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Электретный микрофон

SBCME570/00
Общая оценка / 5
  • Студийное качество Студийное качество Студийное качество
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    Электретный микрофон

    SBCME570/00
    Общая оценка / 5

    Студийное качество

    Этот электретный микрофон позволяет делать великолепные записи студийного качества.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Электретный микрофон

    Студийное качество

    Этот электретный микрофон позволяет делать великолепные записи студийного качества.

    Студийное качество

    Этот электретный микрофон позволяет делать великолепные записи студийного качества.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Электретный микрофон

    Студийное качество

    Этот электретный микрофон позволяет делать великолепные записи студийного качества.

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      Студийное качество

      Электретный конденсатор обеспечивает студийное качество звучания и четкость

      Чувствительный электретный конденсатор воспринимает каждую деталь акустики для совершенного воспроизведения звука и студийного качества..

      Минимизируются помехи, возникающие при включении и выключении

      Вы не услышите раздражающие "щелчки" при включении и выключении микрофона.

      Всенаправленная конструкция обеспечивает прием звука со всех сторон

      Датчик микрофона одинаково чувствителен к любому направлению звучания.

      Шнур длиной 3 м больше всего подходит для использования с микрофонами

      Предоставьте себе дополнительную свободу движений с минимальным риском запутывания или порыва.

      Защита от ветра улучшает качество звучания, предотвращая шумы

      Встроенная защита от ветра предотвращает возникновение шумов от порывов ветра или дыхания вблизи микрофона.

      Корпус из металлического сплава снижает резонанс и увеличивает срок службы

      Крепкий металлический корпус не только устойчив к грубому воздействию, но также снижает резонанс. В результате увеличивается срок службы и повышается качество воспроизведения.

      Удобный футляр для хранения микрофона и кабеля

      Надежное и удобное место для хранения микрофона и кабеля.

      Настольная подставка обеспечивает свободу рук

      Эта прочная подставка надежно удерживает микрофон на любой плоской поверхности.

      Технические характеристики

      • Звук

        Диапазон частот
        50 - 18 000  Гц
        Сопротивление
        600
        Полярность
        Всенаправленный
        Чувствительность микрофона
        -45 дБ +/- 3 дБ
        Тип
        Электретный

      • Подключения

        Длина кабеля
        3 м
        Разъем
        монофонический, 3,5 - 6,3 мм

      • Питание

        Тип элемента питания
        AA
        Напряжение батареи
        1,5  В
        Количество батарей
        1

      • Размеры упаковки

        высота
        24,7  см
        ширина
        14,7  см
        Глубина
        7,4  см
        Вес нетто
        0,29  кг
        Вес брутто
        0,59  кг
        Вес упаковки
        0,3  кг
        EAN
        87 10101 67951 8
        Количество изделий в упаковке
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Тип размещения на полке
        Укладка

      • Внешняя упаковка

        Длина
        55,5  см
        ширина
        47,5  см
        высота
        39  см
        Вес нетто
        6,96  кг
        Вес брутто
        15,5  кг
        Вес упаковки
        8,54  кг
        EAN
        87 10101 87411 1
        Количество потребительских упаковок
        24

      • Внутренняя упаковка

        EAN
        87 10101 87410 4
        Вес брутто
        1,9  кг
        высота
        9  см
        Длина
        46  см
        Вес нетто
        0,87  кг
        Количество потребительских упаковок
        3
        Вес упаковки
        1,03  кг
        ширина
        26,5  см

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Штекер адаптера микрофона
      • Элемент питания
      • Коробка
      • Слайдер

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