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Lumea Essential

Фотоэпилятор IPL для удаления волос

SC1983/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Простое решение для удаления волос надолго Простое решение для удаления волос надолго Простое решение для удаления волос надолго
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    Lumea Essential Фотоэпилятор IPL для удаления волос

    SC1983/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Простое решение для удаления волос надолго

    Фотоэпилятор Philips Lumea Essential помогает предотвратить повторный рост волос на лице и теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Lumea Essential Фотоэпилятор IPL для удаления волос

    Простое решение для удаления волос надолго

    Фотоэпилятор Philips Lumea Essential помогает предотвратить повторный рост волос на лице и теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Простое решение для удаления волос надолго

    Фотоэпилятор Philips Lumea Essential помогает предотвратить повторный рост волос на лице и теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Lumea Essential Фотоэпилятор IPL для удаления волос

    Простое решение для удаления волос надолго

    Фотоэпилятор Philips Lumea Essential помогает предотвратить повторный рост волос на лице и теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

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      Простое решение для удаления волос надолго

      • Для лица и тела
      • Обработка голеней занимает 22 минуты
      •  200 000 вспышек
      • Компактный дизайн и питание от сети
      Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке

      Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке

      В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит инновационная технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного и эффективного использования в комфортной домашней обстановке. Технология разработана Philips в сотрудничестве с экспертами по уходу за кожей. Более 10 лет компания Philips проводила испытания технологии IPL с участием более 2000 женщин.

      Гладкая кожа каждый день

      Гладкая кожа каждый день

      Philips Lumea бережно воздействует на корень волоса при помощи технологии светового импульса. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При проведении повторных процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго.

      Эффективная эпиляция без усилий

      Эффективная эпиляция без усилий

      Клинические исследования показали, что после проведения четырех сеансов с частотой раз в две недели количество волос заметно сокращается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания результатов просто повторяйте процедуру по мере необходимости. Интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос.

      Подходит для разных типов волос и кожи

      Подходит для разных типов волос и кожи

      Система Philips Lumea эффективно удаляет (натуральные) русые, каштановые и черные волосы. Как и другие фотоэпиляторы, Philips Lumea НЕ эффективен для удаления рыжих, светло-русых и седых волос. Также прибор НЕ подходит для темной кожи.

      Безопасное и эффективное воздействие даже на чувствительных зонах

      Безопасное и эффективное воздействие даже на чувствительных зонах

      С уверенностью используйте для удаления волос на лице (верхняя губа, подбородок) и теле, например на ногах, в области подмышек, бикини, живота и рук.

      Датчик цвета кожи

      Датчик цвета кожи

      Перед началом и периодически во время процедуры встроенный датчик в целях безопасности определяет оттенок кожи на обрабатываемом участке. Если кожа очень темная, прибор автоматически перестает генерировать световые импульсы.

      Бережное воздействие

      Бережное воздействие

      Бережное воздействие на кожу.

      Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов

      Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов

      Philips Lumea — это комплексная система, которая готова к использованию сразу после извлечения из упаковки. Более того, для нее не требуется замена лампы в течение всего срока использования, а также применение гелей во время сеансов эпиляции.

      Режим "Slide and Flash" для удобства использования

      Режим "Slide and Flash" для удобства использования

      Основной режим обеспечивает удобное скольжение прибора и непрерывное воздействие.

      Пять настроек интенсивности светового импульса

      Пять настроек интенсивности светового импульса

      Фотоэпилятор Lumea от Philips оснащен пятью настройками интенсивности светового импульса, обеспечивающими мягкое, но эффективное воздействие. При правильном использовании фотоэпилятор Philips Lumea безопасен и удобен в использовании даже на чувствительной коже.

      Самый компактный и легкий из всех приборов Lumea

      Philips Lumea Essential — самый компактный и легкий из всех приборов Lumea. Его удобно держать — идеальное решение для удаления волос на любых участках тела.

      Технические характеристики

      • Technical specifications

        Высококачественная лампа
        Обеспечивает <gt/> 200 000 вспышек

      • Application areas

        Участки тела
        • Руки
        • Ноги
        • Живот
        • Область бикини
        • Область подмышек
        Лицо
        • Подбородок
        • Бакенбарды
        • Верхняя губа

      • Items included

        Инструкции по эксплуатации
        Инструкция по эксплуатации
        Адаптер
        24 В/1500 мА

      • Power

        напряжение
        100–240 В

      • Safety and adjustable settings

        Встроенный УФ-фильтр
        Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей
        5 настроек интенсивности вспышки
        Выбор настройки в зависимости от типа кожи
        Встроенная система безопасности
        Предотвращает случайные вспышки
        Датчик цвета кожи
        Определяет оттенок кожи

      • Service

        Гарантия
        Международная гарантия сроком на 2 года

      • Application time

        Голень
        11 мин.
        Подмышка
        1,5 мин.
        Линия бикини
        1,5 мин.
        Лицо
        2,5 мин.

      • Application mode

        Режим "Slide and Flash"
        Для удобного использования
        Проводной/беспроводной режим
        Проводные
        Режим "Stamp and Flash"
        Для сложных в обработке участков

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