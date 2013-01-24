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Удобное решение для фотоэпиляции IPL:
Фотоэпилятор Philips Lumea Comfort с технологией IPL предотвращает повторный рост волос на теле и лице. При регулярном использовании кожа остается гладкой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобное решение для фотоэпиляции IPL:
Фотоэпилятор Philips Lumea Comfort с технологией IPL предотвращает повторный рост волос на теле и лице. При регулярном использовании кожа остается гладкой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Удобное решение для фотоэпиляции IPL:
Фотоэпилятор Philips Lumea Comfort с технологией IPL предотвращает повторный рост волос на теле и лице. При регулярном использовании кожа остается гладкой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобное решение для фотоэпиляции IPL:
Фотоэпилятор Philips Lumea Comfort с технологией IPL предотвращает повторный рост волос на теле и лице. При регулярном использовании кожа остается гладкой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Philips Lumea при помощи технологии светового импульса (IPL) воздействует на корень волоса. В результате волосы исчезают естественным образом, а их повторный рост прекращается. Регулярное проведение фотоэпиляции гарантирует идеальную гладкость кожи каждый день.
Клинические исследования показали, что после четырех сеансов, проведенных раз в две недели, количество волос значительно снижается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания данных результатов просто повторяйте процедуру по мере необходимости. Интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос. — Чтобы увеличить изображение, нажмите на рисунок в галерее изображений в верхней части страницы
В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea Comfort лежит инновационная технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного и эффективного использования в комфортной домашней обстановке. Технология разработана Philips в сотрудничестве с экспертами по уходу за кожей. Более 10 лет Philips проводил испытания технологии IPL с участием более 2000 женщин.
Прибор Philips Lumea Comfort наиболее эффективен для обладательниц натуральных темно-русых, каштановых и черных волос. Как и другие фотоэпиляторы, Lumea Comfort НЕ эффективен для удаления рыжих, светло-русых и седых волос. — Чтобы увеличить изображение, нажмите на рисунок в галерее изображений в верхней части страницы
С уверенностью используйте для удаления волос на лице (верхняя губа, подбородок) и теле, например на ногах, в области подмышек, бикини, живота и рук.
Фотоэпилятор Lumea Comfort от Philips оснащен пятью настройками интенсивности светового импульса, обеспечивающими мягкое и эффективное воздействие. При правильном использовании фотоэпилятор Philips Lumea с технологией IPL безопасен и удобен в использовании даже на чувствительной коже.
Перед началом и периодически во время процедуры уникальный датчик определяет оттенок кожи на обрабатываемом участке. Если кожа очень темная, прибор Lumea Comfort автоматически перестает генерировать световые вспышки.
Lumea Comfort обеспечивает удобное скольжение и непрерывное воздействие.
Philips Lumea Comfort — это комплексная система, которая готова к использованию сразу после извлечения из упаковки. Более того, в течение всего срока использования она не требует замены ламп и применения гелей для эпиляции.
Philips Lumea Comfort — самый компактный и легкий из всех приборов Lumea. Его удобно держать — идеальное решение для удаления волос на любых участках тела.
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