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чистящее средство для линз

SAC2560/10
Общая оценка / 5
  • Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD
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    чистящее средство для линз

    SAC2560/10
    Общая оценка / 5

    Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD

    Регулярная очистка линз проигрывателей CD и DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателей DVD и CD в чистоте. Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль и загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    чистящее средство для линз

    Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD

    Регулярная очистка линз проигрывателей CD и DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателей DVD и CD в чистоте. Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль и загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

    Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD

    Регулярная очистка линз проигрывателей CD и DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателей DVD и CD в чистоте. Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль и загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    чистящее средство для линз

    Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD

    Регулярная очистка линз проигрывателей CD и DVD гарантирует оптимальную работу оборудования. Важно сохранять оптические линзы лазера проигрывателей DVD и CD в чистоте. Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль и загрязнения. Узнать обо всех преимуществах

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      Чистит и защищает проигрыватели CD и DVD

      • CD и DVD
      Голосовая запись инструкции на 14 языках

      Голосовая запись инструкции на 14 языках

      Голосовая запись инструкции по простому в использовании чистящему средству для CD на 14 языках.

      Система сухой безопасной очистки

      Эта система сухой очистки безопасно удаляет пыль, посторонние включения и прочие загрязнения с оптических линз проигрывателей CD/DVD, обеспечивая оптимальную работу оборудования.

      Технические характеристики

      • Медианосители

        Поддерживаемые форматы
        • Формат CD-Audio
        • CD-ROM
        • DVD-ROM

      • Аксессуары

        руководство пользователя
        на 14-ти языках

      • Данные упаковки

        Количество
        1
        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 95904 9
        Вес брутто
        0,12  кг
        Вес упаковки
        0,04  кг
        Вес нетто
        0,08  кг
        Ширина
        159  мм
        Высота
        19  мм
        Длина
        248  мм

      • Внешняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 95980 3
        Количество
        72
        Вес брутто
        11,08  кг
        Вес упаковки
        1,1  кг
        Вес нетто
        9,98  кг
        Ширина
        395  мм
        Высота
        290  мм
        Длина
        549  мм

      • Внутренняя упаковка

        EAN/UPC/GTIN
        87 10895 95979 7
        Количество
        6
        Вес брутто
        0,84  кг
        Вес упаковки
        0,14  кг
        Вес нетто
        0,70  кг
        Ширина
        95  мм
        Высота
        265  мм
        Длина
        173  мм

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