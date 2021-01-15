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Philips PerfectCare 8000 Series Steam generator PSG8130/80 Speed mode Intelligent automatic steam Automatic vertical steam Guaranteed no burns

PSG8130/80
Общая оценка / 5
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    Philips PerfectCare 8000 Series Steam generator PSG8130/80 Speed mode Intelligent automatic steam Automatic vertical steam Guaranteed no burns

    PSG8130/80

    Philips PerfectCare 8000 Series Steam generator PSG8130/80 Speed mode Intelligent automatic steam Automatic vertical steam Guaranteed no burns

    Philips PerfectCare 8000 Series Steam generator PSG8130/80 Speed mode Intelligent automatic steam Automatic vertical steam Guaranteed no burns

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