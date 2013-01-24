Эффективная эпиляция без усилий

Клинические исследования показали, что после четырех сеансов, проведенных раз в две недели, количество волос значительно снижается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания данных результатов просто повторяйте процедуру по мере необходимости. Интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос. — Чтобы увеличить изображение, нажмите на рисунок в галерее изображений в верхней части страницы