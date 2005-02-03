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Легкие наушники

SBCHL140/00
Общая оценка / 5
  • Сверхлегкие Сверхлегкие Сверхлегкие
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    Легкие наушники

    SBCHL140/00
    Общая оценка / 5

    Сверхлегкие

    Сверхлегкие долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Легкие наушники

    Сверхлегкие

    Сверхлегкие долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание.

    Сверхлегкие

    Сверхлегкие долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Легкие наушники

    Сверхлегкие

    Сверхлегкие долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание.

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      Сверхлегкие

      Усиленное кабельное соединение обеспечивает повышенную долговечность

      Мягкая пластмассовая часть ушной накладки уменьшает натяжение кабеля, защищает соединение, предотвращает повреждение от неоднократного сгибания.

      Сверхлегкое оголовье наушников повышает комфорт и улучшает посадку

      Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.

      30-мм излучатель обеспечивает отличные звуковые характеристики

      Компактный для удобства ношения, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 30-мм излучатель — это идеальный размер для получения наслаждения от звучания без искажений.

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Ферритовый
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Звуковая катушка
        медь
        Диапазон частот
        18 — 20 000  Гц
        Сопротивление
        32  Ом
        Максимальная входная мощность
        100  мВт
        Чувствительность
        96  дБ
        Диаметр излучателя
        30  миллиметра
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1  м
        Разъем
        3,5  миллиметра
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        медный

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        1,27  кг
        высота
        25  см
        Длина
        35,8  см
        Вес нетто
        0,93  кг
        Вес упаковки
        0,34  кг
        ширина
        18,9  см
        EAN
        87 10895 75945 8
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        10,68  кг
        высота
        52,1  см
        Длина
        73  см
        Вес нетто
        2,928  кг
        Вес упаковки
        7,752  кг
        ширина
        40,5  см
        EAN
        87 10895 75946 5
        Количество потребительских упаковок
        48

      • Размеры упаковки

        Глубина
        5,6  см
        Вес брутто
        0,154  кг
        высота
        22,1  см
        Вес нетто
        0,061  кг
        Вес упаковки
        0,093  кг
        ширина
        17,8  см
        EAN
        87 10895 75944 1
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

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