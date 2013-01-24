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Пульт ДУ

RC4715
Общая оценка / 5
  • Для дистанционного управления устройством Для дистанционного управления устройством Для дистанционного управления устройством
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    Пульт ДУ

    RC4715
    Общая оценка / 5

    Для дистанционного управления устройством

    Для быстрого и легкого управления вашим устройством. Вы потеряли или сломали пульт ДУ? Закажите новый пульт прямо сейчас! Батареи не входят в комплект.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Для дистанционного управления устройством

    Для быстрого и легкого управления вашим устройством. Вы потеряли или сломали пульт ДУ? Закажите новый пульт прямо сейчас! Батареи не входят в комплект.

    Для дистанционного управления устройством

    Для быстрого и легкого управления вашим устройством. Вы потеряли или сломали пульт ДУ? Закажите новый пульт прямо сейчас! Батареи не входят в комплект.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Пульт ДУ

    Для дистанционного управления устройством

    Для быстрого и легкого управления вашим устройством. Вы потеряли или сломали пульт ДУ? Закажите новый пульт прямо сейчас! Батареи не входят в комплект.

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      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для:
        • 32PFL7674H/12
        • 32PFL7674H/60
        • 32PFL7684H/12
        • 32PFL7684H/60
        • 32PFL7694H/12
        • 32PFL7694H/60
        • 32PFL9604H/12
        • 32PFL9604H/60
        • 37PFL8684H/12
        • 37PFL8694H/12
        • 37PFL9604H/12
        • 37PFL9604H/60
        • 42PFL7674H/12
        • 42PFL7674H/60
        • 42PFL8654H/12
        • 42PFL8684H/12
        • 42PFL8684H/60
        • 42PFL8694H/12
        • 42PFL8694H/60
        • 42PFL9664H/12
        • 42PFL9664H/60
        • 47PFL9664H/60
        • 56PFL9954H/12
        • 56PFL9954H/98

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