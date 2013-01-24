Ключевые слова для поиска
Качественное освещение для любых задач
Благодаря небольшому размеру инспекционный фонарь Philips EcoPro20 с аккумулятором легко помещается в кармане. Он оснащен особыми креплениями, которые позволят не держать фонарь в руках, чтобы вы могли провести быстрый осмотр или выполнить любые повседневные задачи без лишних неудобств. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественное освещение для любых задач
Благодаря небольшому размеру инспекционный фонарь Philips EcoPro20 с аккумулятором легко помещается в кармане. Он оснащен особыми креплениями, которые позволят не держать фонарь в руках, чтобы вы могли провести быстрый осмотр или выполнить любые повседневные задачи без лишних неудобств. Узнать обо всех преимуществах
Качественное освещение для любых задач
Благодаря небольшому размеру инспекционный фонарь Philips EcoPro20 с аккумулятором легко помещается в кармане. Он оснащен особыми креплениями, которые позволят не держать фонарь в руках, чтобы вы могли провести быстрый осмотр или выполнить любые повседневные задачи без лишних неудобств. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Качественное освещение для любых задач
Благодаря небольшому размеру инспекционный фонарь Philips EcoPro20 с аккумулятором легко помещается в кармане. Он оснащен особыми креплениями, которые позволят не держать фонарь в руках, чтобы вы могли провести быстрый осмотр или выполнить любые повседневные задачи без лишних неудобств. Узнать обо всех преимуществах
Всегда удобно иметь в кармане компактный фонарь для любых задач: от поиска инструмента в гараже до ремонта бытового прибора. Фонарь Philips EcoPro20 обладает белым, комфортным светом цветовой температурой 6500 К и яркостью 220 люменов при мощности 2 Вт. С ним вы быстро справитесь с любой рабочей задачей.
Philips EcoPro20 также можно использовать в качестве внешнего аккумулятора и подзаряжать от него другие устройства, например телефон. Просто подключите устройство к порту USB на основании фонаря.
Полная зарядка Philips EcoPro20 обеспечивает до 3,5 часов непрерывной работы прибора без потери яркости, ну а при периодическом использовании заряда хватит на несколько дней.
Компактный и легкий фонарь Philips EcoPro20 легко помещается в карман. С его помощью вы легко справитесь с любой задачей.
Если во время работы вам требуется менять расположение источника света, этот фонарь вам подойдет. Philips EcoPro20 оснащен подставкой, поворачивающейся на 180°, поэтому вы сможете легко направлять свет именно туда, куда нужно.
При необходимости работы обеими руками просто повесьте EcoPro20 на выдвижной крюк с возможностью поворота на 360° на ближайшую подходящую поверхность.
Поворотное основание фонаря оснащено надежным магнитом, чтобы вы могли работать обеими руками. Это особенно удобно при наличии металлических поверхностей неподалеку, например если вы занимаетесь ремонтом двигателя. Просто прикрепите магнит к металлической поверхности, а затем с помощью поворотного основания установите нужный угол освещения.
Даже самые аккуратные пользователи могут уронить фонарь, поэтому Philips EcoPro20 обладает прочным корпусом, который выдержит падение на пол.
Информация для заказа
Электрические характеристики
Световые характеристики
Информация об упаковке
Информация об упаковке
Информация об упакованном продукте
Описание продукта
Особенности изделия