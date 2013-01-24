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Адаптер Wi-Fi USB

PTA128/00
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    Адаптер Wi-Fi USB

    PTA128/00

    Оцените возможности Smart TV без использования проводов

    С помощью этого беспроводного USB-адаптера вы можете сполна оценить все возможности Smart TV на телевизоре Philips без использования проводов. Наслаждайтесь просмотром разнообразного онлайн-контента на большом экране. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Адаптер Wi-Fi USB

    Оцените возможности Smart TV без использования проводов

    С помощью этого беспроводного USB-адаптера вы можете сполна оценить все возможности Smart TV на телевизоре Philips без использования проводов. Наслаждайтесь просмотром разнообразного онлайн-контента на большом экране. Узнать обо всех преимуществах

    Оцените возможности Smart TV без использования проводов

    С помощью этого беспроводного USB-адаптера вы можете сполна оценить все возможности Smart TV на телевизоре Philips без использования проводов. Наслаждайтесь просмотром разнообразного онлайн-контента на большом экране. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Адаптер Wi-Fi USB

    Оцените возможности Smart TV без использования проводов

    С помощью этого беспроводного USB-адаптера вы можете сполна оценить все возможности Smart TV на телевизоре Philips без использования проводов. Наслаждайтесь просмотром разнообразного онлайн-контента на большом экране. Узнать обо всех преимуществах

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      • для телевизоров Philips

      Высокоскоростное соединение благодаря беспроводному адаптеру 802.11N

      Высокоскоростное соединение благодаря беспроводному адаптеру 802.11n. Скорость до 5 раз выше по сравнению с обычным адаптером Wi-Fi 802.11g. Разработан на основе спецификаций WiFi 802.11n.

      Безопасное беспроводное подключение с помощью шифрования WPA2

      Шифрование WPA2 для сохранения конфиденциальности и безопасного подключения

      Беспроводная установка plug and play с помощью WPS

      Подключение WPS Wi-Fi для простой установки "plug and play" на телевизоре

      Широкий радиус действия беспроводной сети благодаря 2 встроенным антеннам

      Оцените богатый выбор интерактивных сервисов благодаря двум USB-адаптерам Philips стандарта Wi-Fi для Smart TV. Просто установите адаптер в USB-разъем на боковой панели телевизора и подключите телевизор к домашней сети. Две встроенные антенны гарантируют широкий радиус действия домашней беспроводной сети.

      Наслаждайтесь просмотром фотографий и фильмов и слушайте музыку на ТВ

      Вы сможете передавать фотографии, музыку и фильмы, сохраненные на смартфоне, планшетном или настольном ПК, и воспроизводить их на большом экране.

      Управляйте телевизором без использования проводов с помощью смартфона или клавиатуры

      Управляйте телевизором наиболее простым и удобным способом. Для управления Smart TV без использования проводов просто подключите беспроводную клавиатуру или воспользуйтесь смартфоном или планшетным ПК.

      Технические характеристики

      • Размеры

        Вес продукта
        0,02  кг
        Вес, включая упаковку
        0,11  кг
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        29 x 82 x 14 мм
        Глубина коробки
        20  миллиметра
        Высота коробки
        210  миллиметра
        Ширина коробки
        135  миллиметра

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Краткое руководство пользователя
        • Силиконовое основание

      • Связанные изделия

        Совместим с
        _PFL32x8 (Европа)

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Краткое руководство пользователя
      • Силиконовое основание

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