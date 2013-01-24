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Управляйте устройством дистанционно
Быстрое и легкое управление вашим устройством простым нажатием кнопок.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Управляйте устройством дистанционно
Быстрое и легкое управление вашим устройством простым нажатием кнопок.
Управляйте устройством дистанционно
Быстрое и легкое управление вашим устройством простым нажатием кнопок.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Управляйте устройством дистанционно
Быстрое и легкое управление вашим устройством простым нажатием кнопок.
Сменная деталь