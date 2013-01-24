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Rechargeables

Аккумулятор

R6B4A230/10
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    Rechargeables Аккумулятор

    R6B4A230/10

    Можно дольше слушать музыку

    Идеально подходят для цифровых устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Rechargeables Аккумулятор

    Можно дольше слушать музыку

    Идеально подходят для цифровых устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

    Можно дольше слушать музыку

    Идеально подходят для цифровых устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Rechargeables Аккумулятор

    Можно дольше слушать музыку

    Идеально подходят для цифровых устройств. Эти аккумуляторы высокой емкости типа AA не нужно извлекать из устройства перед зарядкой; заряжайте тогда, когда вам это удобно. К тому же, их можно перезаряжать тысячу раз. Узнать обо всех преимуществах

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      Можно дольше слушать музыку

      благодаря этим аккумуляторам 2300 мА/ч типа AA

      • AA, 2300 мA/ч
      • Никель-металл-гидридный

      NiMH-технология для многоразовой подзарядки

      Особая технология производства никель-металл-гидридных аккумуляторов позволяет выполнять многоразовую подзарядку и почти совсем устраняет необходимость замены аккумуляторов.

      Аккумулятор для аудиоплееров и фотокамер

      2300 мА/ч обеспечивают более долгую работу аудиоплеера и цифровой фотокамеры.

      Наслаждайтесь постоянной готовностью аккумуляторов к работе

      Никель-металл-гидридный аккумулятор можно перезаряжать до 1000 раз, не разряжая его. Благодаря этому использование аккумуляторов стало еще удобнее и эффективнее.

      Технические характеристики

      • Питание

        Емкость аккумулятора
        2300 мА/ч
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный типа AA
        Напряжение батареи
        1,2  В

      • Экохарактеристики

        Химический состав
        Никель-металл-гидридный
        Тяжелые металлы
        • Не содержит кадмия
        • Не содержит ртути
        Упаковочный материал
        • Картон
        • ПЭТ
        Тип упаковки
        Упаковка-блистер

      • Габариты изделия

        ширина
        5,8  см
        высота
        5,05  см
        Глубина
        1,45  см
        Вес
        0,117  кг

      • Размеры упаковки

        высота
        12  см
        ширина
        8,3  см
        Глубина
        1,6  см
        Вес нетто
        0,117  кг
        Вес брутто
        0,125  кг
        Вес упаковки
        0,008  кг
        EAN
        87 10895 96280 3
        Количество изделий в упаковке
        4
        Тип упаковки
        Блистер
        Тип размещения на полке
        Оба

      • Внешняя упаковка

        Длина
        14  см
        ширина
        11  см
        высота
        9,2  см
        Вес нетто
        1,404  кг
        Вес брутто
        1,55  кг
        Вес упаковки
        0,146  кг
        EAN
        87 10895 96281 0
        Количество потребительских упаковок
        12

      • Размеры

        Количество в упаковке
        12
        Габариты упаковки ШxГxВ
        96 x 140 x 140 мм
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        94 x 130 x 19 мм
        Вес продукта
        0,078  кг

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