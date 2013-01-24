Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Пульт ДУ

RC4747
Общая оценка / 5
  • Управляйте устройством дистанционно Управляйте устройством дистанционно Управляйте устройством дистанционно
    -{discount-value}

    Пульт ДУ

    RC4747
    Общая оценка / 5

    Управляйте устройством дистанционно

    Быстрое и легкое управление вашим устройством простым нажатием кнопок.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Пульт ДУ

    Управляйте устройством дистанционно

    Быстрое и легкое управление вашим устройством простым нажатием кнопок.

    Управляйте устройством дистанционно

    Быстрое и легкое управление вашим устройством простым нажатием кнопок.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Пульт ДУ

    Управляйте устройством дистанционно

    Быстрое и легкое управление вашим устройством простым нажатием кнопок.

    Похожие продукты

    Смотреть все Универсальные пульты ДУ

      Управляйте устройством дистанционно

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • 19PFL3404/12
        • 19PFL3404/60
        • 19PFL3404D/05
        • 19PFL3404D/12
        • 19PFL3404H/12
        • 19PFL3405/12
        • 19PFL3405H/12
        • 22PFL3404/12
        • 22PFL3404/60
        • 22PFL3404D/05
        • 22PFL3404D/12
        • 22PFL3405/12
        • 22PFL3405/60
        • 22PFL3405H/12
        • 26PFL3404/12
        • 26PFL3404/60
        • 26PFL3404D/05
        • 26PFL3404D/12
        • 26PFL3404H/12
        • 26PFL3405/12
        • 26PFL3405/60
        • 26PFL3405H/12
        • 32PFL3404/12
        • 32PFL3404/60
        • 32PFL3404D/12
        • 32PFL3404H/12
        • 32PFL3614/12
        • 32PFL5404/60
        • 42PFL3604/12
        • 42PFL3604/60
        • 42PFL3604D/12
        • 42PFL3604H/12
        • 42PFL3605/12
        • 42PFL3605/60
        • 42PFL3605H/12
        • 42PFL3704/12
        • 47PFL3605H/12
        • 47PFL3605H/60
        Подходит для
        • 32PFL3605/12
        • 32PFL3605/60
        • 32PFL3605H/12

      Получите поддержку по этому продукту

      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии