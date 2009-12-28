Прием аналогового и цифрового ТВ
Эта уникальная антенна оснащена приводом для удобной дистанционной настройки положения диполей и элемента UHF в пределах 100 градусов для оптимального приема. Совместима с любым пультом ДУ. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прием аналогового и цифрового ТВ
Эта уникальная антенна оснащена приводом для удобной дистанционной настройки положения диполей и элемента UHF в пределах 100 градусов для оптимального приема. Совместима с любым пультом ДУ. Узнать обо всех преимуществах
Прием аналогового и цифрового ТВ
Эта уникальная антенна оснащена приводом для удобной дистанционной настройки положения диполей и элемента UHF в пределах 100 градусов для оптимального приема. Совместима с любым пультом ДУ. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Прием аналогового и цифрового ТВ
Эта уникальная антенна оснащена приводом для удобной дистанционной настройки положения диполей и элемента UHF в пределах 100 градусов для оптимального приема. Совместима с любым пультом ДУ. Узнать обо всех преимуществах
Усиление 42 дБ обеспечивает прием слабого сигнала, расширяя диапазон приема и позволяя принимать больше удаленных сигналов.
Переключатель на внешнюю/внутреннюю антенну обеспечивает переключение между внешней антенной и кабельной сетью для более широкого выбора программ.
Наряду с регулируемым усилением, малошумное усиление обеспечивает широкий диапазон приема и улучшает качество сигнала.
Поворотная регулировка усиления обеспечивает простую настройку антенны для оптимизации приема.
Утяжеленное основание стабилизирует положение антенны для удобства выбора вариантов ее настройки.
Дополнительный источник питания на 12 В постоянного тока позволяет подключить антенну к адаптеру прикуривателя автомобиля.
Строгий, элегантный стиль соответствует дизайну современных телевизоров
Компактная конструкция позволяет установить антенну практически в любом месте.
Технические характеристики
Тюнер/Прием/Передача
Питание
Аксессуары
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