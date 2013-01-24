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Бережное удаление волос надолго
Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бережное удаление волос надолго
Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
Бережное удаление волос надолго
Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Бережное удаление волос надолго
Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день. Узнать обо всех преимуществах
В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного использования в комфортной домашней обстановке. Эта уникальная система удаления волос от Philips была разработана в сотрудничестве с ведущими дерматологами. Более 10 лет мы активно проводили испытания этой технологии с участием более 2000 женщин.
Philips Lumea бережно воздействует на корень волоса при помощи технологии светового импульса. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При проведении повторных процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго.
Клинические исследования показали, что после проведения четырех сеансов с частотой раз в две недели количество волос заметно сокращается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания результатов просто повторяйте процедуру по мере необходимости. Интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос.
Система Philips Lumea эффективно удаляет (натуральные) русые, каштановые и черные волосы. Как и другие фотоэпиляторы, Philips Lumea НЕ эффективен для удаления рыжих, светло-русых и седых волос. Также прибор НЕ подходит для темной кожи.
Прибор подходит для удаления волос на лице (область над верхней губой, подбородок и виски) и теле, например на ногах, животе и руках, в области подмышек и зоне бикини.
Увеличенное световое окошко для быстрой обработки больших участков кожи.
Благодаря дополнительному световому фильтру прибор можно использовать для удаления волос над верхней губой, на подбородке, щеках и других чувствительных участках лица.
Перед началом и периодически во время процедуры встроенный датчик определяет оттенок кожи на обрабатываемом участке. Если кожа очень темная, прибор автоматически перестает генерировать световые импульсы.
Бережное воздействие на кожу.
Philips Lumea — это комплексная система, которая готова к использованию сразу после извлечения из упаковки. Более того, для нее не требуется замена лампы в течение всего срока использования, а также применение гелей во время сеансов эпиляции.
Основной режим обеспечивает удобное скольжение прибора и непрерывное воздействие.
Фотоэпилятор Lumea от Philips оснащен пятью настройками интенсивности светового импульса, обеспечивающими мягкое, но эффективное воздействие. При правильном использовании фотоэпилятор Philips Lumea безопасен и удобен в использовании даже на чувствительной коже.
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