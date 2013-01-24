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Простое подравнивание
Эта новая машинка для стрижки волос QC5015 от Philips позволяет создавать любой образ благодаря 8 установкам длины (от 0 до 21 мм). С помощью дополнительного триммера для бороды можно с легкостью подравнивать бороду.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое подравнивание
Эта новая машинка для стрижки волос QC5015 от Philips позволяет создавать любой образ благодаря 8 установкам длины (от 0 до 21 мм). С помощью дополнительного триммера для бороды можно с легкостью подравнивать бороду.
Простое подравнивание
Эта новая машинка для стрижки волос QC5015 от Philips позволяет создавать любой образ благодаря 8 установкам длины (от 0 до 21 мм). С помощью дополнительного триммера для бороды можно с легкостью подравнивать бороду.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Простое подравнивание
Эта новая машинка для стрижки волос QC5015 от Philips позволяет создавать любой образ благодаря 8 установкам длины (от 0 до 21 мм). С помощью дополнительного триммера для бороды можно с легкостью подравнивать бороду.
Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали обеспечивает точность и аккуратность контуров при каждой стрижке.
Дополнительная насадка для триммера позволяет с легкостью подравнивать бороду. Для удобства пользователя она оснащена 7 фиксируемыми установками длины волос.
Выберите и зафиксируйте желаемую длину, воспользовавшись одной из установок.
Система питания
Обслуживание
Аксессуары