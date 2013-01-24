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Shoqbox

PSS231/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Живи громко! Живи громко! Живи громко!
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    Shoqbox

    PSS231/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Живи громко!

    Наслаждайтесь мощным звучанием миниатюрного плеера MP3 ShoqBox с встроенными динамиками с системой XSL Acoustics. Слушайте до 500 композиций в поездках или дома с друзьями. Включайте — и погромче! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shoqbox

    Живи громко!

    Наслаждайтесь мощным звучанием миниатюрного плеера MP3 ShoqBox с встроенными динамиками с системой XSL Acoustics. Слушайте до 500 композиций в поездках или дома с друзьями. Включайте — и погромче! Узнать обо всех преимуществах

    Живи громко!

    Наслаждайтесь мощным звучанием миниатюрного плеера MP3 ShoqBox с встроенными динамиками с системой XSL Acoustics. Слушайте до 500 композиций в поездках или дома с друзьями. Включайте — и погромче! Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shoqbox

    Живи громко!

    Наслаждайтесь мощным звучанием миниатюрного плеера MP3 ShoqBox с встроенными динамиками с системой XSL Acoustics. Слушайте до 500 композиций в поездках или дома с друзьями. Включайте — и погромче! Узнать обо всех преимуществах

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      Живи громко!

      MP3 плеер с мощными динамиками

      • 1 ГБ*

      Встроенные динамики с технологией XSL Acoustics для мощного звучания

      Насладитесь мощным звучанием и басами, воспроизводимыми ShoqBox с технологией XSL Acoustics. Потрясающее звучание достигается благодаря удивительно четким верхним и средним частотам с мощными басами. Инновационное применение высокотехнологичных материалов, например титанового конуса и неодимового магнита, обеспечивает звуковую мощность почти вдвое большую, чем мощность обычного динамика аналогичного размера. Точная настройка усилителя динамика и миниатюрная акустическая архитектура обеспечивают превосходный динамический звук и оптимизирует басы этого крохотного аудиоустройства.

      Возьмите с собой до 500 композиций (1 ГБ*)

      нет данных

      Ваш компаньон для дома и поездок уместится на ладони

      нет данных

      Используйте портативные динамики для любых музыкальных проигрывателей или ПК

      Динамическое звучание и мощные басы из крошечных динамиков для оживления ваших впечатлений! Особенность ShoqBox - это пара крошечных, но мощных динамиков, создающих мощные басы и звук, достаточно сильный для того, чтобы заполнить собой все помещение. Соедините кабелем линейный выход или порт наушников аудиоисточника с портом линейного входа ShoqBox. Затем в главном меню выберите функцию ShoqBox. Можно работать с презентацией или, расслабившись, просто наслаждаться сильным звуком.

      Платформа PlaysForSure* только с Windows XP

      Платформа PlaysForSure придает дополнительное удобство устройствам GoGear: ее наличие гарантирует совместимость с проигрывателем Windows Media 10 и ОС Windows XP. Используя проигрыватель Windows Media, можно с легкостью управлять музыкальными записями цифрового аудиоплеера GoGear и автоматически синхронизировать музыкальную коллекцию на компьютере. Можно также пользоваться широким выбором, предоставляемым интерактивными службами, предварительно найдя логотип PlaysForSure в выбранном вами он-лайн магазине. И можно не волноваться, что купленная мелодия вдруг не будет воспроизводится на вашем плеере GoGear.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Цвет подсветки
        Белый
        Индикаторы
        • Индикатор заряда батареи
        • функция DBB
        • время
        Строки текста
        5
        Разрешение
        128 x 96 пикселей
        Тип
        ЖК-дисплей

      • Звук

        Установки эквалайзера
        • Классика
        • Хип-хоп
        • Джаз
        • Поп
        • Рок
        Частотный отклик
        20 - 20 000 Гц  Гц
        Отношение сигнал/шум
        >80 дБ (наушники), >50dB (динамик)
        Усиление звука
        Динамическое усиление басов
        Выходная мощность (RMS)
        2 x 2 Вт RMS (4 Ом - динамики), 2 x 3 мВт RMS (16 Ом - наушники. Примечание: наушники не прилагаются.
        Регулятор громкости
        цифровой

      • Воспроизведение аудиозаписей

        Формат сжатия
        • mp3
        • Windows Media™ Audio
        Поддержка меток ID3
        да
        Cкорость в битах для MP3
        8 - 320 кбит/с и VBR
        Частота MP3
        • 8  кГц
        • 11,025  кГц
        • 16  кГц
        • 22,050  кГц
        • 32  кГц
        • 44,1  кГц
        • 48  кГц
        Скорость в битах WMA
        5 - 192
        Частота дискретизации WMA
        8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48

      • Хранение на медиа-носителе

        Емкость встроенной памяти
        1 000
        Тип встроенной памяти
        Флэш-память типа NAND
        Соотв. классу запоминающих устройств
        да
        Музыкальная емкость, MP3
        до 250 (128 кбит/с и 4 мин.)
        Музыкальная емкость, WMA
        до 500 (64 кбит/с и 4 мин.)

      • Возможность соединения

        Вход Aux
        Линейный вход: 3,5 мм
        Кабели
        Кабель линейного входа
        Вход постоянного тока
        5 В, D=3.0 мм
        Наушники
        3,5 мм
        USB
        Порт USB 2.0

      • Аксессуары

        Адаптер пер./пост. тока, заряд. уст-во
        унив. питан. прм.ток:100-240В, 50-60Гц, пст.ток: 5В (AY3192)
        Кабели
        Линейный аудиовход
        Формат CD-ROM
        Device Manager, проигрыватель Windows Media, руководства пользователя
        Чехол
        Дорожный футляр (мягкий)
        Кабель USB
        (AY3841)
        Краткое руководство пользователя
        Отпечатано

      • Эко-характеристики

        Припой в изделии не содержит свинца
        Да

      • Требования к системе

        привод CD-ROM
        да
        Требуемое свободное место на диске
        50 Мбайт
        операционная система ПК
        Windows XP (SP1 или последующие)
        память ОЗУ
        96 Mб ОЗУ
        USB
        Порт Free USB

      • Габариты

        Габариты упаковки ШxГxВ
        268 x 204 x 248 мм
        Количество в упаковке
        2
        Глубина упаковки
        96 мм  мм
        Высота упаковки
        256 мм  мм
        Ширина упаковки
        230 мм  мм
        Тип упаковки
        Цифровой блок
        Габариты продукта (ШxГxВ)
        58 x 53 x 182 мм
        Вес продукта
        0,350 кг  кг

      • Питание

        Тип адаптора
        Универс. питан. (Пер..ток: 100-240 В, 50-60 Гц)
        Емкость батарей
        1600 мА/ч
        Тип батареи
        Литий-ионная
        Время заряда
        4 часа  ч
        Время воспр. с внутр. батареей
        до 10 часов
        Аккумулятор
        да

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • АДАПТЕР ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО ТОКА
      • КАБЕЛЬ USB
      • CD (ПЛЕЕР GOGEAR)

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          • 1 ГБ = 1 миллиард байтов; доступный объем для хранения будет меньше.
          • Срок службы аккумуляторов различается в зависимости от характера использования и настроек.
          • Емкость определяется исходя из расчета 4 минуты на песню и при кодировании 64 кбит/сек в WMA или 128 Кбит/с в MP3.
          • PlaysForSure, Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.