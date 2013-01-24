Яркое комфортное освещение (220 люменов/2 Вт) для повседневного использования

Всегда удобно иметь в кармане компактный фонарь для любых задач: от поиска инструмента в гараже до ремонта бытового прибора. Фонарь Philips EcoPro20 обладает белым, комфортным светом цветовой температурой 6500 К и яркостью 220 люменов при мощности 2 Вт. С ним вы быстро справитесь с любой рабочей задачей.