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Hairclipper series 5000

Проф. машинка для стрижки волос

QC5339
Общая оценка / 5
  • Максимальная точность, минимум усилий Максимальная точность, минимум усилий Максимальная точность, минимум усилий
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    Hairclipper series 5000 Проф. машинка для стрижки волос

    QC5339
    Общая оценка / 5

    Максимальная точность, минимум усилий

    Эта машинка для стрижки волос Philips работает от аккумулятора и оснащена патентованным регулировочным колесиком, которое упрощает установку длины. Усовершенствованный гребень точно повторяет контуры и обеспечивает более быструю и комфортную стрижку волос. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 2 060 руб.
    Найти похожие продукты

    Hairclipper series 5000 Проф. машинка для стрижки волос

    Максимальная точность, минимум усилий

    Эта машинка для стрижки волос Philips работает от аккумулятора и оснащена патентованным регулировочным колесиком, которое упрощает установку длины. Усовершенствованный гребень точно повторяет контуры и обеспечивает более быструю и комфортную стрижку волос. Узнать обо всех преимуществах

    Максимальная точность, минимум усилий

    Эта машинка для стрижки волос Philips работает от аккумулятора и оснащена патентованным регулировочным колесиком, которое упрощает установку длины. Усовершенствованный гребень точно повторяет контуры и обеспечивает более быструю и комфортную стрижку волос. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Рекомендуемая розничная цена: 2 060 руб.
    Найти похожие продукты

    Hairclipper series 5000 Проф. машинка для стрижки волос

    Максимальная точность, минимум усилий

    Эта машинка для стрижки волос Philips работает от аккумулятора и оснащена патентованным регулировочным колесиком, которое упрощает установку длины. Усовершенствованный гребень точно повторяет контуры и обеспечивает более быструю и комфортную стрижку волос. Узнать обо всех преимуществах

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      Максимальная точность, минимум усилий

      Улучшенная система повторения контуров

      • С повторяющим контуры лица гребнем
      Улучшенная повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Улучшенная повторяющая контуры насадка для быстрого и комфортного подравнивания волос

      Гребни 2D аккуратно повторяют контуры головы для обеспечения плавной, ровной и удобной стрижки.

      Безопасные для кожи лезвия и гребни исключают порезы

      Безопасные для кожи лезвия и гребни исключают порезы

      Для дополнительного удобства дизайн закругленных краев лезвий и гребней на машинке Philips препятствует возникновению порезов.

      Настраиваемые направляющие гребни для дополнительного удобства

      Настраиваемые направляющие гребни для дополнительного удобства

      Простой выбор и установка необходимой длины волос без необходимости смены насадок.

      100%-но моющийся прибор для простоты очистки

      100%-но моющийся прибор для простоты очистки

      Машинку для стрижки волос Philips для тщательной очистки можно промывать под струей воды.

      Эффективная система питания: 8 ч/60 минут

      Эффективная система питания: 8 ч/60 минут

      Аккумулятор полностью заряжается за 8 часов и обеспечивает до 60 минут автономной работы.

      Питание от сети и от аккумулятора

      Питание от сети и от аккумулятора

      Для дополнительной свободы и удобства система Headgroom работает как от сети, так и от аккумулятора.

      Индикатор состояния аккумулятора, заряда и разрядки

      Индикатор состояния аккумулятора, заряда и разрядки

      Индикатор мигает белым светом, указывая на выполнение зарядки аккумулятора, и непрерывно светится, когда аккумулятор полностью заряжен.

      Самозатачивающиеся лезвия

      Самозатачивающиеся лезвия

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали дольше остаются острыми и обеспечивают великолепные результаты стрижки.

      Смазка для долгого срока службы

      Смазка для долгого срока службы

      Смазка не требуется.

      Профессиональная точность: 40 фиксирующихся установок длины

      2 гребня обеспечивают 40 установок длины в диапазоне от 3 до 40 с интервалом в 1 мм.

      Технические характеристики

      • Бреющая система

        Ширина ножа
        41  мм
        Количество настроек длины
        40
        Диапазон настроек длины
        3—42  мм
        Регулировка (шаг изменения длины)
        по 1  мм
        Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали
        Да
        Не нуждается в обслуживании — Смазка не нужна
        Да

      • Удобство использования

        Кольцо регулировки
        Удобная настройка длины
        Экран
        Индикатор зарядки

      • Система питания

        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный
        Время зарядки
        8 часов
        Время работы
        60 минут

      • Дизайн

        Удобный захват
        Боковые панели
        форма
        Эргономичная

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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