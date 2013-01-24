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Lumea Essential

Система удаления волос IPL

SC1992/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Предотвращает повторный рост волос Предотвращает повторный рост волос Предотвращает повторный рост волос
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    Lumea Essential Система удаления волос IPL

    SC1992/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Предотвращает повторный рост волос

    Фотоэпилятор Philips Lumea IPL помогает предотвратить повторный рост волос на теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Lumea Essential Система удаления волос IPL

    Предотвращает повторный рост волос

    Фотоэпилятор Philips Lumea IPL помогает предотвратить повторный рост волос на теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    Предотвращает повторный рост волос

    Фотоэпилятор Philips Lumea IPL помогает предотвратить повторный рост волос на теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Lumea Essential Система удаления волос IPL

    Предотвращает повторный рост волос

    Фотоэпилятор Philips Lumea IPL помогает предотвратить повторный рост волос на теле. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах

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      Предотвращает повторный рост волос

      и позволяет добиться гладкости кожи в домашних условиях

      • Только для тела
      • Обработка голеней занимает 15 минут
      • Срок службы 100 000 световых импульсов
      • Ультрадлинный шнур
      Гладкая кожа каждый день

      Гладкая кожа каждый день

      Philips Lumea при помощи технологии светового импульса (IPL) воздействует на корень волоса. В результате волосы исчезают естественным образом, а их повторный рост прекращается. Регулярное проведение фотоэпиляции гарантирует идеальную гладкость кожи каждый день.

      Эффективная эпиляция без усилий

      Эффективная эпиляция без усилий

      Проведенные нами клинические исследования показали, что после четырех сеансов, проведенных раз в две недели, количество волос значительно снижается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания данных результатов просто повторяйте процедуру по мере необходимости — интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос.

      Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке

      Адаптирована для безопасного использования в комфортной домашней обстановке

      В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного использования в комфортной домашней обстановке. Эта уникальная система удаления волос от Philips была разработана в сотрудничестве с ведущими дерматологами. Более 10 лет мы активно проводили испытания этой технологии с участием более 2000 женщин.

      Пять настроек интенсивности светового импульса

      Пять настроек интенсивности светового импульса

      Фотоэпилятор Lumea от Philips оснащен пятью настройками интенсивности светового импульса, обеспечивающими мягкое, но эффективное воздействие. При правильном использовании фотоэпилятор Philips Lumea безопасен и удобен в использовании даже на чувствительной коже.

      Для использования на теле

      Для использования на теле

      Прибор походит для удаления волос на теле ниже шеи для следующих зон: ноги, подмышечная область, линия бикини, руки и живот.

      Насадка большего размера для быстрого удаления волос на теле

      Насадка большего размера для быстрого удаления волос на теле

      Большая насадка позволяет быстрее удалить волосы на больших участках, например на ногах.

      Режим "Slide and Flash" для удобства использования

      Режим "Slide and Flash" для удобства использования

      Основной режим обеспечивает удобное скольжение прибора и непрерывное воздействие.

      Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов

      Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов

      Philips Lumea — это комплексная система, которая готова к использованию сразу после извлечения из упаковки. Более того, для нее не требуется замена лампы в течение всего срока использования, а также применение гелей во время сеансов эпиляции.

      Выбор настройки в зависимости от типа кожи

      Выбор настройки в зависимости от типа кожи

      Система Philips Lumea эффективно удаляет (натуральные) русые, каштановые и черные волосы. Как и другие фотоэпиляторы, Philips Lumea НЕ эффективен для удаления рыжих, светло-русых и седых волос. Также Philips Lumea НЕ подходит для темной кожи.

      Технические характеристики

      • Technical specifications

        Высококачественная лампа
        Обеспечивает <gt/> 100 000 вспышек

      • Application areas

        Участки тела
        • Руки
        • Ноги
        • Живот
        • Область бикини
        • Область подмышек

      • Attachments

        Насадка для тела (4 см2)
        Для обработки областей ниже шеи

      • Items included

        Инструкции по эксплуатации
        • Краткое руководство
        • Инструкция по эксплуатации
        Карта памяти
        Чехол
        Адаптер
        24 В/1500 мА

      • Power

        напряжение
        100–240 В

      • Safety and adjustable settings

        Встроенный УФ-фильтр
        Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей
        5 настроек интенсивности вспышки
        Выбор настройки в зависимости от типа кожи
        Встроенная система безопасности
        Предотвращает случайные вспышки

      • Service

        Гарантия
        Международная гарантия сроком на 2 года

      • Application time

        Голень
        8 мин.
        Подмышка
        1 мин.
        Линия бикини
        1 мин.

      • Application mode

        Режим "Slide and Flash"
        Для удобства использования
        Режим "Step and Flash"
        Для сложных в обработке участков
        Проводной/беспроводной режим
        Проводные

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