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Сверхлегкие
Сверхлегкие долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сверхлегкие
Сверхлегкие долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание. Узнать обо всех преимуществах
Сверхлегкие
Сверхлегкие долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сверхлегкие
Сверхлегкие долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание. Узнать обо всех преимуществах
Мягкая пластмассовая часть ушной накладки уменьшает натяжение кабеля, защищает соединение, предотвращает повреждение от неоднократного сгибания.
Плоское и легкое оголовье наушников из нержавеющей стали — его вес настолько мал, что вы даже вряд ли его почувствуете.
Компактный для удобства ношения, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 30-мм излучатель — это идеальный размер для получения наслаждения от звучания без искажений.
Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.
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