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Цветная детская камера и радионяня в одном устройстве
Беспроводная цветная детская камера и радионяня в одном устройстве
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Цветная детская камера и радионяня в одном устройстве
Беспроводная цветная детская камера и радионяня в одном устройстве
Цветная детская камера и радионяня в одном устройстве
Беспроводная цветная детская камера и радионяня в одном устройстве
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Цветная детская камера и радионяня в одном устройстве
Беспроводная цветная детская камера и радионяня в одном устройстве
Когда связь между блоком ребенка, и родительским блоком становится ненадежной, выдается визуальное и звуковое предупреждение.
Естественное реалистичное цветное изображение вашего малыша не только успокаивает Вас, на них забавно смотреть, и их можно записать их на память.
Когда в комнате вашего ребенка темнеет, камера автоматически переключается в режим ночного видения, и, таким образом, вы по-прежнему видите все успокаивающие Вас детали, не включая свет. В темноте цветане различаются, поэтому видеосигнал передается в четком черно-белом изображении.
Для того, чтобы запечатлеть ценные эпизоды естественного развития вашего ребенка и сохранить их на память на устройстве записи DVD-дисков или видеомагнитофоне, просто используйте детскую камеру в качестве видеокамеры. И поскольку малыш абсолютно не осознает, что его записывают, можно запечатлеть его абсолютно естественное поведение.
Возможность выбора каналов существенно снижает опасность возникновения помех или звуков от других устройств наблюдения за ребенком, которые находятся поблизости.
Родительский блок выдает звуковой сигнал, когда он находится вне области связи с блоком ребенка или когда связь ненадежна.
Зеленый свет на родительском блоке горит, когда связь между блоком ребенка и родительским блоком надежна, и мигает, когда родительский блок находится за пределами действия блока ребенка или когда канал связи ненадежен.
Для указания, когда батареи следует зарядить или заменить.
Иногда очень удобно "видеть", что малыш подает голос. Группа световых индикаторов дает четкую картинку происходящего.
Установка родительского блока на базу зарядного устройства автоматически запускает процесс зарядки батарей, таким образом блок всегда готов для мобильного использования.
Благодаря зарядному устройству для аккумуляторных батарей, встроенному в эту базу, вы получаете дополнительную возможность (при полностью заряженном аккумуляторе) носить этот родительский блок с собой по дому и сохранять контакт с малышом. Это также удобное место для хранения родительского блока и гарантия того, что он всегда готов к использованию.
Удобный поворотный регулятор обеспечивает установку громкости на оптимальный уровень по вашему выбору.
Возможность установки чувствительности микрофона, так что вы слышите только те звуки, которые хотите слышать.
Будьте уверены в том, что когда вы берете родительский блок с собой при движении по дому и возле дома, этот блок будет продолжать оставаться в контакте с блоком ребенка. Это позволяет Вам быть в курсе состояния ребенка и быстро реагировать, когда он зовет Вас.
Тюнер/прием/передача
Технические характеристики
Аксессуары
Питание