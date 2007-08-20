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  • Мощная стереопанорама Мощная стереопанорама Мощная стереопанорама

    Портативная акустическая система

    SBA161/10

    Мощная стереопанорама

    Наслаждайтесь мощной, широкой стереопанорамой от телефона Nokia со штекером 2,5 мм. В этих динамиках скрыта огромная энергия благодаря высокоэффективному, защищенному от помех цифровому усилителю. Поставляется с встроенным держателем телефона

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Портативная акустическая система

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    Мощная стереопанорама

    для телефона Nokia

    Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

    Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

    Выбор между питанием от батарейки или электросети предоставляет вам свободу действий с аудиосистемой. Можно носить их с собой и повсюду наслаждаться музыкой.

    Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

    Легкая портативная конструкция для наслаждения музыкой в любое время

    АС можно брать с собой всегда и везде, благодаря прочным и легким материалу и конструкции.

    Басовый канал подчеркивает звучание НЧ для создания реалистичного звука

    Благодаря акустически настроенным воздушным каналам, которые усиливают низкие частоты, предоставляется возможность насладиться фантастической реалистичностью и притягательностью звучания.

    Для телефонов и MP3 плееров

    Слушайте музыку на мобильном телефоне или MP3 плеере! Подключите динамики к мобильному телефону или MP3 плееру с помощью прилагаемого адаптера.

    Широкая стереопанорама с разнесенными акустическими системами.

    Эти портативные акустические системы, если их разнести, создают естественную стереопанораму, что обеспечивает впечатление нахождения каждого музыкального инструмента на своем обособленном месте. Это дает более реалистичный эффект и больше удовольствия при прослушивании.

    Встроенная антенна FM

    Для того чтобы радио FM хорошо звучало в телефоне, обычно необходима внешняя антенна. Эта модель Philips уже имеет встроенную антенну FM, поэтому звучание встроенного в телефон радиоприемника будет отличным.

    Мощные излучатели для исключительного реалистичного звука

    Мощные излучатели дают исключительно реалистичный звук, полностью погружая вас в игру.

    Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука

    Цифровой усилитель класса D принимает аналоговый сигнал, преобразовывает его в цифровой сигнал, а затем усиливает его посредством цифровой обработки. Затем сигнал поступает в фильтр демодуляции для получения выходного сигнала. Усиленный цифровой выходной сигнал обеспечивает все преимущества цифрового звука, включая улучшенное качество звучания. Цифровой усилитель класса D имеет эффективность на 90 % выше в сравнении с обычными усилителями класса АВ. Эта высокая эффективность реализована в мощном но миниатюрном усилителе.

    Созданы для телефонов Nokia XpressMusic

    Это изделие разработано для использования с телефонами Nokia XpressMusic. Всесторонние проверки работы с этими телефонами гарантируют, что вы получите максимум от вашего телефона в сочетании с этим изделием от Philips.

    • Звук

      Диапазон частот
      150 - 20 000 Гц
      Сопротивление
      8 Ом

    • Подключения

      Разъем
      соединение 2,5 мм для Nokia. В комплекте адаптер для аудио источников 3,5 мм

    • Внешняя упаковка

      EAN
      87 12581 36166 2

    • Комфорт

      Время работы
      до 25 часов

    • Внутренняя упаковка

      Длина
      24.2  см
      Количество потребительских упаковок
      2
      Ширина
      22.6  см
      Высота
      20.3  см
      Вес нетто
      1.308  кг
      Вес брутто
      1.956  кг
      Вес упаковки
      0.648  кг

    • Питание

      Тип адаптера
      6 В 500 мА
      Напряжение батареи
      1.5  В
      Количество аккумуляторов
      4

    • Размеры упаковки

      Тип упаковки
      Картон
      Количество изделий в упаковке
      1

    Badge-D2C

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