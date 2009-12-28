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Телеантенна

SBCTT950/00
Общая оценка / 5
  • Прием аналогового и цифрового ТВ Прием аналогового и цифрового ТВ Прием аналогового и цифрового ТВ
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    Телеантенна

    SBCTT950/00
    Общая оценка / 5

    Прием аналогового и цифрового ТВ

    Эта уникальная антенна оснащена приводом для удобной дистанционной настройки положения диполей и элемента UHF в пределах 100 градусов для оптимального приема. Совместима с любым пультом ДУ. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Телеантенна

    Прием аналогового и цифрового ТВ

    Эта уникальная антенна оснащена приводом для удобной дистанционной настройки положения диполей и элемента UHF в пределах 100 градусов для оптимального приема. Совместима с любым пультом ДУ. Узнать обо всех преимуществах

    Прием аналогового и цифрового ТВ

    Эта уникальная антенна оснащена приводом для удобной дистанционной настройки положения диполей и элемента UHF в пределах 100 градусов для оптимального приема. Совместима с любым пультом ДУ. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Телеантенна

    Прием аналогового и цифрового ТВ

    Эта уникальная антенна оснащена приводом для удобной дистанционной настройки положения диполей и элемента UHF в пределах 100 градусов для оптимального приема. Совместима с любым пультом ДУ. Узнать обо всех преимуществах

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      Прием аналогового и цифрового ТВ

      благодаря антенне с коэффициентом усиления 42 дБ

      • UHF/VHF/FM
      • Для использования в помещениях
      • усиление до 42 дБ

      Усиление 42 дБ

      Усиление 42 дБ обеспечивает прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.

      Переключатель на внешнюю антенну

      Переключатель на внешнюю/внутреннюю антенну обеспечивает переключение между внешней антенной и кабельной сетью для более широкого выбора программ.

      Малошумное усиление влияет на качество сигнала

      Наряду с регулируемым усилением, малошумное усиление обеспечивает широкий диапазон приема и улучшает качество сигнала.

      Поворотная регулировка усиления

      Поворотная регулировка усиления обеспечивает простую настройку антенны для оптимизации приема.

      Утяжеленное основание для отличной устойчивости

      Утяжеленное основание стабилизирует положение антенны для удобства выбора вариантов ее настройки.

      Дополнительный источник питания 12 В

      Дополнительный источник питания на 12 В постоянного тока позволяет подключить антенну к адаптеру прикуривателя автомобиля.

      Плоская форма соответствует дизайну современных телевизоров

      Строгий, элегантный стиль соответствует дизайну современных телевизоров

      Компактность дает свободу использования

      Компактная конструкция позволяет установить антенну практически в любом месте.

      • Технические характеристики

        Стандарты безопасности
        Согласно Европейскому нормативу 60065
        Стандарты EMC
        Согласно Европейскому норм. 89/336/EEC

      • Тюнер/Прием/Передача

        Антенный выход
        Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)
        Тип антенны
        • Телескопический
        • Спиральная петля
        Диапазоны тюнера
        • UHF
        • VHF
        Усиление (антенна + усилитель)
        42  дБ

      • Питание

        Переключатель Вкл./Выкл.
        Да
        Электропитание
        12 В постоянного тока
        Потребляемая мощность
        5 мА  Вт

      • Аксессуары

        Руководство пользователя
        Да

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