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Максимальная точность, минимум усилий
Эта машинка для стрижки волос Philips работает от аккумулятора и оснащена патентованным регулировочным колесиком, которое упрощает установку длины. Усовершенствованный гребень точно повторяет контуры и обеспечивает более быструю и комфортную стрижку волос. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальная точность, минимум усилий
Эта машинка для стрижки волос Philips работает от аккумулятора и оснащена патентованным регулировочным колесиком, которое упрощает установку длины. Усовершенствованный гребень точно повторяет контуры и обеспечивает более быструю и комфортную стрижку волос. Узнать обо всех преимуществах
Максимальная точность, минимум усилий
Эта машинка для стрижки волос Philips работает от аккумулятора и оснащена патентованным регулировочным колесиком, которое упрощает установку длины. Усовершенствованный гребень точно повторяет контуры и обеспечивает более быструю и комфортную стрижку волос. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Максимальная точность, минимум усилий
Эта машинка для стрижки волос Philips работает от аккумулятора и оснащена патентованным регулировочным колесиком, которое упрощает установку длины. Усовершенствованный гребень точно повторяет контуры и обеспечивает более быструю и комфортную стрижку волос. Узнать обо всех преимуществах
Гребни 2D аккуратно повторяют контуры головы для обеспечения плавной, ровной и удобной стрижки.
Для дополнительного удобства дизайн закругленных краев лезвий и гребней на машинке Philips препятствует возникновению порезов.
Простой выбор и установка необходимой длины волос без необходимости смены насадок.
Машинку для стрижки волос Philips для тщательной очистки можно промывать под струей воды.
Аккумулятор полностью заряжается за 8 часов и обеспечивает до 60 минут автономной работы.
Для дополнительной свободы и удобства система Headgroom работает как от сети, так и от аккумулятора.
Индикатор мигает белым светом, указывая на выполнение зарядки аккумулятора, и непрерывно светится, когда аккумулятор полностью заряжен.
Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали дольше остаются острыми и обеспечивают великолепные результаты стрижки.
Смазка не требуется.
2 гребня обеспечивают 40 установок длины в диапазоне от 3 до 40 с интервалом в 1 мм.
Бреющая система
Удобство использования
Система питания
Дизайн
Аксессуары
Обслуживание