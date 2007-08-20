SBA161/10
Мощная стереопанорама
Наслаждайтесь мощной, широкой стереопанорамой от телефона Nokia со штекером 2,5 мм. В этих динамиках скрыта огромная энергия благодаря высокоэффективному, защищенному от помех цифровому усилителю. Поставляется с встроенным держателем телефона
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Выбор между питанием от батарейки или электросети предоставляет вам свободу действий с аудиосистемой. Можно носить их с собой и повсюду наслаждаться музыкой.
АС можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.
Благодаря акустически настроенным воздушным каналам, которые усиливают низкие частоты, предоставляется возможность насладиться фантастической реалистичностью и притягательностью звучания.
Слушайте музыку на мобильном телефоне или MP3 плеере! Подключите динамики к мобильному телефону или MP3 плееру с помощью прилагаемого адаптера.
Эти портативные акустические системы, если их разнести, создают естественную стереопанораму, что обеспечивает впечатление нахождения каждого музыкального инструмента на своем обособленном месте. Это дает более реалистичный эффект и больше удовольствия при прослушивании.
Для того чтобы радио FM хорошо звучало в телефоне, обычно необходима внешняя антенна. Эта модель Philips уже имеет встроенную антенну FM, поэтому звучание встроенного в телефон радиоприемника будет отличным.
Мощные излучатели дают исключительно реалистичный звук, полностью погружая вас в игру.
Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.
Это изделие разработано для использования с телефонами Nokia XpressMusic. Всесторонние проверки работы с этими телефонами гарантируют, что вы получите максимум от вашего телефона в сочетании с этим изделием от Philips.
Звук
Подключения
Внешняя упаковка
Комфорт
Внутренняя упаковка
Питание
Размеры упаковки
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