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AquaTouch

Электробритва для сухого и влажного бритья

S3350/06
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  • Превосходная защита кожи, гладкое бритье Превосходная защита кожи, гладкое бритье Превосходная защита кожи, гладкое бритье
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    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    S3350/06
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Превосходная защита кожи, гладкое бритье

    Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    Превосходная защита кожи, гладкое бритье

    Наслаждайтесь освежающим бритьем, не повреждая кожу. Уплотнение Aquatec гарантирует комфортное сухое бритье и освежающее влажное бритье. Для большего комфорта используйте пену или гель для бритья. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходная защита кожи, гладкое бритье

      влажное бритье с гелем или пеной для бритья

      • Система лезвий ComfortCut
      • Гибкие головки, 4 направления
      • Откидной триммер
      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

      Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

      Закругленные края обеспечивают гладкое скольжение и безопасное бритье

      Комфортное сухое бритье благодаря системе лезвий ComfortCut с закругленными краями бритвенных головок. Лезвия легко скользят по коже и защищают ее от порезов и раздражения.

      Головки движутся в 4 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки движутся в 4 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Гибкие головки двигаются в 4 направлениях независимо друг от друга, повторяя контуры лица и обеспечивая простое бритье даже на шее и подбородке.

      45 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

      45 минут автономной работы после зарядки в течение 8 часов

      8-часовой цикл зарядки обеспечивает от 45 минут автономной работы (примерно 15 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

      Стабильная максимальная мощность на долгие годы

      Стабильная максимальная мощность на долгие годы

      Долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Благодаря мощному, энергоэффективному литий-ионному аккумулятору бритва долгие годы будет работать как новая.

      Открытие одним нажатием для удобной очистки

      Открытие одним нажатием для удобной очистки

      Просто откройте головки и тщательно промойте под струей воды.

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Идеально для подравнивания висков и усов

      Создайте завершенный образ с помощью откидного триммера. Идеальное решение для подравнивания усов и висков.

      Только беспроводной режим

      Только беспроводной режим

      Бритву можно использовать только в беспроводном режиме. Перед использованием всегда отключайте бритву от сети.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Система лезвий ComfortCut
        Гибкость головки
        Гибкие головки, 4 направления

      • Аксессуары

        Откидной триммер входит в комплект
        Да
        Обслуживание
        Защитный колпачок

      • Удобство использования

        Дисплей
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикация необходимости замены бреющих головок
        Очистка
        Можно промывать под водой
        При работе
        • Питание от аккумулятора
        • Отключайте от сети перед использованием

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка
        цвет
        Черный

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        45 минут — 15 сеансов бритья
        Зарядка
        8 часов для полной зарядки
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Запасные головки
        Заменяйте каждые 2 года моделью SH30

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