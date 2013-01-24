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Lumea Comfort

Система удаления волос IPL

SC1981/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Удобное решение для фотоэпиляции IPL: Удобное решение для фотоэпиляции IPL: Удобное решение для фотоэпиляции IPL:
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    Lumea Comfort Система удаления волос IPL

    SC1981/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Удобное решение для фотоэпиляции IPL:

    Фотоэпилятор Philips Lumea Comfort с технологией IPL предотвращает повторный рост волос на теле и лице. При регулярном использовании кожа остается гладкой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Lumea Comfort Система удаления волос IPL

    Удобное решение для фотоэпиляции IPL:

    Фотоэпилятор Philips Lumea Comfort с технологией IPL предотвращает повторный рост волос на теле и лице. При регулярном использовании кожа остается гладкой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Удобное решение для фотоэпиляции IPL:

    Фотоэпилятор Philips Lumea Comfort с технологией IPL предотвращает повторный рост волос на теле и лице. При регулярном использовании кожа остается гладкой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Lumea Comfort Система удаления волос IPL

    Удобное решение для фотоэпиляции IPL:

    Фотоэпилятор Philips Lumea Comfort с технологией IPL предотвращает повторный рост волос на теле и лице. При регулярном использовании кожа остается гладкой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

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      Удобное решение для фотоэпиляции IPL:

      предотвращает повторный рост волос и обеспечивает гладкость кожи

      • Для лица и тела
      • Обработка голеней занимает 22 минуты
      • Срок службы 100 000 световых импульсов
      • Компактный дизайн и питание от сети
      Гладкая кожа каждый день

      Гладкая кожа каждый день

      Philips Lumea при помощи технологии светового импульса (IPL) воздействует на корень волоса. В результате волосы исчезают естественным образом, а их повторный рост прекращается. Регулярное проведение фотоэпиляции гарантирует идеальную гладкость кожи каждый день.

      Эффективная эпиляция без усилий

      Эффективная эпиляция без усилий

      Клинические исследования показали, что после четырех сеансов, проведенных раз в две недели, количество волос значительно снижается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания данных результатов просто повторяйте процедуру по мере необходимости. Интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос. — Чтобы увеличить изображение, нажмите на рисунок в галерее изображений в верхней части страницы

      Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке

      Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке

      В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea Comfort лежит инновационная технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного и эффективного использования в комфортной домашней обстановке. Технология разработана Philips в сотрудничестве с экспертами по уходу за кожей. Более 10 лет Philips проводил испытания технологии IPL с участием более 2000 женщин.

      Подходит для разных типов волос и кожи

      Подходит для разных типов волос и кожи

      Прибор Philips Lumea Comfort наиболее эффективен для обладательниц натуральных темно-русых, каштановых и черных волос. Как и другие фотоэпиляторы, Lumea Comfort НЕ эффективен для удаления рыжих, светло-русых и седых волос. — Чтобы увеличить изображение, нажмите на рисунок в галерее изображений в верхней части страницы

      Безопасное и эффективное воздействие даже на чувствительных зонах

      Безопасное и эффективное воздействие даже на чувствительных зонах

      С уверенностью используйте для удаления волос на лице (верхняя губа, подбородок) и теле, например на ногах, в области подмышек, бикини, живота и рук.

      Пять настроек интенсивности светового импульса

      Пять настроек интенсивности светового импульса

      Фотоэпилятор Lumea Comfort от Philips оснащен пятью настройками интенсивности светового импульса, обеспечивающими мягкое и эффективное воздействие. При правильном использовании фотоэпилятор Philips Lumea с технологией IPL безопасен и удобен в использовании даже на чувствительной коже.

      Датчик для определения оттенка кожи

      Датчик для определения оттенка кожи

      Перед началом и периодически во время процедуры уникальный датчик определяет оттенок кожи на обрабатываемом участке. Если кожа очень темная, прибор Lumea Comfort автоматически перестает генерировать световые вспышки.

      Режим "Slide and Flash" для удобства использования

      Режим "Slide and Flash" для удобства использования

      Lumea Comfort обеспечивает удобное скольжение и непрерывное воздействие.

      Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов

      Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов

      Philips Lumea Comfort — это комплексная система, которая готова к использованию сразу после извлечения из упаковки. Более того, в течение всего срока использования она не требует замены ламп и применения гелей для эпиляции.

      Самый компактный и легкий из всех приборов Lumea

      Philips Lumea Comfort — самый компактный и легкий из всех приборов Lumea. Его удобно держать — идеальное решение для удаления волос на любых участках тела.

      Технические характеристики

      • Technical specifications

        Высококачественная лампа
        Обеспечивает <gt/> 100 000 вспышек

      • Application areas

        Участки тела
        • Руки
        • Ноги
        • Живот
        • Область бикини
        • Область подмышек
        Лицо
        • Подбородок
        • Бакенбарды
        • Верхняя губа

      • Items included

        Инструкции по эксплуатации
        • Краткое руководство
        • Инструкция по эксплуатации
        Адаптер
        12 В/1500 мА

      • Power

        напряжение
        100–240 В

      • Safety and adjustable settings

        Встроенный УФ-фильтр
        Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей
        5 настроек интенсивности вспышки
        Выбор настройки в зависимости от типа кожи
        Встроенная система безопасности
        Предотвращает случайные вспышки
        Датчик цвета кожи
        Определяет оттенок кожи

      • Service

        Гарантия
        Международная гарантия сроком на 2 года

      • Application time

        Голень
        11 мин.
        Подмышка
        1,5 мин.
        Линия бикини
        1,5 мин.
        Лицо
        2,5 мин.

      • Application mode

        Режим "Slide and Flash"
        Для удобного использования
        Режим "Step and Flash"
        Для сложных в обработке участков
        Проводной/беспроводной режим
        Проводные

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