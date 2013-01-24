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Пульт ДУ для плеера Blu-ray

RC4749
Общая оценка / 5
  • Для дистанционного управления устройством Для дистанционного управления устройством Для дистанционного управления устройством
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    Пульт ДУ для плеера Blu-ray

    RC4749
    Общая оценка / 5

    Для дистанционного управления устройством

    Для быстрого и легкого управления вашим устройством. Вы потеряли или сломали пульт ДУ? Закажите новый пульт прямо сейчас! Батареи не входят в комплект. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Пульт ДУ для плеера Blu-ray

    Для дистанционного управления устройством

    Для быстрого и легкого управления вашим устройством. Вы потеряли или сломали пульт ДУ? Закажите новый пульт прямо сейчас! Батареи не входят в комплект. Узнать обо всех преимуществах

    Для дистанционного управления устройством

    Для быстрого и легкого управления вашим устройством. Вы потеряли или сломали пульт ДУ? Закажите новый пульт прямо сейчас! Батареи не входят в комплект. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Пульт ДУ для плеера Blu-ray

    Для дистанционного управления устройством

    Для быстрого и легкого управления вашим устройством. Вы потеряли или сломали пульт ДУ? Закажите новый пульт прямо сейчас! Батареи не входят в комплект. Узнать обо всех преимуществах

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      Для дистанционного управления устройством

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      • Для серий BDP25 и BDP30

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Подходит для
        • BDP2500/05
        • BDP2500/12
        • BDP2500/51
        • BDP3000/05
        • BDP3000/12
        • BDP3000/51

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