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Система полной очистки

SAC2550/10
Общая оценка / 5
  • Все, что необходимо для очистки CD/DVD Все, что необходимо для очистки CD/DVD Все, что необходимо для очистки CD/DVD
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    Система полной очистки

    SAC2550/10
    Общая оценка / 5

    Все, что необходимо для очистки CD/DVD

    Регулярная очистка CD/DVD носителей и плееров продлевает срок службы дисков и защищает оборудование. Помимо этого регулярная очистка дисков и линз плееров гарантирует оптимальную работу оборудования. Теперь у вас есть обе возможности. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Система полной очистки

    Все, что необходимо для очистки CD/DVD

    Регулярная очистка CD/DVD носителей и плееров продлевает срок службы дисков и защищает оборудование. Помимо этого регулярная очистка дисков и линз плееров гарантирует оптимальную работу оборудования. Теперь у вас есть обе возможности. Узнать обо всех преимуществах

    Все, что необходимо для очистки CD/DVD

    Регулярная очистка CD/DVD носителей и плееров продлевает срок службы дисков и защищает оборудование. Помимо этого регулярная очистка дисков и линз плееров гарантирует оптимальную работу оборудования. Теперь у вас есть обе возможности. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Система полной очистки

    Все, что необходимо для очистки CD/DVD

    Регулярная очистка CD/DVD носителей и плееров продлевает срок службы дисков и защищает оборудование. Помимо этого регулярная очистка дисков и линз плееров гарантирует оптимальную работу оборудования. Теперь у вас есть обе возможности. Узнать обо всех преимуществах

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      Все, что необходимо для очистки CD/DVD

      Поддерживает оптимальную работу оборудования

      • CD и DVD
      Голосовая запись инструкции на 14 языках

      Голосовая запись инструкции на 14 языках

      Голосовая запись инструкции по простому в использовании чистящему средству для CD на 14 языках.

      Система сухой безопасной очистки

      Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль, посторонние включения и прочие загрязнения с оптических линз проигрывателей CD/DVD, обеспечивая оптимальную работу оборудования.

      Чистящая салфетка из микроволокна

      Чистящая салфетка изготовлена из специального микроволоконного материала. При использовании вместе с антистатической чистящей жидкостью обеспечивается безопасная очистка дисков от грязи и пыли.

      Простая и безопасная радиальная очистка

      Простая радиальная очистка от пыли, грязи и посторонних веществ обеспечивает чистоту и защиту дисков.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Содержание
        Чистящая жидкость, 30 мл

      • Хранение на медиа-носителе

        Поддерживаемые форматы
        • Диски диаметром 8 см
        • Формат CD-Audio
        • Перезаписываемый CD
        • CD-ROM
        • DVD-ROM
        • DVD/R
        • Формат DVD/RW
        • Формат Photo CD
        • Лазерный диск

      • Аксессуары

        Руководство пользователя
        на 14-ти языках

      • Данные упаковки

        Количество
        1
        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 95900 1
        Вес брутто
        ,36  кг
        Вес упаковки
        0,06  кг
        Вес нетто
        0,3  кг
        Ширина
        220  мм
        Высота
        38  мм
        Длина
        313  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 95990 2
        Количество
        48
        Вес брутто
        21,9  кг
        Вес упаковки
        1,48  кг
        Вес нетто
        20,42  кг
        Ширина
        410  мм
        Высота
        514  мм
        Длина
        670  мм

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 95989 6
        Количество
        6
        Вес брутто
        2,52  кг
        Вес упаковки
        ,36  кг
        Вес нетто
        2,16  кг
        Ширина
        190  мм
        Высота
        240  мм
        Длина
        320  мм

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