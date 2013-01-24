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AquaTouch

Электробритва для сухого и влажного бритья

S5400/26
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  • Безопасное бритье на сухой или влажной коже Безопасное бритье на сухой или влажной коже Безопасное бритье на сухой или влажной коже
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    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    S5400/26
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Безопасное бритье на сухой или влажной коже

    Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах

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    AquaTouch Электробритва для сухого и влажного бритья

    Безопасное бритье на сухой или влажной коже

    Бритва AquaTouch обеспечивает освежающее бритье и защищает кожу. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья. Узнать обо всех преимуществах

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      Безопасное бритье на сухой или влажной коже

      В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычными лезвиями

      • Система лезвий MultiPrecision
      • 1ч. зарядки — 45 мин. автономной работы
      • Высокоточный триммер SmartClick
      • Система SmartClean
      Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

      Бритвенные головки с закругленными краями легко скользят по коже для безопасного бритья

      Гладкое бритье без порезов. Система лезвий MultiPrecision с закругленными краями бритвенных головок легко скользит по коже для бережного и безопасного бритья.

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Технология AquaTec для комфортного сухого или освежающего влажного бритья

      Уплотнение Aquatec позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: быстрое и комфортное сухое бритье или влажное бритье с использованием геля или пены. Вы можете использовать прибор даже в душе.

      Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

      Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья

      Быстрое и гладкое бритье. Система лезвий MultiPrecision в несколько движений приподнимает и срезает волоски и щетину.

      Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки движутся в 5 направлениях для быстрого и чистого бритья

      Головки Flex двигаются независимо друг от друга в 5 направлениях. Это гарантирует оптимальный контакт с кожей для быстрого и гладкого бритья даже на шее и подбородке.

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Съемный триммер для точного подравнивания висков и усов

      Чтобы завершить образ, используйте безопасный для кожи съемный компактный триммер. Он идеально подходит для моделирования усов и подравнивания висков.

      Поддерживайте бритву в идеальном состоянии с помощью системы SmartClean

      Поддерживайте бритву в идеальном состоянии с помощью системы SmartClean

      SmartClean позволяет очищать, смазывать и заряжать бритву одним нажатием кнопки, чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья.

      45 минут автономной работы

      45 минут автономной работы

      Один час зарядки обеспечивает более 45 минут автономной работы (примерно 15 сеансов бритья). Бритва работает только в беспроводном режиме.

      Зарядка в течение 1 часа

      Зарядка в течение 1 часа

      Мощный энергоэффективный и долговечный литий-ионный аккумулятор обеспечивает долгое время работы бритвы после каждой зарядки. Быстрой зарядки в течение 5 минут хватает для проведения одного сеанса бритья.

      Одноуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

      Одноуровневый индикатор заряда батареи и индикатор дорожной блокировки

      На интуитивно понятном дисплее отображается вся необходимая информация, что позволяет в полной мере использовать все возможности вашей бритвы: одноуровневый индикатор аккумулятора, индикатор очистки, индикатор низкого заряда аккумулятора, индикатор замены головки, индикатор дорожной блокировки

      В комплект входит картридж для очистки, который прослужит до 3 месяцев

      В комплект входит картридж для очистки, который прослужит до 3 месяцев

      Одного картриджа для очистки хватает на 3 месяца. Освежающая формула не содержит спирта и полностью безопасна для кожи. Всегда гигиеничное и освежающее бритье.

      Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

      Приподнимает волоски для более чистого и комфортного бритья

      Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волоски, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Гибкость головки
        Головки Flex движутся в 5 направлениях
        Бритвенная система
        • Система лезвий MultiPrecision
        • Система Super Lift&Cut
        SkinComfort
        • Технология AquaTec для сухого и влажного бритья
        • Система защиты кожи

      • Аксессуары

        SmartClean
        • Очистка
        • Зарядка
        • Смазка
        • Картридж для очистки (в комплекте)
        SmartClick
        Компактный триммер
        Чехол
        Чехол для путешествий

      • Удобство использования

        Дисплей
        • 1-уровневый индикатор состояния аккумулятора
        • Индикатор низкого заряда аккумулятора
        • Индикатор зарядки
        • Индикация очистки
        • Индикация необходимости замены бреющих головок
        • Индикатор дорожной блокировки
        Очистка
        Можно промывать под водой
        При работе
        Отключайте от сети перед использованием

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичный дизайн и удобная ручка
        цвет
        Угольно-черный, ярко-голубой, серебристый

      • Питание

        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        45 минут — 15 сеансов бритья
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут для 1 сеанса бритья
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,1  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года бритвенными головками SH50

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Высокоточный триммер SmartClick
      • Система SmartClean
      • Картридж для очистки

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            • В 10 раз более безопасное бритье по сравнению с обычными лезвиями (тестирование выполнено в Германии в 2015 году, после использования в течение 21 дня)