики

      • Звук

        Внутренний стереодинамик
        2x2 Вт

      • Подключение

        Вход пост. тока
        Разъем для источника пост. тока

      • Питание

        Адаптер электропитания
        110—240 В перем. ток, 50—60 Гц, 12 В при 2 А для ЕС и Великобритании
        Внутренняя батарея
        7,4 В при 3600 мА*ч
        Срок службы батареи
        3 часа
        LED-индикатор
        зарядка аккумулятора

      • Размеры

        размеры в упаковке (ШxГxВ)
        190 x 190 x 48 мм
        размеры без упаковки (ШxГxВ)
        105 x 105 x 32 мм

      • Вес

        упакованный
        550 г
        без упаковки
        270 г

      • Температурный диапазон

        При работе
        5—36 °C
        При хранении в упаковке
        -25—60 °C
        При хранении без упаковки
        0—45 °C

      • Относительная влажность

        При работе
        15—85 % отн. влажн.
        При хранении в упаковке
        5—93 % отн. влажн.
        При хранении без упаковки
        15—85 % отн. влажн.

      • Стандартное содержимое упаковки

        Краткое руководство пользователя
        Да
        Гарантийный талон
        Да
        Адаптер для внешней антенны
        Да
        PPA7301
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии