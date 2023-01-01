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PerfectCare 6000 Series

Парогенератор

PSG6024/30
Общая оценка / 5
2 награды
  • Невероятно быстрый и еще более компактный. Невероятно быстрый и еще более компактный. Невероятно быстрый и еще более компактный.
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    PerfectCare 6000 Series Парогенератор

    PSG6024/30
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Невероятно быстрый и еще более компактный.

    Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает оптимальную подачу пара и имеет полностью обновленный компактный дизайн. Наслаждайтесь более быстрым глажением и забудьте о необходимости искать дополнительное место для хранения устройства. Без риска прожечь ткань* благодаря технологии OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare 6000 Series Парогенератор

    Невероятно быстрый и еще более компактный.

    Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает оптимальную подачу пара и имеет полностью обновленный компактный дизайн. Наслаждайтесь более быстрым глажением и забудьте о необходимости искать дополнительное место для хранения устройства. Без риска прожечь ткань* благодаря технологии OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятно быстрый и еще более компактный.

    Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает оптимальную подачу пара и имеет полностью обновленный компактный дизайн. Наслаждайтесь более быстрым глажением и забудьте о необходимости искать дополнительное место для хранения устройства. Без риска прожечь ткань* благодаря технологии OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

    PerfectCare 6000 Series Парогенератор

    Невероятно быстрый и еще более компактный.

    Парогенератор PerfectCare серии 6000 обеспечивает оптимальную подачу пара и имеет полностью обновленный компактный дизайн. Наслаждайтесь более быстрым глажением и забудьте о необходимости искать дополнительное место для хранения устройства. Без риска прожечь ткань* благодаря технологии OptimalTEMP. Узнать обо всех преимуществах

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      Невероятно быстрый и еще более компактный.

      • Мощная подача пара
      • Без риска прожечь ткань
      • Съемный резервуар для воды 1,8 л
      • Компактность
      Технология OptimalTEMP, без риска прожечь ткань

      Технология OptimalTEMP, без риска прожечь ткань

      С технологией OptimalTEMP одна оптимальная настройка температуры позволяет достичь прекрасного результата. Мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.

      Мощная подача пара для разглаживания складок

      Мощная подача пара для разглаживания складок

      Сильная и продолжительная подача пара для эффективного разглаживания даже очень мятых складок на самых плотных тканях.

      Умная очистка от накипи продлит срок службы утюга

      Умная очистка от накипи продлит срок службы утюга

      Наша встроенная система удаления налета Smart Calc Clean поможет вам поддерживать парогенератор в отличном состоянии. Система напомнит вам о необходимости удаления налета, а контейнер, который входит в комплект, сделает очистку быстрее и безопаснее. Контейнер можно использовать повторно, поэтому с ним вы сможете сэкономить средства, которые могли бы потратить на дополнительные картриджи.

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Компактная конструкция и небольшой вес для простого использования и хранения

      Благодаря компактному размеру ее легко перемещать во время глажения вещей. Она легко помещается на гладильной доске, но не стоит думать, что небольшой размер означает малую мощность — благодаря уникальной технологии ProVelocity наши парогенераторы имеют высокую мощность даже при малом весе и компактных габаритах.

      Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

      Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

      Прозрачный резервуар для воды объемом 1,8 л обеспечивает до 1,5 часов непрерывного использования. Когда вода в резервуаре закончится, загорится световой индикатор, напоминающий о необходимости долить воду. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг

      Автоотключение для вашего спокойствия и экономии энергии.

      Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Безопасная фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски

      Надежная фиксация утюга на базовой станции для удобной переноски и сокращения риска случайного прикосновения к горячей подошве.

      • Общие характеристики

        Длина шланга
        1,6 м
        Объем резервуара для воды
        1800  ml
        Время нагрева
        2  minute(s)
        Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
        Да
        Хранение шланга
        В отсеке
        Технология OptimalTEMP
        Да
        Длина шнура питания
        1,65 м
        Название подошвы
        SteamGlide Plus
        Хранение сетевого шнура
        Velcro Fix
        Съемный резервуар для воды
        Да
        Оповещение о низком уровне воды
        Да
        Гарантия
        Международная гарантия 2 года
        Экономия энергии
        30%
        Долив воды в любой момент использования
        Да
        Возможность использования водопроводной воды
        Да

      • Быстрое разглаживание складок

        Давление
        Максимальное давление насоса — 6,5 бар
        Мощность
        Макс. 2400  W
        Постоянная подача пара
        До 130  g/min
        Паровой удар
        До 500  g
        Напряжение
        220–240  V
        Vertical steam
        Да

      • Очистка от накипи

        Очистка от накипи и загрязнений
        Easy De-calc Plus
        Напоминание о необходимости очистки от накипи
        Свет

      • Размеры и вес

        Вес утюга
        1,18  kg
        Размеры упаковки (Ш x В x Д)
        43,0 x 22,7 x 34,2  cm
        Размеры изделия (Ш x В x Д)
        16,8 x 26,9 x 36,8  cm
        Вес (с упаковкой)
        4,43  kg
        Вес утюга + подставка
        3,4  kg

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          • Для всех допускающих глажение тканей

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