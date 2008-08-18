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Легкие наушники

SBCHL145/00
Общая оценка / 5
  • Прочные и легкие Прочные и легкие Прочные и легкие
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    Легкие наушники

    SBCHL145/00
    Общая оценка / 5

    Прочные и легкие

    Легкие и долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Легкие наушники

    Прочные и легкие

    Легкие и долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание.

    Прочные и легкие

    Легкие и долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Легкие наушники

    Прочные и легкие

    Легкие и долговечные наушники с отверстиями для оттока воздуха, обеспечивающие насыщенное глубокое звучание.

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      Прочные и легкие

      Усиленное кабельное соединение обеспечивает повышенную долговечность

      Мягкая пластмассовая часть ушной накладки уменьшает натяжение кабеля, защищает соединение, предотвращает повреждение от неоднократного сгибания.

      30-мм излучатель обеспечивает отличные звуковые характеристики

      Компактный для удобства ношения, но в то же время достаточно большой для обеспечения четкого и мощного звука, 30-мм излучатель — это идеальный размер для получения наслаждения от звучания без искажений.

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания

      Отверстия для НЧ оптимизируют поток воздуха для улучшения звучания с глубокими богатыми басами.

      Легкая конструкция повышает уровень комфорта при длительном применении.

      Прочные и легкие материалы, из которых сделаны эти наушники Philips, делают их еще удобнее и комфортнее для длительного прослушивания.

      • Звук

        Акустическая система
        открытый
        Тип магнита
        Ферритовый
        Звуковая катушка
        медь
        Диафрагма
        Майларовый купол
        Диапазон частот
        18 — 20 000  Гц
        Сопротивление
        32  Ом
        Максимальная входная мощность
        100  мВт
        Чувствительность
        96  дБ
        Диаметр излучателя
        30  мм
        Тип
        Динамический

      • Подключения

        Подключение кабеля
        Параллельное, симметричное
        Длина кабеля
        1,2  м
        Разъем
        3,5  мм
        Покрытие разъема
        Хромированный
        Тип кабеля
        медь

      • Внутренняя упаковка

        Вес брутто
        1,29  кг
        высота
        25  см
        Длина
        35,8  см
        Вес нетто
        0,95  кг
        Вес упаковки
        0,34  кг
        ширина
        18,9  см
        EAN
        87 10895 75948 9
        Количество потребительских упаковок
        6

      • Внешняя упаковка

        Вес брутто
        11,9  кг
        высота
        51,6  см
        Длина
        73,4  см
        Вес нетто
        7,6  кг
        Вес упаковки
        4,3  кг
        ширина
        39,7  см
        EAN
        87 10895 75949 6
        Количество потребительских упаковок
        48

      • Размеры упаковки

        Глубина
        5,8  см
        Вес брутто
        0,157  кг
        высота
        22,1  см
        Вес нетто
        0,064  кг
        Вес упаковки
        0,093  кг
        ширина
        17,7  см
        EAN
        87 10895 75947 2
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Блистер

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