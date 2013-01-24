Другие продукты в комплекте
- Штекер адаптера микрофона
- Элемент питания
- Коробка
- Слайдер
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Студийное качество
Этот электретный микрофон позволяет делать великолепные записи студийного качества.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Студийное качество
Этот электретный микрофон позволяет делать великолепные записи студийного качества.
Студийное качество
Этот электретный микрофон позволяет делать великолепные записи студийного качества.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Студийное качество
Этот электретный микрофон позволяет делать великолепные записи студийного качества.
Чувствительный электретный конденсатор воспринимает каждую деталь акустики для совершенного воспроизведения звука и студийного качества..
Вы не услышите раздражающие "щелчки" при включении и выключении микрофона.
Датчик микрофона одинаково чувствителен к любому направлению звучания.
Предоставьте себе дополнительную свободу движений с минимальным риском запутывания или порыва.
Встроенная защита от ветра предотвращает возникновение шумов от порывов ветра или дыхания вблизи микрофона.
Крепкий металлический корпус не только устойчив к грубому воздействию, но также снижает резонанс. В результате увеличивается срок службы и повышается качество воспроизведения.
Надежное и удобное место для хранения микрофона и кабеля.
Эта прочная подставка надежно удерживает микрофон на любой плоской поверхности.
Звук
Подключения
Питание
Размеры упаковки
Внешняя упаковка
Внутренняя упаковка