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Hairclipper series 1000

Машинка для стрижки волос

QC5015/10
Общая оценка / 5
  • Простое подравнивание Простое подравнивание Простое подравнивание
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    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    QC5015/10
    Общая оценка / 5

    Простое подравнивание

    Эта новая машинка для стрижки волос QC5015 от Philips позволяет создавать любой образ благодаря 8 установкам длины (от 0 до 21 мм). С помощью дополнительного триммера для бороды можно с легкостью подравнивать бороду.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    Простое подравнивание

    Эта новая машинка для стрижки волос QC5015 от Philips позволяет создавать любой образ благодаря 8 установкам длины (от 0 до 21 мм). С помощью дополнительного триммера для бороды можно с легкостью подравнивать бороду.

    Простое подравнивание

    Эта новая машинка для стрижки волос QC5015 от Philips позволяет создавать любой образ благодаря 8 установкам длины (от 0 до 21 мм). С помощью дополнительного триммера для бороды можно с легкостью подравнивать бороду.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Hairclipper series 1000 Машинка для стрижки волос

    Простое подравнивание

    Эта новая машинка для стрижки волос QC5015 от Philips позволяет создавать любой образ благодаря 8 установкам длины (от 0 до 21 мм). С помощью дополнительного триммера для бороды можно с легкостью подравнивать бороду.

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      Простое подравнивание

      Волосы и борода

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали для аккуратной стрижки

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали для аккуратной стрижки

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали обеспечивает точность и аккуратность контуров при каждой стрижке.

      Насадка для триммера с 7 установками длины

      Насадка для триммера с 7 установками длины

      Дополнительная насадка для триммера позволяет с легкостью подравнивать бороду. Для удобства пользователя она оснащена 7 фиксируемыми установками длины волос.

      8 установок длины до 21 мм

      Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.

      Технические характеристики

      • Система питания

        Использование
        Проводной/беспроводной
        Время зарядки
        8 часов
        Время работы
        35 минут

      • Обслуживание

        Смазка
        Лезвия не требуют смазки
        Гарантия
        Гарантия 2 года

      • Аксессуары

        Парикмахерские инструменты
        Щетка для укладки и ножницы

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